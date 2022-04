Moto2: V dramaticky přerušeném závodě si pro svou první výhru dojel Roberts

Do portugalského závodu prostřední kubatury vyrážel z první pozice Aron Canet. V úvodu se vedení ujal Cameron Beaubier, ale Canet se následně vrátil na první místo. Třetí byl Chantra, nicméně ten si musel odpykat trest v podobě průjezdu dlouhým kolem. Jednalo se o trest za zavinění nehody v předchozím závodě. Po odpykání trestu klesl Chantra na osmé místo. Na třetí pozici se tak posunul Arbolino.

Už během závodu MotoGP bylo vidět, že se nad okruhem stahují tmavá mračna. V úvodu závodu Moto2 se pak objevilo i několik dešťových kapek.

Daleko dnes nedojel Ramirez, jehož závod ukončil pád. Jezdec odešel po svých.

Sedmnáct kol před koncem pokračoval na čele Canet. Druhý byl Beaubier. Na třetí místo se posunul Ogura. První pětku doplňovali Arbolino a Fernandez.

Patnáct kol před plánovaným koncem došlo k dramatické situaci. Jezdci začali ve druhé zatáčce náhle padat. Postupně skončili na zemi Beaubier, Canet, Arbolino, Fernandez, Ogura, Chantra, Lowes, Arenas a Corsi. Kvůli hromadné nehodě musel být závod zastaven. Dle prvních informací jsou všichni účastníci nehody při vědomí.

Závod byl po vyčištění dráhy znovu odstartován a zkrácen na sedm kol. Zdaleka ne všichni se ovšem mohli do nového závodu zapojit. Jako první do nového závodu vyrážel Dixon a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení, nicméně dlouho se z něj neradoval, ještě během prvního kola totiž skončil na zemi. Po Dixonovi převzal vedení Roberts.

Čtyři kola před koncem již měl Roberts v čele náskok přes 3 vteřiny. Druhý byl Schrötter a třetí Navarro. V dalším kole pak Schrötter klesl za Navarra a následně i za Viettiho. O něco později Schröttera překonal i Gonzalez.

V předposledním kole už vedl Robert o více než 4 vteřiny před Navarrem. Provizorní podium držel také Vietti, který pak ještě před nájezdem do posledního kola stačil předjet Navarra a posunout se tak na druhé místo.

Robert si dojel pro svou první výhru. Na podium jej doprovodili Vietti a Navarro. Vietti si díky druhému místu upevnil vedení v šampionátu. Schrötter a Gonzalez doplnili první pětku. Filip Salač skončil čtrnáctý a veze si dva body. Do cíle dojelo patnáct jezdců.

Další závod se jede už příští týden v Jerezu.

GP Portugalska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 16JoeRoberts Kalex 158,5 12'09,7570 2 13CelestinoVietti Kalex 157,9 2,818 3 9JorgeNavarro Kalex 157,9 2,991 4 23MarcelSchrotter Kalex 157,8 3,104 5 18ManuelGonzalez Kalex 157,8 3,199 6 52JeremyAlcoba Kalex 157,7 3,821 7 54FermínAldeguer Boscoscuro 157,7 3,784 8 64BoBendsneyder Kalex 157,5 4,648 9 7BarryBaltus Kalex 156,8 8,103 10 2GabrielRodrigo Kalex 156,6 8,88 11 5RomanoFenati Boscoscuro 156,5 9,511 12 81KeminthKubo Kalex 153,8 22,541 13 4Sean DylanKelly Kalex 153,3 24,669 14 12FilipSalac Kalex 137,3 113,045 15 61AlessandroZaccone Kalex 132,1 12'30,3660 Neklasifikováni 22SamLowes Kalex 0 0 kol 14TonyArbolino Kalex 0 0 kol 42MarcosRamirez MV Agusta 0 0 kol 51PedroAcosta Kalex 0 0 kol 40AronCanet Kalex 0 0 kol 75AlbertArenas Kalex 0 0 kol 37AugustoFernandez Kalex 0 0 kol 35SomkiatChantra Kalex 0 0 kol 79AiOgura Kalex 0 0 kol 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 0 0 kol 24SimoneCorsi MV Agusta 0 0 kol 6CameronBeaubier Kalex 0 0 kol 28NiccolòAntonelli Kalex 153,3 3 kola 19LorenzoDalla Porta Kalex 0 0 kol 96JakeDixon Kalex 0 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.