Moto2: Prvnímu maďarskému tréninku kraloval Gonzalez | Foto: R. Lekl/Intact GP

Michaela Neumannová
22. srpna 2025

Nejrychlejší trojku prvního volného tréninku třídy Moto2 na okruhu Balaton Park tvoří Manuel Gonzalez, Adrian Huertas a Filip Salač.

Nejrychlejším mužem prvního maďarského tréninku se stal Manuel Gonzalez. Druhým místem se blýsknul Adrian Huertas. Český jezdec Filip Salač zahájil maďarský víkend třetím nejlepším časem. Do první pětky se dále vešli i Diogo Moreira a Collin Veijer.

Během pátečního dopoledne došlo i k několika pádům. Na zemi postupně skončili Sasaki, Vietti, Dixon, Alonso a Garcia. Všechny nehody se naštěstí obešly bez zranění.

Kvůli zranění nadále chybí Mario Aji a Deniz Öncü. Místo Ajiho jede Nakarin Atiratphuvapat a tureckého závodníka zastupuje Španěl Daniel Muñoz. Do maďarského závodu nakonec nenastoupí ani Senna Agius. Australan měl minulý týden v Rakousku těžký pád, při němž se hodně udeřil do hlavy, proto mu lékaři start v Maďarsku nedoporučili. Místo Agiuse nastupuje Sergio Garcia, jenž byl před několika týdny propuštěn z týmu QJMOTOR Frinsa Msi. O Garciovi se ovšem tento týden nehovořilo pouze v souvislosti se záskokem za zraněného Agiuse, ale objevila se i zpráva, že příští rok se Garcia opět vrátí do role stálého účastníka závodů MS silničních motocyklů. Bude závodit po boku Alonsa Lopeze u týmu Gresini Racing.

GP Maďarska - Moto2, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Manuel Gonzalez Kalex 01'41,362  
2 Adrian Huertas Kalex 01'41,496 0,134
3 Filip Salac Boscoscuro 01'41,559 0,197
4 Diogo Moreira Kalex 01'41,823 0,461
5 Collin Veijer Kalex 01'41,955 0,593
6 Jake Dixon Boscoscuro 01'42,081 0,719
7 Tony Arbolino Boscoscuro 01'42,246 0,884
8 Aron Canet Kalex 01'42,246 0,884
9 David Alonso Kalex 01'42,348 0,986
10 Ivan Ortola Boscoscuro 01'42,434 1,072
11 Jorge Navarro Forward 01'42,443 1,081
12 Izan Guevara Boscoscuro 01'42,535 1,173
13 Marcos Ramirez Kalex 01'42,545 1,183
14 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'42,553 1,191
15 Daniel Holgado Kalex 01'42,568 1,206
16 Ayumu Sasaki Kalex 01'42,668 1,306
17 Celestino Vietti Boscoscuro 01'42,683 1,321
18 Joe Roberts Kalex 01'42,689 1,327
19 Albert Arenas Kalex 01'42,698 1,336
20 Alonso Lopez Boscoscuro 01'42,711 1,349
21 Barry Baltus Kalex 01'42,715 1,353
22 Daniel Muñoz Kalex 01'42,766 1,404
23 Unai Orradre Boscoscuro 01'42,939 1,577
24 Sergio Garcia Kalex 01'43,031 1,669
25 Alex Escrig Forward 01'43,044 1,682
26 Darryn Binder Kalex 01'43,126 1,764
27 Yuki Kunii Kalex 01'43,663 2,301
28 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'44,914 3,552

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP

