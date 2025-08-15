Moto2: Prvnímu rakouskému tréninku kraloval Filip Salač | Foto: Marc VDS

Michaela Neumannová
15. srpna 2025

Nejrychlejší trojici prvního volného tréninku třídy Moto2 v Rakousku tvoří Filip Salač, Aron Canet a David Alonso.

Český jezdec Filip Salač zahájil rakouský závodní víkend skvělým způsobem. Podařilo se mu zajet nejlepší čas prvního tréninku a zároveň překonal i dosavadní traťový rekord. Druhé místo obsadil Aron Canet. Třetí skončil David Alonso. Posledně zmíněný měl v závěru tréninku hodně horkou chvilku, ale naštěstí se mu podařilo pád odvrátit.

Necelé tři minuty před koncem tréninku upadl Izan Guevara. Jezdec se sice dokázal po nehodě zvednout, ale odcházelo se mu těžko.

Na dráze nadále chybí Mario Aji, který je dlouhodobě zraněný. V Rakousku místo něj jede thajský závodník Nakarin Atiratphuvapat. Na seznam zraněných se nově připojil Deniz Öncü, který se během letní přestávky zranil při tréninku v Turecku. Jezdec při nehodě utrpěl mnohočetné zlomeniny a natržení šlach v levé noze. Nyní už má za sebou úspěšnou operaci. V tuto chvíli už se ví, že nepojede ani příští týden v Maďarsku. Zda bude zpátky už v Katalánsku, zatím není jisté. V Rakousku místo tureckého závodníka jede Daniel Muñoz.

Jako jezdec na divokou kartu v Rakousku startuje čerstvě čtyřicetiletý Mattia Pasini. Zkušený Ital už jel i v Brně, kde nakonec závod nedokončil kvůli pádu.

GP Rakouska - Moto2, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Filip Salac Boscoscuro 01'33,427  
2 Aron Canet Kalex 01'33,515 0,088
3 David Alonso Kalex 01'33,561 0,134
4 Jake Dixon Boscoscuro 01'33,724 0,297
5 Alonso Lopez Boscoscuro 01'33,729 0,302
6 Manuel Gonzalez Kalex 01'33,804 0,377
7 Celestino Vietti Boscoscuro 01'33,806 0,379
8 Senna Agius Kalex 01'33,872 0,445
9 Albert Arenas Kalex 01'33,873 0,446
10 Daniel Holgado Kalex 01'33,888 0,461
11 Barry Baltus Kalex 01'33,932 0,505
12 Tony Arbolino Boscoscuro 01'34,027 0,6
13 Diogo Moreira Kalex 01'34,030 0,603
14 Izan Guevara Boscoscuro 01'34,047 0,62
15 Ivan Ortola Boscoscuro 01'34,091 0,664
16 Collin Veijer Kalex 01'34,170 0,743
17 Daniel Muñoz Kalex 01'34,262 0,835
18 Marcos Ramirez Kalex 01'34,280 0,853
19 Joe Roberts Kalex 01'34,302 0,875
20 Alex Escrig Forward 01'34,317 0,89
21 Adrian Huertas Kalex 01'34,566 1,139
22 Darryn Binder Kalex 01'34,680 1,253
23 Jorge Navarro Forward 01'34,698 1,271
24 Ayumu Sasaki Kalex 01'34,794 1,367
25 Mattia Pasini Kalex 01'34,828 1,401
26 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'35,011 1,584
27 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'35,562 2,135
28 Yuki Kunii Kalex 01'35,920 2,493
29 Unai Orradre Boscoscuro 01'36,102 2,675

Zdroj: motogp.com, foto: Marc VDS

