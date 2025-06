Moto2: Sobotnímu tréninku v Toskánsku kraloval Gonzalez

Nejrychlejší kolo dnes dopoledne zajel Manuel Gonzalez. Druhé místo obsadil Deniz Öncü. První trojku zkompletoval Aron Canet. Filip Salač, který ovládl včerejší odpolední trénink, tentokrát zajel devátý čas. Zhruba tři minuty před koncem tréninku zajel Salač do boxů a nevypadal spokojeně. Naznačoval svým mechanikům, že se mu zavírá předek. V závěru tréninku havaroval Salačův kolega Dixon. Britský závodník vyjel do kačírku a snažil se situaci ustát, ale nakonec musel svůj stroj složit, aby s ním nevrazil do ochranné bariéry. Dixon naštěstí po nehodě vypadal, že je v pořádku.

Loňský šampion Moto3, David Alonso, nemá o tomto víkendu ideální tempo. Mladý Kolumbijec se totiž před dvěma týdny v Aragonii zranil při kolizi se svým týmovým kolegou Holgadem. Jezdec přiznal, že bolest zraněného prstu je silnější, než původně očekával.

V seriálu Moto2 už nepokračuje Sergio Garcia, který po vzájemné dohodě ukončil spolupráci s týmem QJMOTOR - FRINSA - MSI. Od tohoto závodního víkendu Garciu nahradil Eric Fernandez, který dosud závodil v JuniorGP. Eric Fernandez se se svým novým strojem teprve sžívá, zatím zůstává na posledním místě.

GP Itálie - Moto2, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Manuel Gonzalez Kalex 01'50,059 2 Deniz Öncü Kalex 01'50,070 0,011 3 Aron Canet Kalex 01'50,175 0,116 4 Celestino Vietti Boscoscuro 01'50,206 0,147 5 Albert Arenas Kalex 01'50,206 0,147 6 Jake Dixon Boscoscuro 01'50,228 0,169 7 Tony Arbolino Boscoscuro 01'50,365 0,306 8 Izan Guevara Boscoscuro 01'50,387 0,328 9 Filip Salac Boscoscuro 01'50,435 0,376 10 Barry Baltus Kalex 01'50,463 0,404 11 Ivan Ortola Boscoscuro 01'50,507 0,448 12 Alonso Lopez Boscoscuro 01'50,537 0,478 13 Daniel Holgado Kalex 01'50,574 0,515 14 Marcos Ramirez Kalex 01'50,579 0,52 15 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'50,635 0,576 16 Joe Roberts Kalex 01'50,673 0,614 17 Senna Agius Kalex 01'50,732 0,673 18 Diogo Moreira Kalex 01'50,929 0,87 19 Darryn Binder Kalex 01'51,027 0,968 20 Ayumu Sasaki Kalex 01'51,092 1,033 21 Collin Veijer Kalex 01'51,266 1,207 22 Adrian Huertas Kalex 01'51,287 1,228 23 Jorge Navarro Forward 01'51,584 1,525 24 Yuki Kunii Kalex 01'51,595 1,536 25 Alex Escrig Forward 01'51,656 1,597 26 David Alonso Kalex 01'51,668 1,609 27 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'52,933 2,874 28 Eric Fernandez Boscoscuro 01'53,370 3,311

