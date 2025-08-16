Moto2: Rakouskou kvalifikaci vyhrál Gonzalez, z prvního místa ale vystartuje Holgado

Manuel Gonzalez sice vyhrál rakouskou kvalifikaci, ale kvůli penalizaci klesne na čtvrté místo. Z první pozice tím pádem odstartuje Daniel Holgado. Filip Salač měl technické problémy, do závodu tak vyjede z osmnáctého místa.
Manuel Gonzalez sice zajel nejlepší čas dnešní rakouské kvalifikace, ale na startovním roštu se posune o tři místa vzad, protože v jednom z tréninků jel příliš pomalu v závodní stopě a ohrožoval tak své soupeře. Na první místo se vlivem Gonzalezova trestu posune Daniel Holgado. Jako druhý odstartuje Diogo Moreira a na třetí pozici poskočí Celestino Vietti. Gonzalez odstartuje z druhé řady spolu s Davidem Alonsem a Sennou Agiusem.
Třetí řadu otevře Albert Arenas. Aron Canet, který dnes oznámil, že příští rok pojede u týmu Marc VDS, se kvalifikoval na osmé místo. Jako devátý do rakouského závodu vyrazí Collin Veijer. Do čtvrté řady se seřadí Alonso Lopez, Barry Baltus a Ivan Ortola.
Český jezdec Filip Salač měl během kvalifikace nějaké potíže se svým motocyklem, takže se nakonec nedokázal kvalifikovat na lepší než osmnácté místo.
Yuki Kunii si bude muset během zítřejšího rakouského závodu odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože během závodu v České republice zavinil kolizi.
Z důvodu zranění chybí Mario Aji a Deniz Öncü. Na divokou kartu v Rakousku vystartuje čerstvě čtyřicetiletý Mattia Pasini, který jel už před letní přestávkou v Brně, ale tehdy závod nedokončil kvůli pádu.
GP Rakouska - Moto2, 2. kvalifikace
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|01'32,779
|
|2
|Daniel Holgado
|Kalex
|01'32,873
|0,094
|3
|Diogo Moreira
|Kalex
|01'32,977
|0,198
|4
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|01'33,059
|0,28
|5
|David Alonso
|Kalex
|01'33,064
|0,285
|6
|Senna Agius
|Kalex
|01'33,117
|0,338
|7
|Albert Arenas
|Kalex
|01'33,153
|0,374
|8
|Aron Canet
|Kalex
|01'33,179
|0,4
|9
|Collin Veijer
|Kalex
|01'33,236
|0,457
|10
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|01'33,245
|0,466
|11
|Barry Baltus
|Kalex
|01'33,293
|0,514
|12
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|01'33,319
|0,54
|13
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|01'33,334
|0,555
|14
|Marcos Ramirez
|Kalex
|01'33,360
|0,581
|15
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'33,369
|0,59
|16
|Daniel Muńoz
|Kalex
|01'33,594
|0,815
|17
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|01'33,666
|0,887
|18
|Filip Salac
|Boscoscuro
|01'34,423
|1,644
Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP