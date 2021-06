Moto2: Raul Fernandez v Assenu proměnil pole position ve vítězství

Do závodu v Assenzu se pouštěli s penalizací v podobě tzv. „long lap penalty“ Joe Robert a Jake Dixon. Roberts byl potrestán za to, že minulý týden v Německu nerespektoval žluté vlajky a upadl. Dixon svůj trest dostal za zavinění kolize minulý týden.

Na startu chyběli zranění Yari Montella a Lorenzo Baldassarri. Místo Montelly nastoupil Alonso Lopez a Baldassarriho nahradil Manuel Gonzalez. A do závodu nakonec neodstartoval ani Hector Garzo, protože měl pozitivní test na Covid-19.

Z prvního místa se do dnešního závodu třídy Moto2, který byl vypsán na 24 kol, pouštěl Raul Fernandez. V prvním kole se vedení ujal Aron Canet. Daleko nedojel Dalla Porta, který krátce po startu skončil na zemi a se štěstím se mu jeho soupeři dokázali vyhnout. Jezdec odešel po svých. O malou chvíli později upadl také Arbolino, jehož stroj metal kotrmelce až skoro k traťovým komisařům, ale naštěstí nikoho netrefil, jezdec je také v pořádku. Ve třetím kole pak upadl také Joe Roberts. I on je v pořádku. O něco později pak bylo oznámeno, že Tony Arbolino zamířil do zdravotního střediska na prohlídku.

Jednadvacet kol před koncem vedl Gardner. Druhý byl Lowes a třetí Augusto Fernadnez. Raul Fernadnez, který startoval z pole position, se v úvodu propadl na deváté místo, ale postupně zase získával ztracené pozici zpět.

Devatenáct okruhů před koncem vedl Augusto Fernandez. Lowes zůstal druhý, na třetí místo klesl Gardner. V první pětce byli i Canet a Raul Fernandez. Ani tohle pořadí ovšem nemělo dlouhého trvání. Sedmnáct kol před cílem už vedl Lowes, druhý byl Gardner, třetí Augusto Fernandez a čtvrtý Raul Fernandez.

Jedenáct kol před šachovnicí znovu vedl Augusto Fernandez. Druhý Sam Lowes byl těsně za ním. A Lowesovi už výrazně dýchal na záda Raul Fernandez, který se posunul na třetí místo. Gardner byl čtvrtý, přičemž jeho ztráta na vedoucí trojici nebyla nijak dramatická.

Devět kol před koncem upadl di Giannantonio, který v té době bojoval o páté místo. Jezdec odešel po svých.

Osm okruhů před závěrem držel první příčku Augusto Fernandez a druhý už byl Raul Fernandez. A o kolo později už si pozice prohodili – Raul se tedy dostal do čela a v relativně těsném závěsu za sebou si vezl hned tři jezdce.

V dalším průběhu závodu se Raul Fernandez dokázal trochu odpoutat od svých pronásledovatelů. Lowes, Augusto Fernandez a Gardner spolu bojovali o zbývající umístění na podiu.

Pět kol před koncem upadl Aron Canet. Jezdec naštěstí odešel po svých.

Do posledního kola najel jako první Raul Fernandez s náskokem zhruba 1,7 sekundy před Gardnerem. Třetí byl Augusto Fernandez. A v tomto pořadí nakonec dojeli i do cíle. Nováček Fernandez se tedy raduje z výhry a navíc mírně snížil Gardnerův náskok v čele šampionátu.

Těsně pod podiem dnes dojel Sam Lowes. První pětku uzavřel Marco Bezzecchi.

GP Nizozemska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Raul FERNANDEZ Kalex 167,5 39'01,832 2 Remy GARDNER Kalex 167,4 1,066 3 Augusto FERNANDEZ Kalex 167,4 1,265 4 Sam LOWES Kalex 167,4 1,879 5 Marco BEZZECCHI Kalex 166,9 8,329 6 Ai OGURA Kalex 166,7 10,96 7 Jorge NAVARRO Boscoscuro 166,5 13,993 8 Xavi VIERGE Kalex 166,4 16,052 9 Marcel SCHROTTER Kalex 166,4 16,094 10 Celestino VIETTI Kalex 166,3 17,585 11 Somkiat CHANTRA Kalex 166,2 18,286 12 Albert ARENAS Boscoscuro 166,2 18,812 13 Stefano MANZI Kalex 166,2 19,273 14 Thomas LUTHI Kalex 166,1 19,649 15 Bo BENDSNEYDER Kalex 166 22,162 16 Cameron BEAUBIER Kalex 165,9 22,223 17 Alonso LOPEZ Boscoscuro 165,7 25,569 18 Jake DIXON Kalex 165,7 26,245 19 Nicolo BULEGA Kalex 165,6 27,323 20 Marcos RAMIREZ Kalex 165,6 27,463 21 Simone CORSI MV Agusta 165,6 27,638 22 Manuel GONZALEZ MV Agusta 165 35,908 23 Hafizh SYAHRIN NTS 164,8 38,517 24 Barry BALTUS NTS 164,2 46,728 Neklasifikováni Aron CANET Boscoscuro 166,4 5 kol Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 166,5 9 kol Joe ROBERTS Kalex 148 17 kol Lorenzo DALLA PORTA Kalex 0 kol Tony ARBOLINO Kalex 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.