Moto2: Přerušenému tréninku v Assenu kraloval Aldeguer - aktualizováno

Aktualizace 1: Filip Salač musí kvůli zranění hlavy a krku zůstat přes noc v nemocnici na pozorování. Do zbytku závodního víkendu už nenastoupí. „Byla to zvláštní nehoda ve velmi vysoké rychlosti,“ sdělil Filip Salač. „Cítím se dobře, ale lékaři řekli, že bych měl pro jistotu zůstat na přes noc v nemocnici na pozorování. Jsem velmi smutný, že jsem ukončil GP tímto způsobem, protože jsem si věřil a byl jsem motivovaný k tomu, abych zde dosáhl dobrého výsledku. Nyní si potřebuji odpočinout a řídit se lékařskými radami, abych se mohl co nejrychleji zotavit,“ dodal český jezdec.

Aktualizace 2: Joe Roberts má zlomenou klíční kost.

Český jezdec Filip Salač měl v tréninku nepříjemnou nehodu. Po jeho pádu byl trénink na několik minut zastaven, protože bylo nutné vyčistit dráhu. Salač se naštěstí dokázal zvednout a odejít po svých, ale zjevně se mu moc dobře nešlo. Po nehodě Salač zamířil do zdravotního střediska na okruhu a následně bude muset ještě na podrobnější vyšetření do nemocnice.

Nepříjemný pád měl také Joe Roberts. Američanovi se po nehodě nechtělo moc vstávat, ale nakonec to dokázal. Jakmile se postavil, chytil se za pravé rameno. A když pak odcházel, musel si podepírat pravou ruku.

Na zemi skončil také Xavi Cardelus. I on ale dokázal odejít po svých.

GP Nizozemska - Moto2, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Fermin Aldeguer Boscoscuro 01'35,912 2 Ai Ogura Boscoscuro 01'35,984 0,072 3 Joe Roberts Kalex 01'36,183 0,271 4 Sergio Garcia Boscoscuro 01'36,195 0,283 5 Tony Arbolino Kalex 01'36,282 0,37 6 Aron Canet Kalex 01'36,286 0,374 7 Alonso Lopez Boscoscuro 01'36,383 0,471 8 Manuel Gonzalez Kalex 01'36,547 0,635 9 Somkiat Chantra Kalex 01'36,550 0,638 10 Albert Arenas Kalex 01'36,605 0,693 11 Marcos Ramirez Kalex 01'36,694 0,782 12 Bo Bendsneyder Kalex 01'36,751 0,839 13 Jake Dixon Kalex 01'36,773 0,861 14 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'36,779 0,867 15 Jeremy Alcoba Kalex 01'36,789 0,877 16 Dennis Foggia Kalex 01'36,833 0,921 17 Barry Baltus Kalex 01'36,930 1,018 18 Celestino Vietti Kalex 01'36,936 1,024 19 Daniel Muñoz Kalex 01'37,132 1,22 20 Senna Agius Kalex 01'37,134 1,222 21 Diogo Moreira Kalex 01'37,217 1,305 22 Darryn Binder Kalex 01'37,226 1,314 23 Izan Guevara Kalex 01'37,330 1,418 24 Ayumu Sasaki Kalex 01'37,789 1,877 25 Jaume Masia Kalex 01'37,845 1,933 26 Xavi Cardelus Kalex 01'37,893 1,981 27 Marcel Schrotter Kalex 01'37,918 2,006 28 Mario Aji Kalex 01'38,432 2,52 29 Xavier Artigas Forward 01'39,104 3,192 30 Alex Escrig Forward 01'39,106 3,194 Filip Salac Kalex 0

Foto: Speed Up