Moto2: Třetímu tréninku kraloval Ogura

Nejlepší čas třetího thajského tréninku zajel Ai Ogura. Následovali Pedro Acosta a Tony Arbolino. Salač si zajistil přímý postup do druhé kvalifikace. Ramirez musel po pádu do zdravotního střediska, ale nakonec by měl být v pořádku.