Moto2: Portugalskou bitvu o pole position vyhrál Gardner

V Portugalsku se dnes z pole position raduje Remy Gardner. Na druhé místo se kvalifikoval Luca Marini a třetí skončil jeho krajan Fabio di Giannantonio.

Vedoucí muž šampionátu – Enea Bastianini – se do boje o titul vydá ze čtvrté pozice. Kromě Bastianiniho mají šanci na zisk titulu i Sam Lowes, Luca Marini a Marco Bezzecchi. Sam Lowes má ovšem od minulého týdne bolavou ruku, takže to bude mít trochu komplikovanější. Marco Bezzecchi už má šance spíše jenom teoretické, protože ztrácí 23 bodů a ve hře je jen 25 a navíc se se Bezzecchi bude vydávat do závodu až z dvanácté pozice.

Spolu s Bastianinim zítra z druhé řady vyrazí i výše zmíněný Sam Lowes a pak také Jorge Martin, který musel vynechat některé závody kvůli koronaviru a už není v boji o titul.

Sedmý nejlepší čas v kvalifikaci zajel Nicolo Bulega, po jehož boku se ve třetí řadě seřadí Augusto Fernandez a Marcos Ramirez. Elitní desítku v kvalifikaci uzavřel Tetsuta Nagashima.

Závod třídy Moto2 začíná v neděli ve 13:20 našeho času.

GP Portugalska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Remy GARDNER Kalex 287,2 1'42,592 2 Luca MARINI Kalex 288 1'42,710 0,118 3 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 291,8 1'42,721 0,129 4 Enea BASTIANINI Kalex 293,4 1'42,722 0,13 5 Sam LOWES Kalex 286,4 1'42,759 0,167 6 Jorge MARTIN Kalex 291,1 1'42,798 0,206 7 Nicolo BULEGA Kalex 288,7 1'42,845 0,253 8 Augusto FERNANDEZ Kalex 289,5 1'42,871 0,279 9 Marcos RAMIREZ Kalex 291,8 1'42,905 0,313 10 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 289,5 1'42,993 0,401 11 Hector GARZO Kalex 289,5 1'43,004 0,412 12 Marco BEZZECCHI Kalex 292,6 1'43,013 0,421 13 Xavi VIERGE Kalex 291,1 1'43,030 0,438 14 Jorge NAVARRO Speed Up 290,3 1'43,036 0,444 15 Aron CANET Speed Up 287,2 1'43,039 0,447 16 Bo BENDSNEYDER NTS 283,4 1'43,062 0,47 17 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 289,5 1'43,077 0,485 18 Joe ROBERTS Kalex 291,1 1'43,172 0,58

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Remy GARDNER Kalex 2 Luca MARINI Kalex 3 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 4 Enea BASTIANINI Kalex 5 Sam LOWES Kalex 6 Jorge MARTIN Kalex 7 Nicolo BULEGA Kalex 8 Augusto FERNANDEZ Kalex 9 Marcos RAMIREZ Kalex 10 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 11 Hector GARZO Kalex 12 Marco BEZZECCHI Kalex 13 Xavi VIERGE Kalex 14 Jorge NAVARRO Speed Up 15 Aron CANET Speed Up 16 Bo BENDSNEYDER NTS 17 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 18 Joe ROBERTS Kalex 19 Stefano MANZI MV Agusta 20 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 21 Marcel SCHROTTER Kalex 22 Dominique AEGERTER NTS 23 Edgar PONS Kalex 24 Thomas LUTHI Kalex 25 Simone CORSI MV Agusta 26 Andi Farid IZDIHAR Kalex 27 Somkiat CHANTRA Kalex 28 Hafizh SYAHRIN Speed Up 29 Kasma DANIEL Kalex

Foto: Václav Duška Jr.