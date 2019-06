Moto2: Pátek uzavřel na čele Binder

Brad Binder je nejrychlejším mužem druhého tréninku v Assenu. Za Jihoafričanem se seřadili Remy Gardner a Sam Lowes. Do tréninku nenastoupil Dimas Ekky Pratama, který měl dopoledne těžký pád po kontaktu s Manzim. Pratama byl bezprostředně po nehodě v bezvědomí. Později se naštěstí probral. Vzhledem k četným zraněním pochopitelně do zbytku závodního víkendu nezasáhne. Druhý trénink vynechal i Philipp Oettl, kterému dopoledne nebylo dobře, takže musel do nemocnice na podrobnější vyšetření.