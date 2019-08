Moto2: Pole position v Británii vybojoval Márquez

Potřetí v letošním roce to bude Alex Márquez, kdo se vydá do závodu z prvního místa. Spolu s vedoucímu mužem šampionátu vyjedou z první řady i Jorge Navarro a Augusto Fernandez.

Druhou řadu otvírá Remy Gardner. Márquezův týmový kolega Xavi Vierge se do závodu pustí z páté pozice. Luca Marini se kvalifikoval na šesté místo.

Posledním, kdo se vešel do půl vteřiny ztráty na vítěze kvalifikace je Tetsuta Nagashima na sedmé pozici. Brad Binder byl jedním z jezdců, kteří postoupili z první kvalifikace a nakonec skončil osmý. Deváté místo vybojoval Sam Lowes.

Elitní desítku uzavřel Fabio di Giannantonio. Itala do čtvrté řady doprovodí jeho krajan Nicolo Bulega a také Švýcar Thomas Lüthi, který to měl v kvalifikaci s pádem. Jezdec by však měl být v pořádku.

Závod nejslabší kubatury startuje v neděli v 15:30, tedy až po závodě královské kubatury.

GP Velké Británie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Alex MARQUEZ Kalex 274,1 2'04,374 2 Jorge NAVARRO Speed Up 272 2'04,417 0,043 3 Augusto FERNANDEZ Kalex 270 2'04,587 0,213 4 Remy GARDNER Kalex 272 2'04,703 0,329 5 Xavi VIERGE Kalex 276,2 2'04,770 0,396 6 Luca MARINI Kalex 275,5 2'04,778 0,404 7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 276,9 2'04,845 0,471 8 Brad BINDER KTM 272,7 2'04,901 0,527 9 Sam LOWES Kalex 271,3 2'04,916 0,542 10 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 272 2'04,959 0,585 11 Nicolo BULEGA Kalex 276,2 2'05,058 0,684 12 Thomas LUTHI Kalex 272,7 2'05,071 0,697 13 Marcel SCHROTTER Kalex 272,7 2'05,116 0,742 14 Mattia PASINI Kalex 272,7 2'05,179 0,805 15 Iker LECUONA KTM 272,7 2'05,347 0,973 16 Andrea LOCATELLI Kalex 274,1 2'05,381 1,007 17 Stefano MANZI MV Agusta 270,6 2'05,399 1,025 18 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 272,7 2'06,080 1,706

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Alex MARQUEZ Kalex 2 Jorge NAVARRO Speed Up 3 Augusto FERNANDEZ Kalex 4 Remy GARDNER Kalex 5 Xavi VIERGE Kalex 6 Luca MARINI Kalex 7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 8 Brad BINDER KTM 9 Sam LOWES Kalex 10 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 11 Nicolo BULEGA Kalex 12 Thomas LUTHI Kalex 13 Marcel SCHROTTER Kalex 14 Mattia PASINI Kalex 15 Iker LECUONA KTM 16 Andrea LOCATELLI Kalex 17 Stefano MANZI MV Agusta 18 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 19 Jorge MARTIN KTM 20 Dominique AEGERTER MV Agusta 21 Bo BENDSNEYDER NTS 22 Somkiat CHANTRA Kalex 23 Jake DIXON KTM 24 Marco BEZZECCHI KTM 25 Bradley SMITH Kalex 26 Philipp OETTL KTM 27 Lukas TULOVIC KTM 28 Steven ODENDAAL NTS 29 Teppei NAGOE Kalex 30 Xavi CARDELUS KTM 31 Joe ROBERTS KTM

Foto: Marc VDS