Moto2: První pole position kariéry si dnes vyjel Nagashima

Nejlepší čas v rakouské kvalifikaci zajel Tetsuta Nagashima. Pro tohoto Japonce to bude poprvé, co se do závodu vydá z prvního místa. Zatím byl v kvalifikaci nejlépe sedmý. Brad Binder vyrazí z druhé pozice. Svůj zatím nejlepší výsledek v kvalifikaci zaznamenal nejen Nagashima, ale také Somkiat Chantra, který bude poprvé startovat z první řady.

Čtvrté místo si zajistil Enea Bastianini, který před týdnem v Brně vybojoval své první podium v Moto2. Společnost mu budou dělat Thomas Lüthi a Lorenzo Baldassarri.

Jako sedmý se kvalifikoval Xavi Viege. Osmé místo obsadil Jorge Navarro. A třetí řadu doplní Remy Gardner.

Luca Marini, který dnes slaví dvaadvacáté narozeniny, dnes uzavírá elitní desítku. Vedoucí muž šampionátu Alex Márquez, vyjede až z jedenácté pozice. Po jeho boku bude kromě Mariniho stát i Jorge Martin.

Závod prostřední třídy začíná zítra ve 12:20.

GP Rakouska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 258,3 1'28,718 2 Brad BINDER KTM 261,5 1'28,791 0,073 3 Somkiat CHANTRA Kalex 260,8 1'28,856 0,138 4 Enea BASTIANINI Kalex 258,9 1'28,903 0,185 5 Thomas LUTHI Kalex 260,8 1'28,924 0,206 6 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 260,2 1'28,948 0,23 7 Xavi VIERGE Kalex 264 1'28,956 0,238 8 Jorge NAVARRO Speed Up 258,9 1'28,969 0,251 9 Remy GARDNER Kalex 257,1 1'28,976 0,258 10 Luca MARINI Kalex 260,2 1'29,004 0,286 11 Alex MARQUEZ Kalex 260,8 1'29,012 0,294 12 Jorge MARTIN KTM 258,9 1'29,061 0,343 13 Augusto FERNANDEZ Kalex 257,7 1'29,067 0,349 14 Iker LECUONA KTM 255,9 1'29,092 0,374 15 Mattia PASINI Kalex 263,4 1'29,118 0,4 16 Marcel SCHROTTER Kalex 258,3 1'29,437 0,719 17 Andrea LOCATELLI Kalex 259,6 1'29,538 0,82 18 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 257,7 1'29,682 0,964

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 2 Brad BINDER KTM 3 Somkiat CHANTRA Kalex 4 Enea BASTIANINI Kalex 5 Thomas LUTHI Kalex 6 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 7 Xavi VIERGE Kalex 8 Jorge NAVARRO Speed Up 9 Remy GARDNER Kalex 10 Luca MARINI Kalex 11 Alex MARQUEZ Kalex 12 Jorge MARTIN KTM 13 Augusto FERNANDEZ Kalex 14 Iker LECUONA KTM 15 Mattia PASINI Kalex 16 Marcel SCHROTTER Kalex 17 Andrea LOCATELLI Kalex 18 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 19 Nicolo BULEGA Kalex 20 Dominique AEGERTER MV Agusta 21 Stefano MANZI MV Agusta 22 Jonas FOLGER Kalex 23 Bo BENDSNEYDER NTS 24 Sam LOWES Kalex 25 Marco BEZZECCHI KTM 26 Philipp OETTL KTM 27 Jake DIXON KTM 28 Steven ODENDAAL NTS 29 Joe ROBERTS KTM 30 Lukas TULOVIC KTM 31 Teppei NAGOE Kalex 32 Xavi CARDELUS KTM

