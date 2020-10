Moto2: Po Bezzecchiho pádu se nakonec z druhé výhry v řadě může radovat Lowes

Závod v Aragonii musel vynechat Aron Canet, který si minulou neděli ve Francii zranil prst. Na dráze stále chybí i Jesko Raffin, kterého nadále trápí zdravotní problémy. Místo Caneta nastoupil Xavi Cardelus a místo Raffina jede Piotr Biesiekirski. Xavi Vierge si sice minulý týden ve Francii zranil obě nohy, ale do dnešního závodu nastoupil.

Z první pozice se do jednadvacetikolového závodu pouštěl Sam Lowes. V úvodu se ovšem do vedení dostal Bezzecchi. Daleko nedojel Jorge Navarro. Španělův pád vypadal dost nebezpečně. Jezdec upadl do cesty svým soupeřům, ale naštěstí jej nikdo nepřejel. Jezdec nakonec odešel po svých.

Devatenáct kol před koncem vedl Bezzecchi s náskokem zhruba půl vteřiny před druhým Lowesem. Di Giannantonio byl třetí a držel se v těsném kontaktu s Lowesem. V první pětce byli i Martin a Dixon. Luca Marini, který do Aragonie dojel jako vedoucí muž šampionátu, skončil na zemi. Jezdec je sice v pořádku, ale tento pád je pro něj rozhodně velkou komplikací v boji o titul.

Mariniho kolega Bezzecchi pokračoval ve vedení i v dalším průběhu závodu. Na provizorním podiu se nadále drželi Lowes a di Giannatonio.

Čtrnáct kol před cílem se na druhé místo posunul di Giannantonio. Lowes klesl na třetí místo. Bezzecchi pokračoval na první pozici, rozestupy mezi prvními třemi byly relativně malé a nijak velkou ztrátu neměl ani Martin na čtvrtém místě.

O dvě kola později došlo ke změně vedení. Na první místo se dostal di Giannantonio, jenže následně upadl. Jezdec je v pořádku, ale evidentně hodně zklamán. Bezzecchi se tedy velmi rychle vrátil na první místo. Lowes se posunul na druhé a Martin na třetí.

Sedm okruhů před šachovnicí stále držel první příčku Bezzecchi. Lowes byl těsně za ním na druhé pozici. Martin na třetím místě nebyl v těsném kontaktu s vedoucí dvojicí, naopak na něj útočil Bastianini. A o chvíli později Bastianini uspěl a dostal se před Martina.

V dalším průběhu se nic neměnilo na první pozici. Bezzecchi nadále vedl. Lowes na druhém místě už na něj spíše ztrácel. Bastianini na třetí příčce nedokázal ujet Martinovi, kterého o několik kol dříve předjel. V této fázi to spíše vypadalo, že se Martin dokáže vrátit na třetí místo.

Do předposledního kola najel jako první Bezzecchi, nicméně následně upadl. Zůstal v pořádku, ale viditelně byl hodně zklamán, protože vedl prakticky celý závod a upadl v předposledním kole.

Po Bezzecchiho pádu se vedení ujal Lowes. Martin předjel Bastianiniho a dostal se tak na druhé místo.

Lowes nakonec vybojoval druhé vítězství v řadě. Bastianini překonal Martina a dojel druhý. Martin skončil třetí. Vedení v šampionátu se ujal Bastianini. Druhý je nyní Lowes. Marini klesl na třetí místo v šampionátu. Rozdíly mezi prvními třemi v šampionátu jsou ovšem velmi malé.

Čtvrté místo v dnešním závodě vybojoval Dixon. První pětku uzavřel Gardner. Následovali Ramirez, Garzo a Roberts. Do desítky se vešli i Nagashima a Corsi.

GP Aragonie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Sam LOWES Kalex 161,7 39'33,202 2 Enea BASTIANINI Kalex 161,4 4,195 3 Jorge MARTIN Kalex 161,4 4,34 4 Jake DIXON Kalex 161,1 9,298 5 Remy GARDNER Kalex 160,7 14,765 6 Marcos RAMIREZ Kalex 160,7 15,13 7 Hector GARZO Kalex 160,7 15,192 8 Joe ROBERTS Kalex 160,5 17,024 9 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 160,4 19 10 Simone CORSI MV Agusta 160,3 20,206 11 Augusto FERNANDEZ Kalex 160,2 22,661 12 Thomas LUTHI Kalex 160,1 22,692 13 Edgar PONS Kalex 160,1 22,995 14 Stefano MANZI MV Agusta 160,1 23,301 15 Marcel SCHROTTER Kalex 160,1 23,989 16 Xavi VIERGE Kalex 159,9 26,747 17 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 159,9 26,862 18 Nicolo BULEGA Kalex 159,8 27,686 19 Hafizh SYAHRIN Speed Up 159,8 27,761 20 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 159,8 27,892 21 Bo BENDSNEYDER NTS 159,2 36,25 22 Andi Farid IZDIHAR Kalex 158,7 44,779 23 Somkiat CHANTRA Kalex 158,6 45,687 24 Xavi CARDELUS Speed Up 158,5 47,231 25 Kasma DANIEL Kalex 157,8 58,178 26 Piotr BIESIEKIRSKI NTS 157,4 +1'05,154 27 Jorge NAVARRO Speed Up 134,6 3 kola Neklasifikováni Marco BEZZECCHI Kalex 161,8 2 kola Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 161,7 11 kol Luca MARINI Kalex 159,3 19 kol

Foto: Václav Duška Jr.