Moto2: Prvnímu maďarskému tréninku kraloval Gonzalez

Nejrychlejší trojku prvního volného tréninku třídy Moto2 na okruhu Balaton Park tvoří Manuel Gonzalez, Adrian Huertas a Filip Salač.
Nejrychlejším mužem prvního maďarského tréninku se stal Manuel Gonzalez. Druhým místem se blýsknul Adrian Huertas. Český jezdec Filip Salač zahájil maďarský víkend třetím nejlepším časem. Do první pětky se dále vešli i Diogo Moreira a Collin Veijer.
Během pátečního dopoledne došlo i k několika pádům. Na zemi postupně skončili Sasaki, Vietti, Dixon, Alonso a Garcia. Všechny nehody se naštěstí obešly bez zranění.
Kvůli zranění nadále chybí Mario Aji a Deniz Öncü. Místo Ajiho jede Nakarin Atiratphuvapat a tureckého závodníka zastupuje Španěl Daniel Muñoz. Do maďarského závodu nakonec nenastoupí ani Senna Agius. Australan měl minulý týden v Rakousku těžký pád, při němž se hodně udeřil do hlavy, proto mu lékaři start v Maďarsku nedoporučili. Místo Agiuse nastupuje Sergio Garcia, jenž byl před několika týdny propuštěn z týmu QJMOTOR Frinsa Msi. O Garciovi se ovšem tento týden nehovořilo pouze v souvislosti se záskokem za zraněného Agiuse, ale objevila se i zpráva, že příští rok se Garcia opět vrátí do role stálého účastníka závodů MS silničních motocyklů. Bude závodit po boku Alonsa Lopeze u týmu Gresini Racing.
GP Maďarska - Moto2, 1. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|01'41,362
|
|2
|Adrian Huertas
|Kalex
|01'41,496
|0,134
|3
|Filip Salac
|Boscoscuro
|01'41,559
|0,197
|4
|Diogo Moreira
|Kalex
|01'41,823
|0,461
|5
|Collin Veijer
|Kalex
|01'41,955
|0,593
|6
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|01'42,081
|0,719
|7
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|01'42,246
|0,884
|8
|Aron Canet
|Kalex
|01'42,246
|0,884
|9
|David Alonso
|Kalex
|01'42,348
|0,986
|10
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|01'42,434
|1,072
|11
|Jorge Navarro
|Forward
|01'42,443
|1,081
|12
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|01'42,535
|1,173
|13
|Marcos Ramirez
|Kalex
|01'42,545
|1,183
|14
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'42,553
|1,191
|15
|Daniel Holgado
|Kalex
|01'42,568
|1,206
|16
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'42,668
|1,306
|17
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|01'42,683
|1,321
|18
|Joe Roberts
|Kalex
|01'42,689
|1,327
|19
|Albert Arenas
|Kalex
|01'42,698
|1,336
|20
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|01'42,711
|1,349
|21
|Barry Baltus
|Kalex
|01'42,715
|1,353
|22
|Daniel Muñoz
|Kalex
|01'42,766
|1,404
|23
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|01'42,939
|1,577
|24
|Sergio Garcia
|Kalex
|01'43,031
|1,669
|25
|Alex Escrig
|Forward
|01'43,044
|1,682
|26
|Darryn Binder
|Kalex
|01'43,126
|1,764
|27
|Yuki Kunii
|Kalex
|01'43,663
|2,301
|28
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|01'44,914
|3,552
Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP