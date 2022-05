Moto2: Ogura proměnil pole position ve svou první výhru

Do španělského závodu třídy Moto2 startoval jako první Ai Ogura. Pro japonského jezdce to byl jeho první start z pole position v prostřední kategorii. S penalizací do dnešního závodu vstupoval Antonelli, který si musel odpykat trest v podobě průjezdu dlouhým kolem. Jednalo se o trest za pomalou jízdu v blízkosti ideální stopy.

Závod byl vypsán na 23 kol a po startu se vedení ujal Ogura. Na druhé místo se zařadil Aron Canet, který v Jerezu startuje jen pár dní po operaci zlomené ruky. Na třetí pozici krátce po startu jezdil Arbolino. První pětku doplňovali Aldeguer a Chantra.

Hned ve druhém kole skončil po kontaktu s Aldeguerem na zemi Pedro Acosta, který se tento týden vyjádřil, že by v příštím závodě případně rád nahradil zraněného Raula Fernandeze v MotoGP, pokud by se tedy Fernandez nestačil zotavit do následujícího závodu.

Šestnáct kol před koncem pokračoval na čele Ogura. Těsně druhý byl Canet a třetí Arbolino. Ze čtvrté pozice upadl Chantra. Jezdec odešel po svých. Na čtvrté místo se tím pádem posunul Augusto Fernadnez a pátý byl Aldeguer. O kolo později se před Aldeguera dostal Vietti. Následně pak Aldeguer upadl společně s Dixonem. Oba jezdci vypadali po nehodě zdravotně v pořádku, jen si asi měli co vyříkávat. Komisaři však nakonec rozhodli, že za nehodu nebude nikdo potrestán.

Ani sedm kol před koncem se nic neměnilo na prvních čtyřech pozicích. Stále vedl Ogura, druhý byl Canet, třetí Arbolino a čtvrtý Augusto Fernandez. O páté místo ovšem bojovali Vietti a Schrötter. Mezi první trojkou nebyl nijak velký rozestup. Čtvrtý Fernadnez už ovšem ztrácel zhruba tři vteřiny. Ovšem v dalším průběhu závodu dokázal Ogura poodjet Canetovi s Arbolinem. Salač jezdil dvacátý.

Čtyři kola před koncem už Ogura vedl přibližně o 1,5 sekundy před Canetem. Canet navzdory bolavé ruce dokázal trochu ujíždět Arbolinovi – v tuto chvíli byl zhruba vteřinu před ním.

Ogura dále navyšoval vedení a nakonec si dojel pro svou první výhru v Moto2. Na podium jej doprovodili Aron Canet a Tony Arbolino. Čtvrtý skončil Augusto Fernandez. Páté místo vybojoval Marcel Schrötter. Vietti dojel šestý, ale zůstává v čele šampionátu. Na druhém místě je nyní Ogura.

GP Španělska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 79AiOgura Kalex 155,4 39'16,3570 2 40AronCanet Kalex 155,2 2,509 3 14TonyArbolino Kalex 155,1 3,669 4 37AugustoFernandez Kalex 155 5,358 5 23MarcelSchrotter Kalex 154,8 9,245 6 13CelestinoVietti Kalex 154,6 12,122 7 64BoBendsneyder Kalex 154,5 13,918 8 16JoeRoberts Kalex 154,4 14,064 9 75AlbertArenas Kalex 154,1 18,98 10 9JorgeNavarro Kalex 153,6 27,767 11 61AlessandroZaccone Kalex 153,3 31,536 12 52JeremyAlcoba Kalex 153,2 33,308 13 StefanoManzi 153,2 33,635 14 7BarryBaltus Kalex 153,2 33,751 15 19LorenzoDalla Porta Kalex 153,2 33,836 16 18ManuelGonzalez Kalex 153,2 34,04 17 2GabrielRodrigo Kalex 152,9 37,292 18 24SimoneCorsi MV Agusta 152,7 41,128 19 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 152,7 41,307 20 51PedroAcosta Kalex 152,4 46,441 21 12FilipSalac Kalex 151,9 53,073 22 4Sean DylanKelly Kalex 151,8 56,157 23 28NiccolòAntonelli Kalex 151,7 56,521 Neklasifikováni 35SomkiatChantra Kalex 154,3 7 kol 42MarcosRamirez MV Agusta 152,7 9 kol 6CameronBeaubier Kalex 151,5 7 kol 96JakeDixon Kalex 154 8 kol 22SamLowes Kalex 154,1 6 kol 54FermínAldeguer Boscoscuro 147,5 13 kol 5RomanoFenati Boscoscuro 149,6 4 kola

Foto: Václav Duška Jr.