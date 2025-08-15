Moto2: Prvnímu rakouskému tréninku kraloval Filip Salač

Nejrychlejší trojici prvního volného tréninku třídy Moto2 v Rakousku tvoří Filip Salač, Aron Canet a David Alonso.
Český jezdec Filip Salač zahájil rakouský závodní víkend skvělým způsobem. Podařilo se mu zajet nejlepší čas prvního tréninku a zároveň překonal i dosavadní traťový rekord. Druhé místo obsadil Aron Canet. Třetí skončil David Alonso. Posledně zmíněný měl v závěru tréninku hodně horkou chvilku, ale naštěstí se mu podařilo pád odvrátit.
Necelé tři minuty před koncem tréninku upadl Izan Guevara. Jezdec se sice dokázal po nehodě zvednout, ale odcházelo se mu těžko.
Na dráze nadále chybí Mario Aji, který je dlouhodobě zraněný. V Rakousku místo něj jede thajský závodník Nakarin Atiratphuvapat. Na seznam zraněných se nově připojil Deniz Öncü, který se během letní přestávky zranil při tréninku v Turecku. Jezdec při nehodě utrpěl mnohočetné zlomeniny a natržení šlach v levé noze. Nyní už má za sebou úspěšnou operaci. V tuto chvíli už se ví, že nepojede ani příští týden v Maďarsku. Zda bude zpátky už v Katalánsku, zatím není jisté. V Rakousku místo tureckého závodníka jede Daniel Muñoz.
Jako jezdec na divokou kartu v Rakousku startuje čerstvě čtyřicetiletý Mattia Pasini. Zkušený Ital už jel i v Brně, kde nakonec závod nedokončil kvůli pádu.
GP Rakouska - Moto2, 1. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Filip Salac
|Boscoscuro
|01'33,427
|
|2
|Aron Canet
|Kalex
|01'33,515
|0,088
|3
|David Alonso
|Kalex
|01'33,561
|0,134
|4
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|01'33,724
|0,297
|5
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|01'33,729
|0,302
|6
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|01'33,804
|0,377
|7
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|01'33,806
|0,379
|8
|Senna Agius
|Kalex
|01'33,872
|0,445
|9
|Albert Arenas
|Kalex
|01'33,873
|0,446
|10
|Daniel Holgado
|Kalex
|01'33,888
|0,461
|11
|Barry Baltus
|Kalex
|01'33,932
|0,505
|12
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|01'34,027
|0,6
|13
|Diogo Moreira
|Kalex
|01'34,030
|0,603
|14
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|01'34,047
|0,62
|15
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|01'34,091
|0,664
|16
|Collin Veijer
|Kalex
|01'34,170
|0,743
|17
|Daniel Muñoz
|Kalex
|01'34,262
|0,835
|18
|Marcos Ramirez
|Kalex
|01'34,280
|0,853
|19
|Joe Roberts
|Kalex
|01'34,302
|0,875
|20
|Alex Escrig
|Forward
|01'34,317
|0,89
|21
|Adrian Huertas
|Kalex
|01'34,566
|1,139
|22
|Darryn Binder
|Kalex
|01'34,680
|1,253
|23
|Jorge Navarro
|Forward
|01'34,698
|1,271
|24
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'34,794
|1,367
|25
|Mattia Pasini
|Kalex
|01'34,828
|1,401
|26
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'35,011
|1,584
|27
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|01'35,562
|2,135
|28
|Yuki Kunii
|Kalex
|01'35,920
|2,493
|29
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|01'36,102
|2,675
Zdroj: motogp.com, foto: Marc VDS