Moto2: Portugalskou bitvu o pole position vyhrál Canet

Pole position dnes v Portugalsku vybojoval Aron Canet, který zajel čas 1:44,151. Na druhé místo se se ztrátou 0,328 s zařadil Cameron Beaubier, který před dvěma týdny startoval do svého domácího závodu z pole position, nicméně tenkrát pro něj závod skončil pádem těsně před cílem. To by zítra Američan jistě rád napravil. Spolu s Canetem a Beaubierem se zítra do první řady postaví i Jake Dixon, který se v předchozím závodě poprvé podíval na podium.

Tony Arbolino – vítěz Velké ceny Amerik – neměl úvodní část portugalského víkendu příliš dobrou, musel totiž do první kvalifikace. Postup ovšem nakonec zvládl a zajistil si čtvrté místo na roštu. Do druhé řady jej doprovodí Augusto Fernandez a Sam Lowes.

Na sedmé místo se kvalifikoval Ai Ogura. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat Somkiat Chantra a Joe Roberts. Elitní desítku dnes v kvalifikaci doplnil Albert Arenas.

Filip Salač skončil v první kvalifikaci těsně mimo postup. Do závodu tedy vyrazí z devatenácté pozice.

Jezdci prostřední třídy absolvují zítra svůj závod až jako poslední – startuje se v 15:30 našeho času.

GP Portugalska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 40AronCanet Kalex 280,5 01'44,1510 0 2 6CameronBeaubier Kalex 280,5 01'44,4790 0,328 3 96JakeDixon Kalex 279 01'44,5010 0,35 4 14TonyArbolino Kalex 280,5 01'44,5600 0,409 5 37AugustoFernandez Kalex 277,6 01'44,7880 0,637 6 22SamLowes Kalex 279 01'44,8270 0,676 7 79AiOgura Kalex 279,7 01'44,8980 0,747 8 35SomkiatChantra Kalex 274,8 01'44,9110 0,76 9 16JoeRoberts Kalex 278,3 01'44,9150 0,764 10 75AlbertArenas Kalex 284,2 01'44,9990 0,848 11 9JorgeNavarro Kalex 286,4 01'45,0160 0,865 12 23MarcelSchrotter Kalex 281,9 01'45,0180 0,867 13 13CelestinoVietti Kalex 283,4 01'45,0760 0,925 14 42MarcosRamirez MV Agusta 281,2 01'45,2510 1,1 15 54FermínAldeguer Boscoscuro 282,7 01'45,3040 1,153 16 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 275,5 01'45,3540 1,203 17 19LorenzoDalla Porta Kalex 283,4 01'46,8590 2,708 81KeminthKubo Kalex 0 0

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 40AronCanet Kalex 2 6CameronBeaubier Kalex 3 96JakeDixon Kalex 4 14TonyArbolino Kalex 5 37AugustoFernandez Kalex 6 22SamLowes Kalex 7 79AiOgura Kalex 8 35SomkiatChantra Kalex 9 16JoeRoberts Kalex 10 75AlbertArenas Kalex 11 9JorgeNavarro Kalex 12 23MarcelSchrotter Kalex 13 13CelestinoVietti Kalex 14 42MarcosRamirez MV Agusta 15 54FermínAldeguer Boscoscuro 16 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 17 19LorenzoDalla Porta Kalex 18 81KeminthKubo Kalex 19 12FilipSalac Kalex 20 51PedroAcosta Kalex 21 18ManuelGonzalez Kalex 22 64BoBendsneyder Kalex 23 7BarryBaltus Kalex 24 5RomanoFenati Boscoscuro 25 2GabrielRodrigo Kalex 26 52JeremyAlcoba Kalex 27 24SimoneCorsi MV Agusta 28 61AlessandroZaccone Kalex 29 4Sean DylanKelly Kalex 30 28NiccolòAntonelli Kalex

Foto: Václav Duška Jr.