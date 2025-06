Moto2: Öncü těsně porazil Moreiru a raduje se tak ze své první výhry v prostřední třídě

Deniz Öncü si dnes dojel pro svou první výhru v Moto2. Druhý Diogo Moreira na něj ovšem ztratil pouhé tři tisíciny. Na podium se podíval i Barry Baltus, který do cíle dorazil jako třetí. Filip Salač obsadil páté místo.

Aragonský závod třídy Moto2 byl vypsán na devatenáct kol. Z prvního místa se do něj vydával Diogo Moreira. Pro Moreiru to byl jeho první start z pole position v prostřední kubatuře. Mladý Jihoameričan se nyní navíc může těšit i z toho, že se stal historicky prvním Brazilcem, jemuž se podařilo vybojovat pole position v Moto2. S penalizací v podobě průjezdu dlouhým kolem do dnešního závodu vstupoval Darryn Binder. Jednalo se o trest za zavinění kolize během závodního víkendu ve Francii.

Po startu zůstal na první pozici Moreira. Na druhou příčku se posunul Öncü. Salačovi start ze sedmé pozice vyšel velmi dobře. Posunul se na páté místo a zkoušel to i na čtvrtého Caneta. Moreira první pozici dlouho neudržel. Ještě během prvního kola se před něj dostali Öncü i Baltus.

Ještě před nájezdem do druhého kola došlo ke kolizi Alonsa a Holgada z Asparova týmu. Oba jezdci skončili na zemi. Incident bude vyšetřován po závodě. David Alonso musel po nehodě zamířit do zdravotního střediska na kontrolu. Nakonec se ale ukázalo, že jezdec je naštěstí v pořádku. Má jen odřený prst na levé ruce.

V druhém kole závodu vedl Baltus. Druhý byl Öncü. Následovali Moreira, Canet a Lopez. Český jezdec Filip Salač klesl na šesté místo a navíc na něj začínal útočit i Agius. Gonzalez, který statoval až z osmnácté pozice, byl v tuto chvíli čtrnáctý.

V pátém okruhu pokračoval na první pozici Baltus. Druhý byl Öncü, třetí Canet a čtvrtý Moreira. Rozestupy mezi prvními čtyřmi jezdci byly relativně malé. Pátý Lopez už na Moreiru ztrácel přes sekundu. Těsně za Lopezovými zády se držel Salač. Gonzalez se posunul na dvanácté místo.

Do desátého kola najel jako první Baltus. V těsném sledu za ním následovali Öncü, Moreira a Canet. Zhruba 1,5 sekundy za vedoucí čtyřkou byl Lopez. Salač bojoval o šestou pozici s Agiusem a přibližoval se k němu i Roberts. Gonzalez už byl devátý.

Ve dvanáctém kole zůstávalo pořadí na prvních čtyřech místech stejné jako v předchozím kole. Vedl Baltus a za ním byli seřazení Öncü, Moreira a Canet. Posledně zmíněný už ale začínal na vedoucí trojici docela ztrácet. Salačovi se podařilo předjet Lopeze a posunout se tak na páté místo. Následně se před Lopeze dostal i Agius.

O kolo později už byl na čele Öncü. Baltus klesl na druhé místo. Moreira zůstával třetí. Canet pokračoval na čtvrté pozici. Na zemi skončil Ayumu Sasaki. Darryna Bindera postihla technická porucha. Sasaki ani Binder ovšem nebyli v boji o nejvyšší příčky.

Čtyři okruhy před šachovnicí držel první místo Öncü. Na druhé místo se posunul Moreira. Baltus byl v tuto chvíli třetí. V první pětce byli i Canet a Agius, ti už ale nebyli v těsném kontaktu s první trojkou. Salač jezdil na šestém místě. Gonzalez už byl sedmý.

Moreira se v závěru dostal do hodně rychlého tempa. V posledním kole se dokonce na nějakou chvíli posunul do vedení. Öncü se ovšem nevzdal a nakonec o tři tisíciny porazil Moreiru. Jedná se o dosud nejtěsnější rozdíl mezi prvním a druhým v cíli závodu třídy Moto2. Öncü se raduje nejen ze své první výhry, ale zároveň i z toho, že se stal prvním Turkem, jemuž se podařilo vyhrát závod Moto2. Moreira si naopak na své první vítězství v Moto2 bude muset ještě počkat. Tentokrát dojel druhý. Na podium se podíval i Barry Baltus, který skončil třetí.

Canet v závěru závodu poměrně výrazněji ztrácel tempo, takže se mu rychle přibližovali Agius a Salač. Oba jej nakonec i předjeli. Agius obsadil čtvrté místo. Filip Salač dorazil do cíle jako pátý. Canet klesl na šesté místo. Dále se umístili Roberts a Ramirez. Elitní desítku doplnili Gonzalez a Lopez.

Přestože dnes Gonzalez dojel až na devátém místě, podařilo se mu udržet vedení v šampionátu. Druhý Canet má ovšem stejný počet bodů jako vedoucí Gonzalez.

Zítra se na aragonském okruhu koná test třídy MotoGP a v tomto testu by se měl objevit i Manuel Gonzalez. Aktuálně vedoucí muž šampionátu třídy Moto2 by měl usednout na motocykl Aprilia týmu Trackhouse.

GP Aragonie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Deniz Öncü Kalex 35'12,600 2 Diogo Moreira Kalex 0,003 3 Barry Baltus Kalex 1,949 4 Senna Agius Kalex 5,196 5 Filip Salac Boscoscuro 5,926 6 Aron Canet Kalex 6,275 7 Joe Roberts Kalex 9,192 8 Marcos Ramirez Kalex 9,252 9 Manuel Gonzalez Kalex 9,296 10 Alonso Lopez Boscoscuro 12,144 11 Izan Guevara Boscoscuro 14,601 12 Albert Arenas Kalex 15,442 13 Jake Dixon Boscoscuro 15,601 14 Ivan Ortola Boscoscuro 17,549 15 Daniel Muñoz Kalex 17,601 16 Zonta Vd Goorbergh Kalex 18,658 17 Tony Arbolino Boscoscuro 19,376 18 Celestino Vietti Boscoscuro 24,741 19 Adrian Huertas Kalex 24,854 20 Sergio Garcia Boscoscuro 26,598 21 Alex Escrig Forward 32,757 22 Yuki Kunii Kalex 36,701 23 Jorge Navarro Forward 42,372 24 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 102,053 Neklasifikováni Ayumu Sasaki Kalex 24'20,357 Darryn Binder Kalex 09'30,106 David Alonso Kalex Daniel Holgado Kalex

Zdroj: motogp.com, foto: Ajo Motorsport