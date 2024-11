Moto2: Přerušený trénink v Sepangu ovládl Gonzalez

Páteční odpolední trénink byl zhruba dvě minuty před koncem přerušen po nehodě Sasakiho. Japonec se sice po nehodě hýbal, ale vstávat se mu nechtělo. Jezdec byl pochopitelně zavezen do zdravotního střediska na prohlídku.

Po krátkém přerušení se ještě mnozí jezdci vydali na dráhu, ale pouze šest z nich stihlo zajet další měřené kolo. Pořadí na prvních třech místech se už ale po přerušení nezměnilo. Zůstali tam Gonzalez, Salač a Öncü.

Poměrně nepříjemný pád měl dnes odpoledne i Jake Dixon. Jezdec nepříjemně dopadl na koleno. Z místa nehody musel být odnesen na nosítkách. Následně zamířil do zdravotního střediska na okruhu, ale rychle se zase vrátil do boxů, takže by měl být v pořádku.

GP Malajsie - Moto2, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Manuel Gonzalez Kalex 02'05,576 2 Filip Salac Kalex 02'05,909 0,333 3 Deniz Öncü Kalex 02'05,944 0,368 4 Jake Dixon Kalex 02'06,040 0,464 5 Ai Ogura Boscoscuro 02'06,096 0,52 6 Tony Arbolino Kalex 02'06,135 0,559 7 Albert Arenas Kalex 02'06,149 0,573 8 Diogo Moreira Kalex 02'06,161 0,585 9 Celestino Vietti Kalex 02'06,165 0,589 10 Marcos Ramirez Kalex 02'06,194 0,618 11 Aron Canet Kalex 02'06,210 0,634 12 Jorge Navarro Kalex 02'06,249 0,673 13 Zonta Vd Goorbergh Kalex 02'06,423 0,847 14 Alonso Lopez Boscoscuro 02'06,593 1,017 15 Barry Baltus Kalex 02'06,694 1,118 16 Mario Aji Kalex 02'06,734 1,158 17 Izan Guevara Kalex 02'06,809 1,233 18 Sergio Garcia Boscoscuro 02'06,997 1,421 19 Senna Agius Kalex 02'07,023 1,447 20 Ayumu Sasaki Kalex 02'07,035 1,459 21 Dennis Foggia Kalex 02'07,076 1,5 22 Somkiat Chantra Kalex 02'07,093 1,517 23 Jeremy Alcoba Kalex 02'07,159 1,583 24 Jaume Masia Kalex 02'07,530 1,954 25 Alex Escrig Forward 02'07,922 2,346 26 Alberto Surra Boscoscuro 02'08,236 2,66 27 Darryn Binder Kalex 02'08,248 2,672 28 Xavi Cardelus Kalex 02'08,477 2,901 29 Helmi Azman Kalex 02'08,727 3,151 30 Xavier Artigas Forward 02'09,042 3,466 31 Harrison Voight Kalex 02'09,802 4,226 32 Khairul Idham Pawi Kalex 02'10,045 4,469

Foto: Gresini Racing