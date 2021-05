Moto2: Pole position si dnes v Mugellu vyjel Raul Fernandez

Podruhé v řadě se do závodu třídy Moto2 vydá z první pozice Raul Fernandez. Pro mladého Španěla to je jeho teprve první rok v prostřední kubatuře, ale daří se mu velmi dobře. Z pěti závodů, které se letos jely, hned dva vyhrál, jednou byl třetí a dvakrát pátý. Spolu s Fernandezem se zítra do první řady postaví i zkušený Sam Lowes, který vyhrál první dva závody letošního roku. Brit odstartuje jako druhý. A první řadu doplní Španěl Jorge Navarro.

Ze čtvrté pozice vyrazí Remy Gardner. Australana do druhé řady doprovodí dva domácí závodníci – Fabio di Giannantonio a Tony Arbolino.

Ze sedmého místa odstartuje další Ital – konkrétně Marco Bezzecchi. Na osmé místo se kvalifikoval Španěl Xavi Vierge a na deváté Němec Marcel Schrötter. Desítku uzavírá Joe Roberts.

Italský závod třídy Moto2 začíná v neděli ve 12:20.

GP Itálie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Raul FERNANDEZ Kalex 293,4 1'50,723 2 Sam LOWES Kalex 283,4 1'50,990 0,267 3 Jorge NAVARRO Boscoscuro 286,4 1'51,097 0,374 4 Remy GARDNER Kalex 284,9 1'51,306 0,583 5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 288,7 1'51,355 0,632 6 Tony ARBOLINO Kalex 286,4 1'51,448 0,725 7 Marco BEZZECCHI Kalex 286,4 1'51,462 0,739 8 Xavi VIERGE Kalex 291,8 1'51,497 0,774 9 Marcel SCHROTTER Kalex 291,1 1'51,504 0,781 10 Joe ROBERTS Kalex 282,7 1'51,541 0,818 11 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 285,7 1'51,793 1,07 12 Ai OGURA Kalex 288,7 1'51,884 1,161 13 Augusto FERNANDEZ Kalex 287,2 1'51,917 1,194 14 Marcos RAMIREZ Kalex 292,6 1'52,066 1,343 15 Fermín ALDEGUER Boscoscuro 289,5 1'52,191 1,468 16 Bo BENDSNEYDER Kalex 282,7 1'52,480 1,757 17 Aron CANET Boscoscuro 280,5 1'52,937 2,214 18 Somkiat CHANTRA Kalex 281,9 1'53,527 2,804

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Raul FERNANDEZ Kalex 2 Sam LOWES Kalex 3 Jorge NAVARRO Boscoscuro 4 Remy GARDNER Kalex 5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 6 Tony ARBOLINO Kalex 7 Marco BEZZECCHI Kalex 8 Xavi VIERGE Kalex 9 Marcel SCHROTTER Kalex 10 Joe ROBERTS Kalex 11 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 12 Ai OGURA Kalex 13 Augusto FERNANDEZ Kalex 14 Marcos RAMIREZ Kalex 15 Fermín ALDEGUER Boscoscuro 16 Bo BENDSNEYDER Kalex 17 Aron CANET Boscoscuro 18 Somkiat CHANTRA Kalex 19 Hector GARZO Kalex 20 Hafizh SYAHRIN NTS 21 Simone CORSI MV Agusta 22 Jake DIXON Kalex 23 Stefano MANZI Kalex 24 Nicolo BULEGA Kalex 25 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 26 Cameron BEAUBIER Kalex 27 Celestino VIETTI Kalex 28 Thomas LUTHI Kalex 29 Barry BALTUS NTS 30 Albert ARENAS Boscoscuro 31 Tommaso MARCON MV Agusta

Foto: Václav Duška Jr.