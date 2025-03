Moto2: Prvnímu americkému tréninku kraloval Dixon

Počasí dnes v Austinu jezdcům příliš nepřeje. Na okruhu momentálně prší a dráha je mokrá. S komplikovanými podmínkami si nejlépe poradil Jake Dixon. Na druhé místo se zařadil domácí Joe Roberts. První trojku zkompletoval Deniz Öncü. Během tréninku došlo i k několika pádům. Na zemi postupně skončili Gutierrez, Sasaki, Binder a Huertas, přičemž Huertas upadl v době, kdy byla vyvěšená žlutá vlajka, což by pro něj mohlo mít nepříjemný následek v podobě penalizace. Hodně nepříjemnou chvilku v tréninku zažil Aron Canet. Jeho stroj se jej pokusil vykopnout ze sedla, ale Španělovi se naštěstí podařilo odvrátit pád. O něco málo později se do podobné situace dostal i Deniz Öncü. I on nakonec situaci ustál bez pádu.

Na dráze stále chybí Sergio Garcia, jenž se zranil při předsezónním testu. Jezdec sice před dvěma týdny přicestoval do Argentiny s odhodláním nastoupit do závodu, nicméně lékaři jej tehdy neuznali způsobilým k závodění. Po návratu z Argentiny podstoupil Garcia další vyšetření. Po konzultaci s Dr. Xavierem Mirem se rozhodl, že bude nejlepší podstoupit další operaci. Nová operace dopadla dobře. Jezdec nyní doufá, že za dva týdny v Kataru už bude schopen nastoupit.

GP Amerik - Moto2, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jake Dixon Boscoscuro 02'19,359 2 Joe Roberts Kalex 02'20,530 1,171 3 Deniz öncü Kalex 02'20,566 1,207 4 Celestino Vietti Boscoscuro 02'20,604 1,245 5 Alonso Lopez Boscoscuro 02'20,635 1,276 6 Tony Arbolino Boscoscuro 02'20,645 1,286 7 Aron Canet Kalex 02'20,730 1,371 8 Barry Baltus Kalex 02'21,002 1,643 9 Alex Escrig Forward 02'21,503 2,144 10 Ivan Ortola Boscoscuro 02'21,513 2,154 11 Izan Guevara Boscoscuro 02'21,752 2,393 12 Yuki Kunii Kalex 02'21,830 2,471 13 Jorge Navarro Forward 02'21,846 2,487 14 Senna Agius Kalex 02'21,976 2,617 15 Mario Aji Kalex 02'22,161 2,802 16 Darryn Binder Kalex 02'22,508 3,149 17 David Alonso Kalex 02'22,631 3,272 18 Marcos Ramirez Kalex 02'22,855 3,496 19 Daniel Holgado Kalex 02'22,897 3,538 20 Filip Salac Boscoscuro 02'23,039 3,68 21 Diogo Moreira Kalex 02'23,090 3,731 22 Collin Veijer Kalex 02'23,157 3,798 23 Zonta Vd Goorbergh Kalex 02'23,506 4,147 24 Albert Arenas Kalex 02'23,547 4,188 25 Ayumu Sasaki Kalex 02'23,796 4,437 26 Adrian Huertas Kalex 02'24,390 5,031 27 Manuel Gonzalez Kalex 02'25,279 5,92 28 Oscar Gutierrez Boscoscuro 02'25,281 5,922

Foto: Marc VDS