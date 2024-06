Moto2: Roberts se po zkráceném italském závodě raduje ze své první letošní výhry

Závod prostřední kubatury začal kvůli zdržení závodu Moto3 o patnáct minut později oproti původnímu plánu a navíc byl z původně plánovaných devatenácti kol zkrácen na dvanáct kol. Jako první se do závodu pouštěl Joe Roberts. Fermin Aldeguer, který měl včera problémy s krkem, nakonec dostal od lékařů svolení k tomu, aby mohl do dnešního závodu nastoupit. Startoval ovšem až z osmnácté pozice.

Po startu se vedení ujal Roberts. O zbylé pozice na provizorním podiu bojovali v úvodu závodu Lopez a Darryn Binder. Filip Salač si po startu z devatenáctého místa rychle polepšil o několik míst, dostal se na hranici první a druhé desítky. Alex Escrig dostal trest v podobě dvou dlouhých kol, protože ulil start. Tento jezdec ovšem nebyl v bojích o nejvyšší pozice.

Roberts pokračoval na první pozici i v době, kdy do konce závodu zbývalo odjet deset kol. Lopez a Binder ovšem nebyli nijak výrazně daleko za ním. Salač klesl na patnácté místo. Aldeguer se naopak po startu z osmnáctého místa posouval vpřed.

Devět kol před závěrem se na první pozici posunul Lopez. Roberts klesl na druhou příčku. Na třetí místo se naopak posunul Gonzalez. Aldeguer se dostal do kontaktu s Alcobou a skončil na zemi. Alcoba upadl také. Aldeguerův stroj vletěl na dráhu, takže bylo štěstí, že se ostatní jezdci dokázali motocyklu vyhnout. Incident mezi Alcobou a Aldeguerem bude vyšetřován.

Pádům bohužel nebyl konec. Český jezdec Filip Salač upadl z třinácté pozice ve chvíli, kdy do konce zbývalo osm kol. Jezdec se naštěstí zdál být v pořádku. O něco málo později skončil na zemi i Darryn Binder, jenž v té chvíli bojoval o pozice v první pětce.

Pět kol před koncem pokračoval na čele Lopez, nicméně v nájezdu do dalšího kola se před něj dostal Roberts. Lopez si to nechtěl nechat líbit, takže se záhy ostře pokusil dostat zpátky před Robertse. Oba jezdci vyjeli z ideální stopy, z čehož těžili Gonzalez a Canet. Gonzalez se dostal do čela a Canet na druhé místo. Lopez klesl na třetí příčku a Roberts na čtvrtou.

Gonzalez si první příčku dlouho neužil. Vedení brzy převzal Canet a odsunul tak Gonzaleze na druhé místo. Roberts se vrátil na třetí místo před Lopeze. Tím ovšem míchání pořadí nekončilo. Tři kola před koncem vedl Roberts před Gonzalezem a Canetem.

Do posledního kola najel jako první Roberts. Těsně druhý byl Gonzalez. Na třetí příčce jezdil Lopez, nicméně ten byl na své pozici relativně osamocen, s vedoucí dvojicí nebyl v kontaktu a ani jej příliš neohrožovali jezdci jedoucí za ním. Garcia a Ogura bojovali o čtvrté místo.

Krátce před koncem upadl na divokou kartu startující Mattia Pasini.

Joe Roberts udržel Gonzaleze za sebou až do cíle a raduje se tak ze své první letošní výhry. Gonzalez se musel smířit s druhým místem. Na podium se podíval i Alonso Lopez. První pětku doplnili Garcia a Ogura. V čele šampionátu zůstává Garcia. Druhý Roberts na něj ztrácí sedm bodů.

GP Itálie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Joe Roberts Kalex 22'24,411 2 Manuel Gonzalez Kalex 0,067 3 Alonso Lopez Boscoscuro 0,934 4 Sergio Garcia Boscoscuro 1,192 5 Ai Ogura Boscoscuro 1,253 6 Aron Canet Kalex 1,859 7 Celestino Vietti Kalex 2,618 8 Izan Guevara Kalex 3,349 9 Somkiat Chantra Kalex 3,45 10 Marcos Ramirez Kalex 5,877 11 Diogo Moreira Kalex 6,516 12 Jake Dixon Kalex 10,969 13 Deniz öncü Kalex 11,782 14 Zonta Vd Goorbergh Kalex 11,93 15 Mario Aji Kalex 13,036 16 Tony Arbolino Kalex 13,381 17 Senna Agius Kalex 15,564 18 Barry Baltus Kalex 15,618 19 Albert Arenas Kalex 15,76 20 Dennis Foggia Kalex 17,512 21 Jaume Masia Kalex 17,576 22 Daniel Muńoz Kalex 17,779 23 Xavi Cardelus Kalex 28,024 24 Alex Escrig Forward 34,678 25 Xavier Artigas Forward 35,265 26 Mattia Pasini Boscoscuro 78,428 Neklasifikováni Ayumu Sasaki Kalex 19'02,537 Filip Salac Kalex 16'16,164 Darryn Binder Kalex 09'22,943 Fermin Aldeguer Boscoscuro 05'42,933 Jeremy Alcoba Kalex 05'42,654

Foto: American Racing