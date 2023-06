Moto2: Pro výhru si dnes v Mugellu dojel Acosta

Do italského závodu prostřední třídy startoval z první pozice Aron Canet, který měl ovšem včera v kvalifikaci těžký pád a poranil si ruku. Lékaři mu ale start dovolili.

Závod byl vypsán na 19 kol. V prvním kole se vedení ujal Acosta. Hned krátce po startu skončili na zemi Aldeguer, Alcoba a Binder. Krátce poté došlo ke kolizi mezi Lopezem a Lowesem. Lowes skončil na zemi a hodně se rozčiloval. Lopez dostal za tento incident trest v podobě průjezdu dlouhým kolem.

V nájezdu do třetího kola vedl Acosta a druhý byl Lopez, nicméně Lopez si musel odpykat trest v podobě průjezdu dlouhým kolem. Lopezovi se navíc odpykání trestu nepovedlo. Vyjel do kačírku, takže přišel o více pozic, než by býval musel. Kromě toho pak ještě dostal další průjezd dlouhým kolem, protože napoprvé si trest neodpykal správně. Po odpykání opravného trestu klesl až na čtrnácté místo.

Patnáct kol před koncem vedl Acosta s relativně komfortním náskokem před druhým Arbolinem. Těsně za Arbolinem byl Salač a za Salačem zraněný Canet. Pátý jezdec v pořadí ztrácel přes 2 vteřiny na Caneta.

Dvanáct okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Acosta. Druhý Arbolino byl zhruba 2,5 sekundy za ním. Salač držel třetí příčku těsně za Arbolinem. Čtvrtý Canet trochu ztrácel. První pětku uzavíral nováček Garcia. Následovali Dixon a Gonzalez. Na osmém místě jezdil Mattia Pasini startující na divokou kartu. Na zemi skončil Lukas Tulovič . Jezdec je v pořádku.

Devět kol před šachovnicí stále vedl Acosta. Arbolino byl druhý se ztrátou přes 2,6 s. Třetí Salač ztrácel na Arbolina přes 1,6 s a jeho ztráta se navíc stále zvětšovala. Canet zůstával čtvrtý. Dvakrát potrestaný Lopez se posouval vpřed. V tuto chvíli byl osmý.

Sedm kol před koncem vedl Acosta a druhý byl Arbolino. Před Salače se na třetí místo posunul Canet. Pátý byl Dixon a šestý Lopez. O kolo později vyjel Salač mimo ideální stopu, čímž ztratil kontakt s Canetem a navíc se těsně za jeho záda dostal Dixon.

Pět okruhu před cílem upadl Albert Arenas. Jezdec je v pořádku. V témže kole se Dixon posunul na čtvrté místo před Salače. Salačovi se navíc přibližovali Lopez a Vietti. Pořadí na prvních třech pozicích se neměnilo. Zůstávali tam Acosta, Arbolino a Canet.

V dalším průběhu závodu Salač bohužel dále ztrácel pozice. V předposledním kole klesl český jezdec na sedmé místo.

Do posledního kola najel jako první Acosta. Druhý byl Arbolino a před Caneta se na třetí místo posunul Dixon. Na tomto pořadí už se do konce závodu nic nezměnilo. Acosta si dojel pro výhru. Arbolino obsadil druhé místo. Třetí skončil Dixon. Canet se musel smířit se čtvrtou pozicí. První pětku uzavřel Vietti. Lopez skončil šestý. Salače, který měl evidentně nějaký problém se strojem, už v posledním kole nikdo další nepředjel, takže zůstal na sedmém místě.

GP Itálie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 37PedroAcosta Kalex 167,7 35'38,3280 2 14TonyArbolino Kalex 167,2 6,194 3 96JakeDixon Kalex 167,1 8,582 4 40AronCanet Kalex 167 8,847 5 13CelestinoVietti Kalex 167 9,534 6 21AlonsoLopez Boscoscuro 166,9 10,852 7 12FilipSalac Kalex 166,6 13,994 8 18ManuelGonzalez Kalex 166,5 16,171 9 35SomkiatChantra Kalex 166,3 18,008 10 11SergioGarcia Kalex 166,3 18,021 11 34MattiaPasini Kalex 166,1 20,365 12 16JoeRoberts Kalex 165,9 22,895 13 71DennisFoggia Kalex 165,9 23,143 14 64BoBendsneyder Kalex 165,9 23,851 15 79AiOgura Kalex 165,8 24,307 16 7BarryBaltus Kalex 165,8 25,046 17 72BorjaGomez Kalex 165,5 28,601 18 28IzanGuevara Kalex 165,4 29,642 19 4Sean DylanKelly Kalex 164 48,482 20 19LorenzoDalla Porta Forward 164 48,708 21 23TaigaHada Kalex 163,2 59,397 22 27KasmaKasmayudin Kalex 160,8 91,843 23 75AlbertArenas Kalex 146,8 2 kola Neklasifikováni 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 165,3 10 kol 3LukasTulovic Kalex 164,8 12 kol 54FermínAldeguer Boscoscuro 0 22SamLowes Kalex 0 24MarcosRamirez Forward 0 52JeremyAlcoba Kalex 0 15DarrynBinder Kalex 0

Foto: Ajo.fi