Moto2: Přerušený thajský trénink ovládl Ramirez

Thajský volný trénink třídy Moto2 byl zhruba 25 minut před koncem na chvíli přerušen kvůli incidentu na vjezdu do boxové uličky. Tony Arbolino upadl v jedenácté zatáčce, která se nachází blízko boxové uličky. Když se pak Arbolino snažil rozjet, zezadu do něj narazil Zonta vd Goorbergh, který zrovna jel po boxové uličce. Arbolino dostal pořádnou ránu do nohy. Bezprostředně po nehodě se Arbolino chvíli svíjel na zemi, ale následně s dopomocí odešel. Poté pochopitelně zamířil do zdravotního střediska na okruhu a poté ještě do místní nemocnice. Velké štěstí měl traťový maršál, kterého vd Goorbergh jen těsně minul.

Nepříjemný pád dnes měl i Deniz Öncü. Turecký závodník se po nehodě držel za loket. Musel tedy stejně jako již zmíněný Arbolino navštívit zdravotní středisko na okruhu. Dle posledních zpráv by ale nakonec měl být Öncü v pořádku.

Na konci tréninku si na potíž zadělal Ai Ogura, který vyjel v době, kdy už svítilo červené světlo. Hrozí mu penalizace.

Nejrychlejším mužem dnešního volného tréninku se nakonec stal Marcos Ramirez. Druhé místo obsadil Manuel Gonzalez. Na třetí příčku se zařadil Fermin Aldeguer.

GP Thajska - Moto2, volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marcos Ramirez Kalex 01'35,897 2 Manuel Gonzalez Kalex 01'35,944 0,047 3 Fermin Aldeguer Boscoscuro 01'35,987 0,09 4 Ai Ogura Boscoscuro 01'35,991 0,094 5 Izan Guevara Kalex 01'36,024 0,127 6 Jeremy Alcoba Kalex 01'36,104 0,207 7 Aron Canet Kalex 01'36,145 0,248 8 Somkiat Chantra Kalex 01'36,179 0,282 9 Diogo Moreira Kalex 01'36,213 0,316 10 Alonso Lopez Boscoscuro 01'36,220 0,323 11 Deniz öncü Kalex 01'36,269 0,372 12 Sergio Garcia Boscoscuro 01'36,409 0,512 13 Albert Arenas Kalex 01'36,431 0,534 14 Jake Dixon Kalex 01'36,440 0,543 15 Alex Escrig Forward 01'36,480 0,583 16 Tony Arbolino Kalex 01'36,540 0,643 17 Darryn Binder Kalex 01'36,552 0,655 18 Jaume Masia Kalex 01'36,570 0,673 19 Filip Salac Kalex 01'36,584 0,687 20 Senna Agius Kalex 01'36,640 0,743 21 Barry Baltus Kalex 01'36,664 0,767 22 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'36,736 0,839 23 Dennis Foggia Kalex 01'36,736 0,839 24 Ayumu Sasaki Kalex 01'36,762 0,865 25 Mario Aji Kalex 01'36,911 1,014 26 Jorge Navarro Kalex 01'37,003 1,106 27 Xavi Cardelus Kalex 01'37,020 1,123 28 Xavier Artigas Forward 01'37,500 1,603 29 Harrison Voight Kalex 01'38,914 3,017

Foto: American Racing