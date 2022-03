Moto2: Pro svou první výhru v prostřední třídě si dnes v Kataru dojel Vietti

Do katarského závodu třídy Moto2, který byl vypsán na 20 kol, vyrážel z první pozice Celestino Vietti. Pro Itala to byla jeho první pole position v prostřední kubatuře. Český jezdec Filip Salač se do svého prvního závodu v Moto2 vydával ze čtvrté pozice.

Po startu se vedení ujal právě Vietti, který startoval jako první. Na druhé místo se zařadil Arbolino a na třetí Ogura. Salač klesl na šesté místo.

Osmnáct kol před koncem pokračoval v čele Vietti, ale hodně rychlý byl také Canet, který už byl v tuto chvíli druhý. Arbolino jezdil třetí. V první pětce byli i Fernandez a Ogura. Salač do třetího kola najel jako šestý, ale bohužel záhy jeho působení v dnešní Velké ceně skončilo pádem. Jezdci se po nehodě moc nechtělo vstávat.

V době, kdy do konce zbývalo 14 kol, stále vedl Vietti. Zhruba 1,5 sekundy za ním byl Canet a dalších přibližně 1,5 sekundy za Canetem bojovali Ogura, Arbolino, Fernandez a Lowes o třetí místo. Rozestupy se postupem času zvětšovaly. Hlavně bojující čtveřice čím dál více ztrácela na druhého Caneta. O něco později si pak Arbolino udělal menší výlet mimo dráhu, klesl na šesté místo a přišel o nejtěsnější kontakt s Ogurou, Fernandezem a Lowesem. Pak ještě trochu času ztratil i Lowes, který se zavlnil, ale brzy se zase dokázal k Ogurovi a Fernandezovi dotáhnout.

Vietti pokračoval na první pozici i v dalším průběhu závodu. Čtyři kola před koncem měl na druhého Caneta náskok přes tři vteřiny. Dalších více než 5,5 sekundy na Caneta ztrácel třetí Ogura, který měl stále v těsném závěsu za sebou Lowese, Fernandeze a Arbolina. Lowes pak v předposledním kole dostal varování týkající se překračování limitů dráhy, takže si na to musel dávat pozor, aby nebyl penalizován.

Do posledního kola najel jako první Celestino Vietti, který během celého závodu nikomu nedal šanci. Osamoceně na druhém místě kroužil Aron Canet. O třetí místo se ovšem stále bojovalo.

Celestino Vietti si dojel pro výhru. Druhý skončil Aron Canet. Na třetí stupínek se nakonec dostal Sam Lowes. Ogura při boji o podium málem upadl a došlo tam i ke srážce s Fernandezem. Fernandez to ustál dobře, Ogura to nakonec zvládl také, ale ztratil více času. Lowes z toho těžil a dostal se na třetí místo. Fernandez skončil čtvrtý, Arbolino pátý a Ogura šestý.

GP Kataru - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Celestino Vietti KALEX 39'53,637 2 Aron Canet KALEX 39'59,791 6,154 3 Sam Lowes KALEX 40'03,818 10,181 4 Augusto Fernandez KALEX 40'03,896 10,259 5 Tony Arbolino KALEX 40'05,058 11,421 6 Ai Ogura KALEX 40'05,968 12,331 7 Jorge Navarro KALEX 40'08,503 14,866 8 Joe Roberts KALEX 40'09,008 15,371 9 Cameron Beaubier KALEX 40'11,005 17,368 10 Marcel Schrotter KALEX 40'12,545 18,908 11 Jake Dixon KALEX 40'12,595 18,958 12 Pedro Acosta KALEX 40'19,688 26,051 13 Albert Arenas KALEX 40'19,776 26,139 14 Jeremy Alcoba KALEX 40'25,392 31,755 15 Romano Fenati BOSCOSCURO 40'27,276 33,639 16 Fermín Aldeguer BOSCOSCURO 40'27,792 34,155 17 Marcos Ramirez MV AGUSTA 40'29,919 36,282 18 Simone Corsi MV AGUSTA 40'31,336 37,699 19 Bo Bendsneyder KALEX 40'34,231 40,594 20 Manuel Gonzalez KALEX 40'37,583 43,946 21 Gabriel Rodrigo KALEX 40'37,984 44,347 22 Alessandro Zaccone KALEX 40'42,817 49,18 23 Keminth Kubo KALEX 40'43,840 50,203 24 Zonta vd Goorbergh KALEX 40'49,831 56,194 25 Sean Dylan Kelly KALEX 40'49,973 56,336 26 Niccolo Antonelli KALEX 40'49,994 56,357 Neklasifikováni Barry Baltus KALEX 38'25,795 1 kolo Lorenzo Dalla Porta KALEX 30'31,191 5 kol Filip Salac KALEX 4'06,414 18 kol

Foto: Václav Duška Jr.