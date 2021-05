Moto2: Pro svou první výhru v prostřední třídě si dnes v Jerezu dojel di Giannantonio

Do španělského závodu prostřední třídy se z první pozice vydával Remy Gardner. Penalizaci si do Jerezu přivezl Nicolo Bulega, který před dvěma týdny v Portugalsku zavinil kolizi. Ital tedy v dnešním závodě musel absolvovat tzv. „long lap“. Na startu dnes opět chyběl Barry Baltus, který má zlomenou ruku. Do závodu nakonec nenastoupil ani Jake Dixon, který měl těžký pád ve warm upu. Naopak zpátky po zranění už je Simone Corsi.

Gardner si ovšem první místo dlouho neužil, hned po startu se před něj totiž dostal di Giannantonio. Gardner klesl na druhé místo. O třetí příčku bojovali Augusto Fernandez a Marco Bezzecchi. Posledně jmenovaný ovšem záhy přišel o pozice a na čtvrté místo za Augusta Fernandeze se zařadil Raul Fernandez.

Jednadvacet kol před koncem upadl Augusto Fernandez a následně se přidal i Bulega. Jezdci upadli nezávisle na sobě v témže místě.

V čele i nadále pokračoval di Giannantonio. Druhý byl Gardner a třetí Raul Fernandez. Lowes už se probojoval na čtvrté místo. První pětku uzavíral Bezzecchi.

Sedmnáct kol před cílem už di Giannantonio vedl o více než dvě vteřiny. Za ním pak bojovala čtyřčlenná skupina o druhé místo. Ve zmíněné skupině byli Gardner, Raul Fernandez, Bezzecchi a Lowes. Poté následovala další asi dvousekundová mezera a za ní jezdil Vierge.

Třináct okruhů před závěrem se nic neměnilo na první pozici – di Giannantonio stále vedl. Druhý Raul Fernandez dokázal trochu poodjet Bezzecchimu s Gardnerem. Pátý Lowes naopak trochu ztrácel.

Devět kol před koncem upadl Simone Corsi. Jeho stroj udělal v kačírku dost kotrmelců, ale jezdec naštěstí odešel po svých.

Ani šest kol před cílem se nic neměnilo na první pozici, tam stále zůstával di Giannantonio. Na druhé místo se ovšem posunul Bezzecchi, který dohnal a předjel Fernandeze. V dalším kole se Bezzecchimu podařilo vybudovat náskok před Fernandezem. A na Fernandeze naopak začínal dotírat Gardner a také Lowes.

Ačkoliv si druhý Bezzecchi dokázal vybudovat náskok před pronásledovateli, vedoucímu di Giannantoniovi se nepřiblížil. V posledním kole vedl di Giannantonio téměř o tři vteřiny. Druhý byl Bezzecchi. Na třetím místě už v tuto chvíli jezdil Lowes a na čtvrtém Gardner. Fernandez se během závěrečných kol propadl až na páté místo.

Di Giannantonio si dnes dojel pro první výhru v Moto2. Druhý skončil jeho krajan Bezzecchi. A na podium se podíval i Sam Lowes, který si tak vylepšil náladu poté, co před dvěma týdny neslavně ukončil svůj závod pádem hned po startu.

Bramborovou medaili si z Jerezu odváží Gardner, který startoval z pole position. První pětku uzavřel Raul Fernandez.

GP Španělska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 156 39'07,396 2 Marco BEZZECCHI Kalex 155,8 1,722 3 Sam LOWES Kalex 155,8 2,229 4 Remy GARDNER Kalex 155,8 3,019 5 Raul FERNANDEZ Kalex 155,4 8,571 6 Xavi VIERGE Kalex 155,2 12,181 7 Ai OGURA Kalex 155,1 12,313 8 Joe ROBERTS Kalex 155,1 12,523 9 Aron CANET Boscoscuro 155 14,407 10 Marcel SCHROTTER Kalex 154,8 17,152 11 Marcos RAMIREZ Kalex 154,8 18,071 12 Jorge NAVARRO Boscoscuro 154,7 18,72 13 Stefano MANZI Kalex 154,3 25,775 14 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 154,3 25,896 15 Bo BENDSNEYDER Kalex 154,2 27,326 16 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 153,9 31,359 17 Hafizh SYAHRIN NTS 153,6 35,845 18 Celestino VIETTI Kalex 153,6 36,433 19 Thomas LUTHI Kalex 153,5 38,197 20 Yari MONTELLA Boscoscuro 153,4 39,789 21 Tony ARBOLINO Kalex 153,3 40,083 22 Taiga HADA NTS 151,9 +1'02,980 23 Tommaso MARCON MV Agusta 150,8 +1'20,544 Neklasifikováni Cameron BEAUBIER Kalex 154,8 1 kolo Simone CORSI MV Agusta 153,7 10 kol Albert ARENAS Boscoscuro 152,7 12 kol Hector GARZO Kalex 152,4 18 kol Somkiat CHANTRA Kalex 149,7 20 kol Augusto FERNANDEZ Kalex 151,5 21 kol Nicolo BULEGA Kalex 148,6 21 kol

Foto: Václav Duška Jr.