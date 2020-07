Moto2: První pole position v prostřední třídě si vyjel Bezzecchi

Pro svou první pole position v prostřední třídě si dnes v Andalusii dojel Marco Bezzecchi. Do první řady jej zítra doprovodí Sam Lowes a Enea Bastianini, který musel projít přes první kvalifikaci.

Na čtvrté místo se dnes kvalifikoval Jorge Navarro. Luca Marini, který minulou neděli v Jerezu zvítězil, se do zítřejšího závodu vydá z páté pozice. Jorge Martin před týdnem startoval z pole position, ale tentokrát stačil jen na šesté místo.

Aron Canet otvírá třetí řadu. Osmý nejlepší čas v dnešní kvalifikaci zajel Nicolo Bulega. Devátý skončil Thomas Lüthi.

Elitní desítku uzavírá Marcel Schrötter. Po jeho boku se zítra ve čtvrté řadě seřadí Fabio di Giannatonio a Xavi Vierge.

Tetsuta Nagashima měl dnes těžký pád, ale do kvalifikace nakonec nastoupil, nicméně patnácté místo jistě není to, v co aktuálně vedoucí muž šampionátu doufal.

Závod Moto2 startuje zítra ve 12:20.

GP Andalusie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Marco BEZZECCHI Kalex 247,7 1'41,728 2 Sam LOWES Kalex 244,3 1'41,765 0,037 3 Enea BASTIANINI Kalex 246,5 1'41,845 0,117 4 Jorge NAVARRO Speed Up 244,8 1'41,860 0,132 5 Luca MARINI Kalex 246 1'41,882 0,154 6 Jorge MARTIN Kalex 246 1'41,957 0,229 7 Aron CANET Speed Up 244,3 1'42,002 0,274 8 Nicolo BULEGA Kalex 244,8 1'42,087 0,359 9 Thomas LUTHI Kalex 243,7 1'42,107 0,379 10 Marcel SCHROTTER Kalex 243,2 1'42,175 0,447 11 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 244,3 1'42,181 0,453 12 Xavi VIERGE Kalex 247,1 1'42,213 0,485 13 Edgar PONS Kalex 245,4 1'42,224 0,496 14 Remy GARDNER Kalex 242,6 1'42,360 0,632 15 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 244,8 1'42,383 0,655 16 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 243,2 1'42,599 0,871 17 Simone CORSI MV Agusta 243,7 1'42,811 1,083 18 Marcos RAMIREZ Kalex 244,8 1'42,905 1,177

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Marco BEZZECCHI Kalex 2 Sam LOWES Kalex 3 Enea BASTIANINI Kalex 4 Jorge NAVARRO Speed Up 5 Luca MARINI Kalex 6 Jorge MARTIN Kalex 7 Aron CANET Speed Up 8 Nicolo BULEGA Kalex 9 Thomas LUTHI Kalex 10 Marcel SCHROTTER Kalex 11 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 12 Xavi VIERGE Kalex 13 Edgar PONS Kalex 14 Remy GARDNER Kalex 15 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 16 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 17 Simone CORSI MV Agusta 18 Marcos RAMIREZ Kalex 19 Stefano MANZI MV Agusta 20 Somkiat CHANTRA Kalex 21 Jake DIXON Kalex 22 Hafizh SYAHRIN Speed Up 23 Augusto FERNANDEZ Kalex 24 Bo BENDSNEYDER NTS 25 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 26 Joe ROBERTS Kalex 27 Hector GARZO Kalex 28 Andi Farid IZDIHAR Kalex 29 Kasma DANIEL Kalex 30 Jesko RAFFIN NTS

Foto: Lukasz Swiderek