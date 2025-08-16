Moto2: Rakouskou kvalifikaci vyhrál Gonzalez, z prvního místa ale vystartuje Holgado | Foto: R. Lekl/Intact GP

Michaela Neumannová
16. srpna 2025

Manuel Gonzalez sice vyhrál rakouskou kvalifikaci, ale kvůli penalizaci klesne na čtvrté místo. Z první pozice tím pádem odstartuje Daniel Holgado. Filip Salač měl technické problémy, do závodu tak vyjede z osmnáctého místa.

Manuel Gonzalez sice zajel nejlepší čas dnešní rakouské kvalifikace, ale na startovním roštu se posune o tři místa vzad, protože v jednom z tréninků jel příliš pomalu v závodní stopě a ohrožoval tak své soupeře. Na první místo se vlivem Gonzalezova trestu posune Daniel Holgado. Jako druhý odstartuje Diogo Moreira a na třetí pozici poskočí Celestino Vietti. Gonzalez odstartuje z druhé řady spolu s Davidem Alonsem a Sennou Agiusem.

Třetí řadu otevře Albert Arenas. Aron Canet, který dnes oznámil, že příští rok pojede u týmu Marc VDS, se kvalifikoval na osmé místo. Jako devátý do rakouského závodu vyrazí Collin Veijer. Do čtvrté řady se seřadí Alonso Lopez, Barry Baltus a Ivan Ortola.

Český jezdec Filip Salač měl během kvalifikace nějaké potíže se svým motocyklem, takže se nakonec nedokázal kvalifikovat na lepší než osmnácté místo.

Yuki Kunii si bude muset během zítřejšího rakouského závodu odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože během závodu v České republice zavinil kolizi.

Z důvodu zranění chybí Mario Aji a Deniz Öncü. Na divokou kartu v Rakousku vystartuje čerstvě čtyřicetiletý Mattia Pasini, který jel už před letní přestávkou v Brně, ale tehdy závod nedokončil kvůli pádu.

GP Rakouska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Manuel Gonzalez Kalex 01'32,779  
2 Daniel Holgado Kalex 01'32,873 0,094
3 Diogo Moreira Kalex 01'32,977 0,198
4 Celestino Vietti Boscoscuro 01'33,059 0,28
5 David Alonso Kalex 01'33,064 0,285
6 Senna Agius Kalex 01'33,117 0,338
7 Albert Arenas Kalex 01'33,153 0,374
8 Aron Canet Kalex 01'33,179 0,4
9 Collin Veijer Kalex 01'33,236 0,457
10 Alonso Lopez Boscoscuro 01'33,245 0,466
11 Barry Baltus Kalex 01'33,293 0,514
12 Ivan Ortola Boscoscuro 01'33,319 0,54
13 Tony Arbolino Boscoscuro 01'33,334 0,555
14 Marcos Ramirez Kalex 01'33,360 0,581
15 Ayumu Sasaki Kalex 01'33,369 0,59
16 Daniel Muńoz Kalex 01'33,594 0,815
17 Izan Guevara Boscoscuro 01'33,666 0,887
18 Filip Salac Boscoscuro 01'34,423 1,644

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP

