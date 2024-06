Moto2: Poprvé v letošním roce odstartuje jako první Roberts

Joe Roberts se poprvé v letošní sezóně raduje ze zisku pole position. Do první řady jej doprovodí Španělé Sergio Garcia a Alonso Lopez.

Američan Joe Roberts se díky rekordnímu času 1:49,877 raduje ze zisku pole position v Mugellu. Na druhé místo se kvalifikoval Sergio Garcia. První řadu zkompletuje Garciův krajan Alonso Lopez.

Druhou řadu utvoří Manuel Gonzalez, Darryn Binder a Marcos Ramirez. Zkušený osmatřicetiletý Ital Mattia Pasini, který v Mugellu jede na divokou kartu, vystartuje ze sedmé pozice. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Somkiat Chantra a Aron Canet. Ve čtvrté řadě se sejdou Vietti, Alcoba a vítěz předchozí Velké ceny – Ai Ogura.

Český jezdec Filip Salač byl sice po pátečním odpoledni sedmý, nicméně v sobotu dopoledne skončil šestnáctý, což nestačilo na zajištění přímého postupu do druhé části kvalifikace. V první kvalifikaci nakonec skončil Salač pátý. Postup mu unikl o pouhých 48 tisícin. Do závodu v Mugellu tím pádem odstartuje jako devatenáctý.

Do kvalifikace nenastoupil Fermin Aldeguer. Španěla bolel krk, takže musel zamířit do nemocnice na podrobnější vyšetření. Zítra bude muset ještě absolvovat další prohlídku, po níž se rozhodne, zda bude moci nastoupit do závodu. Pokud mu lékaři start povolí, bude vyrážet z osmnácté pozice.

GP Itálie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Joe Roberts Kalex 01'49,877 2 Sergio Garcia Boscoscuro 01'49,955 0,078 3 Alonso Lopez Boscoscuro 01'50,132 0,255 4 Manuel Gonzalez Kalex 01'50,248 0,371 5 Darryn Binder Kalex 01'50,346 0,469 6 Marcos Ramirez Kalex 01'50,358 0,481 7 Mattia Pasini Boscoscuro 01'50,410 0,533 8 Somkiat Chantra Kalex 01'50,450 0,573 9 Aron Canet Kalex 01'50,497 0,62 10 Celestino Vietti Kalex 01'50,505 0,628 11 Jeremy Alcoba Kalex 01'50,551 0,674 12 Ai Ogura Boscoscuro 01'50,573 0,696 13 Izan Guevara Kalex 01'50,576 0,699 14 Deniz öncü Kalex 01'50,759 0,882 15 Jake Dixon Kalex 01'50,796 0,919 16 Tony Arbolino Kalex 01'50,894 1,017 17 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'51,064 1,187 18 Fermin Aldeguer Boscoscuro 0

Foto: American Racing Team