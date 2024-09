Moto2: Ogura se raduje z výhry v Misanu a posouvá se do čela šampionátu

Ogura si v Misanu dojel pro výhru a navíc se posunul do čela šampionátu, protože Garcia, který vedl doposud, dojel až dvanáctý. Spolu s Ogurou se na podium podívali Canet a Arbolino. Salač dorazil do cíle jako sedmý, což je jeho nejlepší výsledek dosavadního průběhu sezóny.

Velká cena San Marina třídy Moto2 byla vypsána na dvaadvacet kol. Jako první do ní vyrážel Tony Arbolino a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Ogura a na třetí Vietti. Filip Salač v prvním kole držel jedenácté místo, z nějž startoval. Roberts a Aldeguer o sebe v úvodu trochu zavadili, ale obešlo se to bez následků.

Na konci prvního kola upadl Alonso Lopez. Jezdec se naštěstí zdál být v pořádku, dokonce se ještě znovu rozjel. Na čele zůstával Arbolino. Sergio Garcia, který do Misana přijel v roli vedoucího muže šampionátu, jezdil daleko za bodovanými pozicemi. Španělův tým minulý týden prozradil, že za výkonnostním propadem stojí jezdcova psychická nepohoda způsobená tím, že nedostal ani jednu nabídku z MotoGP.

Osmnáct okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Arbolino. Na druhou příčku se propracoval Canet. Na třetí pozici jezdil Ogura. První pětku doplňovali Vietti a Gonzalez. Salač klesl na dvanácté místo.

Patnáct kol před šachovnicí vedl Arbolino. Zhruba půl sekundy za ním jezdili Canet a Ogura. Následovali Vietti a Gonzalez. Zajímavý boj se odehrával mezi Aldeguerem, Arenasem, Moreirou a Dixonem o šesté místo.

V další fázi závodu se Canetovi podařilo relativně rychle dohnat do té doby vedoucího Arbolina. Třináct kol před koncem se Canet dostal do vedení. O něco málo později se před Arbolina posunul i Ogura. Salač se pohyboval na hranici první a druhé desítky.

Deset okruhů před šachovnicí pokračoval na první pozici Canet. Ogura byl těsně za ním. Arbolino na třetí pozici už mírně ztrácel. Salač se posunul do první desítky, když předjel Robertse. Roberts si navíc musel dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože už dostal varování. Stejné varování jako Roberts měl i na deváté pozici jedoucí Arenas. O kolo později dostal varování i Aldeguer.

Roberts měl evidentně nějaký problém, protože se dále propadal. Osm kol před koncem na něj začal útočit i Garcia, který se po nepodařené kvalifikaci probojovával vpřed. Dva jezdci, kteří o několik závodů dříve bojovali o nejvyšší příčky, nyní bojovali o jeden bod.

Zonta vd Goorbergh dostal penalizaci v podobě dlouhého kola, protože několikrát překročil traťové limity.

V době, kdy do konce závodu zbývalo pět kol, pokračoval na první pozici Canet, ale Ogura se stále držel těsně za ním a už se pokoušel o útok, ale ten mu zatím nevyšel, musel se zařadit zpátky na druhé místo. Arbolino zůstával třetí, ale přibližoval se mu jeho krajan Vietti. Salač se posunul na deváté místo před Arenase. Garcia se probojoval na třináctou pozici. Lopez dostal penalizaci v podobě dlouhého kola kvůli překračování limitů dráhy, nicméně Lopez stejně jezdil daleko za body.

Tři kola před koncem už vedl Ogura. Canet klesl na druhé místo. Třetí zůstával Arbolino. Vietti už byl těsně za Arbolinem. K přímému souboji italských jezdců o podium v Misanu ovšem nedošlo, protože Vietti své snahy ukončil pádem. Salač se vlivem Viettiho pádu posunul na osmé místo. Navíc měl Salač hodně rychlé tempo, takže se mu dařilo rychle dohánět Moreiru. V předposledním kole pak Moreiru předjel, díky čemuž se posunul na sedmé místo. Český jezdec si ovšem musel si dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože i on už měl varování.

Do posledního kola najel jako první Ogura. Druhý Canet sice nebyl nijak výrazně daleko za ním, ale zároveň nebyl ani tak blízko, aby mohl zaútočit, jedině by Ogura musel chybovat, ale k tomu nedošlo. Ogura si dojel pro výhru a převzal vedení v šampionátu. Canet dorazil do cíle jako druhý. Arbolino obsadil třetí pozici. Na dalších místech se seřadili Gonzalez, Dixon a Aldeguer. Český jezdec Filip Salač dojel sedmý, což je jeho zatím nejlepší výsledek této sezóny. Garcia nakonec skončil dvanáctý a po závodě plakal v boxech. Na vedoucího Oguru nyní Garcia v šampionátu ztrácí devět bodů.

GP San Marina - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Ai Ogura Boscoscuro 35'26,583 2 Aron Canet Kalex 0,609 3 Tony Arbolino Kalex 4,639 4 Manuel Gonzalez Kalex 6,948 5 Jake Dixon Kalex 10,863 6 Fermin Aldeguer Boscoscuro 12,642 7 Filip Salac Kalex 13,524 8 Diogo Moreira Kalex 15,002 9 Albert Arenas Kalex 15,97 10 Darryn Binder Kalex 16,032 11 Senna Agius Kalex 16,634 12 Sergio Garcia Boscoscuro 17,939 13 Joe Roberts Kalex 20,56 14 Somkiat Chantra Kalex 20,943 15 Marcos Ramirez Kalex 21,308 16 Ayumu Sasaki Kalex 24,708 17 Jeremy Alcoba Kalex 24,787 18 Barry Baltus Kalex 25,936 19 Deniz öncü Kalex 26,807 20 Bo Bendsneyder Kalex 27,123 21 Izan Guevara Kalex 30,171 22 Dennis Foggia Kalex 36,352 23 Zonta Vd Goorbergh Kalex 36,526 24 Jaume Masia Kalex 37,046 25 Mario Aji Kalex 38,225 26 Xavier Artigas Forward 55,095 27 Xavi Cardelus Kalex 56,207 28 Unai Orradre Forward 65,082 29 Alonso Lopez Boscoscuro 0 Neklasifikováni Celestino Vietti Kalex 30'37,925 Mattia Pasini Boscoscuro 22'57,897

Foto: MT Helmets-Msi