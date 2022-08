Moto2: Ogura přetavil pole position ve vítězství a nyní vede šampionát

Do rakouského závodu třídy Moto2, který byl vypsán na 25 kol, vyrážel z první pozice Ogura a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Lopez. Na třetí příčku se posunul Chantra. Čtvrtý byl Dixon. Acosta, který se vrací po zranění nohy, se krátce po startu probojoval na páté místo. Jeho kolega Fernandez naopak klesl na šestou pozici.

Daleko dnes nedojel Zaccone. Jezdec upadl ve druhém kole a musel být po nehodě odnesen na nosítkách. Následně zamířil do zdravotního střediska kvůli bolesti nohy, ale nakonec by měl být v pořádku.

Třiadvacet kol před koncem vedl Lopez, který se před dvěma týdny ve Velké Británii těsně nedočkal své první výhry, když jej v závěru závodu překonal Fernandez.

V následujícím kole se pak Ogura opět vrátil do čela před Lopeze. Třetí byl Chantra. V první pětce se dále drželi i Dixon a Acosta. Fernandez, který do Rakouska přijel jako vedoucí muž šampionátu, byl v tuto chvíli až osmý.

Devatenáct kol před cílem upadl Kubo a následně také Gonzalez. Kubo musel po nehodě do zdravotního střediska na okruhu kvůli bolesti chodidla.

Sedmnáct okruhů před šachovnicí pokračoval na čele Ogura. Druhý byl Chantra. Lopez držel třetí místo, ale snažil se na něj útočit Vietti. Pátý zůstával Acosta. Dixon byl o pár kol dříve trochu široký a klesl ze čtvrtého místa na osmé. O kolo později se Vietti posunul na třetí místo před Lopeze.

Čtrnáct kol před závěrem skončil na zemi Filip Salač. V trénincích se sice Salačovi dařilo, pohyboval se v první desítce, ale v kvalifikaci skončil čtrnáctý a po startu si ještě pohoršil, jezdil mimo body a nakonec upadl. Nedlouho po Salačovi skončil na zemi také Aldeguer. Na první třech pozicích se nic neměnilo. Na čtvrté místo se posunul Acosta.

Od čtvrtého do osmého místa to bylo docela těsné. Jezdci mezi sebou bojovali a docházelo ke střídání pozic. Lopez se během relativně krátké chvíle propadl na osmé místo. Fernandez si naopak polepšil – dostal se na páté místo.

Ogura pokračoval na první pozici i v době, kdy do konce zbývalo jedenáct kol. Druhý Chantra byl zhruba vteřinu za ním. Třetí Vietti měl rychlé tempo a přibližoval se Chantrovi. Nicméně nakonec Vietti své snažení ukončil pádem. Naštěstí je v pořádku.

Osm kol před koncem upadli Arbolino a Dalla Porta. Dalla Porta měl poruchu, kvůli níž musel zpomalit a Arbolino do něj narazil. Situace to byla dost nebezpečná, ale naštěstí se další jezdci dokázali vyhnout padající dvojici.

Ogura držel první místo i tři kola před koncem. Druhý Chantra byl těsně za ním. Na třetím místě byl Acosta, ale na vedoucí dvojici ztrácel přes sedm vteřin.

Chantra se v posledním kole na chvíli dostal před Oguru, ale nakonec se zase vrátil za něj. Ogura tedy vítězí a dostává se do čela šampionátu. Chantra skončil v dnešním závodě na druhém místě. Na podium se nakonec opět probojoval Jake Dixon. Pedro Acosta, který se právě vrátil po zranění nohy, se musel smířit se čtvrtou pozicí. Páté místo obsadil Augusto Fernandez.

GP Rakouska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 79AiOgura Kalex 165,1 39'30,0700 2 35SomkiatChantra Kalex 165 0,173 3 96JakeDixon Kalex 164,5 7,854 4 51PedroAcosta Kalex 164,5 7,96 5 37AugustoFernandez Kalex 164,5 8,037 6 40AronCanet Kalex 164,4 9,401 7 21AlonsoLopez Boscoscuro 164,2 12,995 8 23MarcelSchrotter Kalex 163,8 18,254 9 75AlbertArenas Kalex 163,6 20,661 10 52JeremyAlcoba Kalex 163,5 22,227 11 9JorgeNavarro Kalex 163,4 23,443 12 7BarryBaltus Kalex 163,3 25,793 13 6CameronBeaubier Kalex 163,1 27,788 14 16JoeRoberts Kalex 163,1 27,909 15 64BoBendsneyder Kalex 163,1 28,347 16 28NiccolòAntonelli Kalex 162,7 34,611 17 SennaAgius Kalex 162,7 34,928 18 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 162,6 36,314 19 42MarcosRamirez MV Agusta 162 44,837 20 24SimoneCorsi MV Agusta 161,7 48,602 21 33RorySkinner Kalex 161,7 48,814 22 TaigaHada Kalex 161 59,204 Neklasifikováni 54FermínAldeguer Boscoscuro 160,1 5 kol 13CelestinoVietti Kalex 156,1 7 kol 14TonyArbolino Kalex 163,8 8 kol 19LorenzoDalla Porta Kalex 163,8 8 kol 12FilipSalac Kalex 162,7 15 kol 18ManuelGonzalez Kalex 161,8 19 kol 4Sean DylanKelly Kalex 159,4 20 kol 81KeminthKubo Kalex 159,6 20 kol 61AlessandroZaccone Kalex 150,9 24 kol

Foto: Václav Duška Jr.