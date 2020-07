Moto2: Pro výhru si dnes v Jerezu dojel Luca Marini

Do závodu se z první pozice vydával Jorge Martin. Pro Španěla to byl jeho první start z pole position v prostřední třídě. Po startu se ujal vedení právě zmíněný Martin. Navarro, který startoval z druhého místa, v závodě moc daleko nedojel. Upadl krátce po startu, ale naštěstí je v pořádku. Pádu předcházel kontakt s Bezzecchim.

Na prvních třech místech se seřadili Martin, Canet a Marini. Těsně mimo provizorní podium byl vítěz závodu v Kataru – Nagashima.

Dixon ulil start, za což dostal dvojnásobnou penalizaci „long lap“.

Dvacet kol před koncem se před Martina na první pozici posunul Marini. Canet klesl mimo provizorní podium. Nagashima se probojoval na třetí místo. O chvíli později se Nagashima dostal na druhé místo, když také překonal Martina.

Osmnáct kol před závěrem upadli (po vzájemném kontaktu) Chantra a také Ramirez. Oba jsou v pořádku.

Martinův propad pokračoval i dále. Předjel ho i Bezzecchi, takže se Martin ocitl mimo provizorní podium. Nicméně to netrvalo dlouho, protože Bezzecchi krátce poté, co předjel Martina, upadl. Bezzecchimu se po nehodě moc nechtělo vstávat, ale nakonec to dokázal. Martin se vlivem Bezzecchiho pádu vrátil na třetí pozici.

A pádům bohužel nebyl konec. O chvíli později skončil na zemi i Schrötter. Jezdec odešel po svých.

Pořadí na prvních třech místech se neměnilo ani v době, kdy do konce zbývalo jedenáct kol. Marini pokračoval ve vedení. Nakagami nadále jezdil druhý a Martin zůstával třetí. Jezdci na prvních třech místech nebyli v těsném kontaktu, takže to ani nevypadalo, že by se v brzké době schylovalo k nějakým soubojům na předních pozicích.

Sedm kol před závěrem měl Nagashima divočejší moment, kdy se mu rozvlnil stroj. Jezdec tak přišel o nějakou tu desetinku, ale k žádným změnám v pořadí nedošlo. Marini stále vedl. Nagashima zůstával druhý a Martin držel třetí místo. Posledně jmenovanému se stabilně přibližoval na čtvrté pozici jedoucí Lowes.

Dvě kola před koncem upadl Lüthi, který ale nebyl v bojích o nejvyšší příčky. Jezdec je v pořádku.

Do posledního kola najel jako první Marini s náskokem zhruba 1,5 sekundy před Nagashimou. Martin na třetí pozici ztrácel na Nagashimu skoro 4 vteřiny. Čtvrtý Lowes už se v této chvíli Martinovi nijak nepřibližoval, jel více než vteřinu za ním.

Do konce k závodu na prvních pozicích nedošlo k žádnému překvapení. Marini udržel vedení až do cíle a dojel si pro vítězství. Nagashima dorazil do cíle jako druhý. Na podium vystoupil i Jorge Martin. Sam Lowes se musel smířit se čtvrtou pozicí. První pětku uzavřel Canet.

GP Španělska - Moto2, závod

P. Jezdec Moto Km/h Čas/Ztráta 1 Luca MARINI Kalex 154,9 2 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 154,8 1,271 3 Jorge MARTIN Kalex 154,6 4,838 4 Sam LOWES Kalex 154,5 6,2 5 Aron CANET Speed Up 154,2 10,794 6 Hafizh SYAHRIN Speed Up 153,9 15,578 7 Remy GARDNER Kalex 153,8 17,426 8 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 153,7 19,416 9 Enea BASTIANINI Kalex 153,6 19,505 10 Xavi VIERGE Kalex 153,6 19,59 11 Stefano MANZI MV Agusta 153,5 21,269 12 Hector GARZO Kalex 153,5 21,405 13 Augusto FERNANDEZ Kalex 153,3 24,55 14 Nicolo BULEGA Kalex 153,2 26,232 15 Simone CORSI MV Agusta 153,1 27,303 16 Edgar PONS Kalex 152,8 32,566 17 Joe ROBERTS Kalex 152,7 33,951 18 Jake DIXON Kalex 152,6 36,432 19 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 152,1 43,699 20 Andi Farid IZDIHAR Kalex 152,1 43,889 21 Jesko RAFFIN NTS 150,9 +1'02,884 22 Kasma DANIEL Kalex 150,5 +1'09,455 23 Marcos RAMIREZ Kalex 145,5 1 kolo Neklasifikováni Jorge NAVARRO Speed Up 0 kol Thomas LUTHI Kalex 153,6 3 kol Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 153,3 7 kol Marcel SCHROTTER Kalex 153,5 16 kol Bo BENDSNEYDER NTS 150,5 17 kol Marco BEZZECCHI Kalex 153,6 17 kol Somkiat CHANTRA Kalex 150,7 18 kol

Foto: Lukasz Swiderek