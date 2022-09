Moto2: Ogura si před domácím publikem dojel pro výhru

Do japonského závodu prostřední kubatury vyrážel jako první Aron Canet. Český jezdec Filip Salač startoval z druhé řady. Závod byl vypsán na 22 kol. Canet udržel první místo i po startu. Na druhou pozici se zařadil Aldeguer, který spolu s Canetem hodně rychle poodjel pronásledovatelům. Salač klesl na deváté místo.

Dvacet kol před závěrem z druhého místa upadl Aldeguer. Canet tedy zůstal v čele osamocen. Druhý byl v tuto chvíli Chantra a třetí jezdil Arbolino. První pětku doplňovali Ogura a Lopez.

Canet si své vedení s relativně komfortním náskokem příliš dlouho neužil. Skončil na zemi. Po nehodě se pak ještě rozjel, ale šance na dobrý výsledek byla pryč. Vedení převzal Chantra. Druhý byl Arbolino a třetí Lopez.

Patnáct kol před šachovnicí vedl Lopez, druhý byl Ogura, třetí Arbolino a čtvrtý Chantra. První pětku uzavíral Fernandez. Na zemi skončil Vietti a následně se zase rozjel, ale nakonec stejně odstoupil.

Jedenáct okruhů před cílem pokračoval na první pozici Lopez, ale domácí Ogura byl těsně za ním. Třetí zůstával Arbolino. Fernandez se dostal na čtvrté místo. Chantra klesl na pátou pozici. Arbolino si ovšem záhy udělal menší výlet mimo ideální stopu a propadl se na šesté místo. Fernandez, který do Japonska přijel jako vedoucí muž šampionátu, se naopak posunul na třetí pozici. V dalším kole se vedení ujal domácí Ogura. Lopez klesl na druhé místo. Salač se pohyboval na hranici první a druhé desítky.

Sedm kol před koncem zůstával v čele Ogura. Fernandez se posunul před Lopeze na druhé místo. Čtvrtý byl Dixon. Aron Canet, který se po svém pádu v úvodu závodu rozjel, upadl podruhé. Na zemi skončil také Antonelli.

V dalším průběhu závodu pokračoval na první pozici Ogura. Fernandez na druhé pozici byl také hodně rychlý, nicméně byl o více než 1,5 sekundy za Ogurou. Lopez na třetím místě postupně ztrácel na Fernandeze a navíc si musel dávat pozor na Dixona, kterého už měl blízko za sebou.

V předposledním kole upadl Navarro, který jezdil ve skupině se Salačem. Navarro odešel od nehody po svých.

Ogura najel do posledního kola jako první. Jeho soupeř v boji o letošní titul – Augusto Fernandez – byl druhý, ale nebyl v těsném kontaktu, takže k přímému boji o výhru nedošlo. Ogura se před domácím publikem raduje z výhry. Fernandez dorazil do cíle jako druhý a zůstává v čele šampionátu. Na podium se dostal i Alonso Lopez. Těsně pod podiem skončil Jake Dixon. První pětku doplnil Chantra. Filip Salač dojel do cíle jako desátý, čímž si na své konto připsal šest bodů.

GP Japonska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 79AiOgura Kalex 154,8 40'56,2690 2 37AugustoFernandez Kalex 154,7 1,192 3 21AlonsoLopez Boscoscuro 154,3 7,168 4 96JakeDixon Kalex 154,3 7,597 5 35SomkiatChantra Kalex 154 12,255 6 14TonyArbolino Kalex 153,9 14,189 7 51PedroAcosta Kalex 153,8 14,52 8 75AlbertArenas Kalex 153,6 18,41 9 64BoBendsneyder Kalex 153,5 20,398 10 12FilipSalac Kalex 153,3 23,14 11 6CameronBeaubier Kalex 153,3 23,604 12 16JoeRoberts Kalex 153,3 23,733 13 23MarcelSchrotter Kalex 153,2 24,171 14 7BarryBaltus Kalex 152,7 33,795 15 19LorenzoDalla Porta Kalex 152,5 35,548 16 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 152,3 40,006 17 29TaigaHada Kalex 152,1 42,496 18 81KeminthKubo Kalex 151,9 46,492 19 4Sean DylanKelly Kalex 151,7 49,126 20 42MarcosRamirez MV Agusta 150,5 69,754 Neklasifikováni 52JeremyAlcoba Kalex 152,4 1 kolo 9JorgeNavarro Kalex 153,3 2 kola 40AronCanet Kalex 149,4 7 kol 28NiccolòAntonelli Kalex 151,6 7 kol 13CelestinoVietti Kalex 152 15 kol 61AlessandroZaccone Kalex 149,6 17 kol 24SimoneCorsi MV Agusta 149,6 17 kol 54FermínAldeguer Boscoscuro 151,2 20 kol Nestartoval 18ManuelGonzalez Kalex 0

Foto: Václav Duška Jr.