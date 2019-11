Moto2: Pro pole position si v Malajsii dojel Márquez

Alex Márquez měl před týdnem v Austrálii první šanci na zajištění si titulu pro letošní rok, ale nepodařilo se mu to. Nyní v Malajsii má tedy druhou šanci a do boje vyrazí z pole position. Šance na titul zatím mají i Thomas Lüthi, Brad Binder a Jorge Navarro. Binder startuje třetí, Lüthi pátý a Navarro, který to dnes měl s pádem, se do závodu vydá z patnácté pozice. První řadu tedy zítra spolu s Márquezem budou tvořit i Tetsuta Nagashima a již zmíněný Brad Binder.

Druhou řadu otvírá Márquezův týmový kolega Xavi Vierge. Jako pátý startuje Thomas Lüthi. Jorge Martin, šampion třídy Moto3, se v posledních závodech dostal do velmi dobré formy, už dvakrát se podíval na podium a nyní vyrazí do závodu ze šesté pozice.

Sam Lowes odstartuje jako sedmý. Marcel Schrötter se kvalifikoval na osmé místo. Třetí řadu doplní Remy Gardner.

Luca Marini dnes v kvalifikaci uzavřel první desítku. Společnost mu ve čtvrté řadě budou dělat Fabio Di Giannantonio a Iker Lecuona.

Závod prostřední třídy startuje zítra v 6:20 našeho času.

GP Malajsie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Alex MARQUEZ Kalex 274,8 2'05,244 2 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 276,2 2'05,395 0,151 3 Brad BINDER KTM 273,4 2'05,559 0,315 4 Xavi VIERGE Kalex 274,8 2'05,695 0,451 5 Thomas LUTHI Kalex 272 2'05,714 0,47 6 Jorge MARTIN KTM 272,7 2'05,731 0,487 7 Sam LOWES Kalex 273,4 2'05,735 0,491 8 Marcel SCHROTTER Kalex 271,3 2'05,792 0,548 9 Remy GARDNER Kalex 272 2'05,888 0,644 10 Luca MARINI Kalex 275,5 2'05,938 0,694 11 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 267,9 2'05,956 0,712 12 Iker LECUONA KTM 271,3 2'05,959 0,715 13 Stefano MANZI MV Agusta 271,3 2'06,070 0,826 14 Enea BASTIANINI Kalex 276,2 2'06,077 0,833 15 Jorge NAVARRO Speed Up 270 2'06,126 0,882 16 Jesko RAFFIN NTS 265,3 2'06,308 1,064 17 Augusto FERNANDEZ Kalex 268,6 2'06,515 1,271 18 Somkiat CHANTRA Kalex 273,4 2'06,807 1,563

Postavení na startovním roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Alex MARQUEZ Kalex 2 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 3 Brad BINDER KTM 4 Xavi VIERGE Kalex 5 Thomas LUTHI Kalex 6 Jorge MARTIN KTM 7 Sam LOWES Kalex 8 Marcel SCHROTTER Kalex 9 Remy GARDNER Kalex 10 Luca MARINI Kalex 11 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 12 Iker LECUONA KTM 13 Stefano MANZI MV Agusta 14 Enea BASTIANINI Kalex 15 Jorge NAVARRO Speed Up 16 Jesko RAFFIN NTS 17 Augusto FERNANDEZ Kalex 18 Nicolo BULEGA Kalex 19 Andrea LOCATELLI Kalex 20 Marco BEZZECCHI KTM 21 Somkiat CHANTRA Kalex 22 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 23 Bo BENDSNEYDER NTS 24 Dominique AEGERTER MV Agusta 25 Joe ROBERTS KTM 26 Mattia PASINI Kalex 27 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 28 Jake DIXON KTM 29 Philipp OETTL KTM 30 Lukas TULOVIC KTM 31 Adam NORRODIN Kalex 32 Xavi CARDELUS KTM

Foto: Marc VDS