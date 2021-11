Moto2: Raul Fernandez si dojel ve Valencii pro výhru, Gardner slaví titul

Poprvé od roku 2012 se do závodu z prvního místa vydával Simone Corsi a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení, nicméně dlouho si to neužil, protože záhy byl závod zastaven po nehodě tří jezdců. Na zemi skončili Vierge, Bezzecchi a Baldassarri. Pro Bezzecchiho to byl jeho poslední závod v Moto2 před přestupem do MotoGP. Jezdci jsou naštěstí v pořádku, ale na dráze zůstal olej, což si vyžádalo důkladné čištění. Po odklizení následků nehody byl závod restartován a zkrácen na šestnáct kol. Jezdci se seřadili na roštu podle původních výsledků kvalifikace, což pro Corsiho, který na pole position čekal devět let, znamenalo, že dnes dostal příležitost užít si start z první pozice hned dvakrát. Nicméně nakonec na to nedošlo. Corsi do restartovaného závodu nenastoupil. Na konci zahřívacího kola musel zamířit do boxů kvůli technickým potížím.

Po opakovaném startu se vedení ujal Augusto Fernandez, ale dlouho na první pozici nevydržel. Třináct kol před koncem vedl Raul Fernandez, pak jej vystřídal di Giannantonio. Gardner se pohyboval až kolem desátého místa, ale i to byla pozice, která by mu stačila na zisk titulu bez ohledu na to, jak dojede Raul Fernandez.

Di Giannantonio pokračoval na první pozici i v době, kdy do konce zbývalo jedenáct kol. Raul Fernandez byl druhý a Augusto Fernandez třetí. V první pětce byli i Vietti a Canet. Vierge, který byl jedním z jezdců, kvůli nimž byl závod zastaven, nakonec mohl nastoupit k opakovanému startu a v této fázi závodu byl šestý.

Čtyři kola před koncem se do vedení dostal Raul Fernandez. Následovali di Giannantonio, Augusto Fernandez, Vietti a Vierge. Gardner byl desátý.

Na prvních třech místech se nic neměnilo ani dvě kola před koncem. Gardnerovi se ovšem dost přibližoval Nagashima, nicméně i jedenácté místo by bylo pro Gardnera z hlediska boje o titul dostatečné.

Do posledního kola najel jako první Raul Fernandez, následovali di Giannantonio a Augusto Fernandez. Do konce kola už se na tom nic nezměnilo. Raul Fernandez si dojel pro výhru. Druhý skončil di Giannantonio a třetí Augusto Fernandez. Gardner udržel Nagashimu za sebou, skončil desátý a slaví titul. Svého kolegu Fernandeze porazil o čtyři body. Podruhé v historii se stalo, že titul vybojoval jezdec, jehož otec se v minulosti také stal šampionem. První dvojicí otec – syn, kteří dokázali získat mistrovský titul, jsou Kenny Roberts a Kenny Roberts Jr.

GP Valencie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Raul FERNANDEZ Kalex 149,9 25'38,612 2 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 149,8 0,517 3 Augusto FERNANDEZ Kalex 149,8 0,786 4 Celestino VIETTI Kalex 149,6 2,393 5 Aron CANET Boscoscuro 149,4 4,978 6 Xavi VIERGE Kalex 149,4 5,091 7 Sam LOWES Kalex 149,4 5,415 8 Jorge NAVARRO Boscoscuro 149,3 5,808 9 Marcel SCHROTTER Kalex 149,1 7,941 10 Remy GARDNER Kalex 149 9,112 11 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 149 9,42 12 Thomas LUTHI Kalex 148,9 10,355 13 Stefano MANZI Kalex 148,7 11,898 14 Marcos RAMIREZ Kalex 148,7 12,088 15 Hafizh SYAHRIN NTS 148,7 12,361 16 Jake DIXON Kalex 148,5 13,982 17 Fermín ALDEGUER Boscoscuro 148,5 14,022 18 Barry BALTUS NTS 148,5 14,145 19 Somkiat CHANTRA Kalex 148,2 17,111 20 Marco BEZZECCHI Kalex 148 19,273 21 Cameron BEAUBIER Kalex 148 19,426 22 Albert ARENAS Boscoscuro 148 19,608 23 Tony ARBOLINO Kalex 148 19,986 24 Nicolo BULEGA Kalex 147,6 23,805 25 Bo BENDSNEYDER Kalex 146,9 31,559 Neklasifikováni Hector GARZO Kalex 148,4 5 kol Dimas EKKY PRATAMA Kalex 139,8 14 kol Nestartovali Simone CORSI MV Agusta 0 kol Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.