Moto2: Pro svou první letošní výhru si dnes v Rakousku dojel Vietti

Rakouský závod prostřední kubatury byl vypsán na 23 kol a jako první se do něj pouštěl Acosta a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Český jezdec Filip Salač vyrážel ze čtvrté řady. Krátce po startu byl na desáté pozici.

Cílem prvního kola projel jako první Acosta. Těsně za ním následovali Dixon a Ogura. O čtvrté místo bojovali Italové Arbolino a Vietti, přičemž Vietti se relativně rychle dokázal před svého krajana dostat a vyjet si náskok.

Jednadvacet kol před závěrem společně skončili na zemi Lowes a Binder. Oba se zdáli být po nehodě v pořádku. Pádům bohužel nebyl konec. O něco později upadl Alonso Lopez. Jezdec odešel po svých, jeho stroj doklouzal až na okraj dráhy, ale naštěstí tam nic zlého nezpůsobil. O dalších pár okamžiků později upadl také Albert Arenas.

Šestnáct okruhů před šachovnicí pokračoval na první pozici Acosta a budoval si náskok. Druhý byl Ogura a třetí Dixon. Následovali Vietti a Chantra. Arbolino evidentně neměl tempo a dále se propadal. Filip Salač se před něj posunul a dostal se tak na šesté místo. Na zemi skončil Gonzalez, ale naštěstí odešel po svých. O dvě kola později upadl také Roberts. I on je v pořádku, dokonce se znovu rozjel. A ani tím to nekončilo – záhy skončil na zemi i Arenas, pro nějž to byl už druhý pád během dnešního závodu.

Dvanáct kol před cílem stále vedl Acosta. Druhé místo držel Ogura, nicméně těsně za sebou už měl Viettiho, který se dostal do tempa. Dixon byl čtvrtý a musel si dávat pozor na Chantru. Salač zůstával šestý před Arbolinem, ale neujížděl mu.

Ani o tři kola později se nic neměnilo na vedoucí pozici. Na druhém místě už ale jezdil Vietti. Ogura klesl na třetí příčku a na Viettiho ztrácel. Čtvrtému Dixonovi se dařilo držet Chantru za sebou. Salač klesl zpátky za Arbolina. Za Salačem jezdil Garcia, který si ovšem musel dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože už dostal varování.

Vietti byl hodně rozjetý, ujížděl Ogurovi a dokonce se mu dařilo snižovat Acostův náskok v čele. Sedm kol před koncem už to bylo pod vteřinu. Acosta měl v jednu chvíli poměrně horký moment, kdy málem upadl, takže tím o dost času přišel. Kromě toho ještě Acosta dostal varování týkající se překračování limitů dráhy, takže si musel dávat pozor, aby nedostal penalizaci.

Během relativně krátké chvíle byl Acostův náskok pryč. Šest kol před koncem už byl na první příčce Vietti. Acosta pak v dalších kolech zůstával těsně za Italovými zády. V jednom okamžiku málem došlo ke srážce. Acosta tím pádem ztratil kontakt s Viettim. Do posledního kola najel Vietti s náskokem zhruba 0,5 sekundy. První místo už si nenechal vzít. Vietti tedy slaví své první vítězství v letošním roce. Naposledy vyhrál loni v Katalánsku. Acosta dnes dorazil do cíle jako druhý, nicméně i to mu stačí na navýšení vedení v šampionátu. Arbolino, který mu je v šampionátu nejblíže, totiž dojel až šestý. Kromě Viettiho a Acosty se na podium podíval i Ogura. Salač si z Rakouska veze body za sedmé místo.

Aktualizace: Darryn Binder při nehodě s Lowesem utrpěl zlomeniny obratlů.

GP Rakouska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Celestino Vietti Kalex 36'25,0930 2 Pedro Acosta Kalex 1,435 3 Ai Ogura Kalex 5,189 4 Jake Dixon Kalex 6,145 5 Somkiat Chantra Kalex 8,635 6 Tony Arbolino Kalex 14,054 7 Filip Salac Kalex 14,492 8 Sergio Garcia Kalex 16,445 9 Fermín Aldeguer Boscoscuro 17,178 10 Lukas Tulovic Kalex 35,361 11 Dennis Foggia Kalex 37,855 12 Jeremy Alcoba Kalex 39,551 13 Izan Guevara Kalex 40,213 14 Marcos Ramirez Kalex 40,41 15 Bo Bendsneyder Kalex 41,098 16 Borja Gomez Kalex 43,446 17 Alberto Surra Forward 45,018 18 Rory Skinner Kalex 47,622 19 Mattia Rato Kalex 49,861 20 Kohta Nozane Kalex 57,039 21 Alonso Lopez Boscoscuro 69,264 22 Zonta Vd Goorbergh Kalex 70,514 Neklasifikováni Joe Roberts Kalex 11 kol Aron Canet Kalex 10 kol Albert Arenas Kalex 9 kol Manuel Gonzalez Kalex 7 kol Sam Lowes Kalex 2 kola Darryn Binder Kalex 2 kola

Foto: Fantic Racing