Moto2: V Katalánsku vítězí Marini a navyšuje tak vedení v šampionátu

Do dnešního závodu se z první pozice vydával Luca Marini, který do Katalánska přijel jako vedoucí muž šampionátu. Naopak jeho aktuálně největší soupeř v boji o titul – Enea Bastianini – vyrážel až ze čtvrté řady.

S penalizací v podobě odsunu o šest míst vzad se do závodu pouštěl Remy Gardner. Australan tak tedy vystartoval až ze šestnácté pozice.

Jorge Martin, který měl koronavirus, už je zpátky na dráze.

Katalánský závod třídy Moto2 byl vypsán na dvaadvacet kol. Po startu se vedení ujal Marini. Di Giannantonio se posunul na druhé místo před svého kolegu Navarra. Bastianini se po startu dostal až na páté místo. V dalším kole jej ovšem předjel Lowes.

Marini pokračoval v čele i ve třetím kole, ale jezdci na Speed Upu se drželi těsně za ním. Další jezdci už měli menší ztrátu.

Na zemi skončili Manzi a Dalla Porta. Oba jezdci jsou v pořádku.

Osmnáct okruhů před šachovnicí stále vedl Marini, di Giannantonio a Navarro se drželi těsně za ním. Vedoucí trojici se přibližoval Lowes na čtvrté pozici. V první pětce byl nově Roberts, ale na čtvrtého Lowese ztrácel přes vteřinu. Bastianini naopak přišel o další pozice – klesl na osmé místo.

V dalším kole se na třetí pozici před Navarra posunul Lowes. Di Giannatonio se stále lepil na vedoucího Mariniho, ale ke změně pozic nedocházelo. Navarro chyboval v jedné ze zatáček, o pozici nepřišel, ale ztratil kontakt s Lowes, navíc si teď musel dávat pozor na Robertse. Ze šesté pozice musel odstoupit Jake Dixon.

V době, kdy do konce zbývalo šestnáct kol, Lowes ostře zaútočil na di Giannantonia, přičemž málem došlo ke kolizi. Situace pomohla Marinimu, který díky tomu získal menší náskok v čele. O něco později se pak Lowes dostal před di Giannatonia na druhé místo. Roberts dokázal překonat Navarra a posunul se tak na čtvrté místo.

Následně upadl Xavi Vierge. Jezdci se po nehodě moc nechtělo vstávat, ale nevypadalo to, že by se jednalo o něco vážného. Jezdec nakonec odešel po svých.

O něco později pak chyboval Bezzecchi – vyjel mimo dráhu a přišel o několik pozic. Lowes se mezitím přibližoval vedoucímu Marinimu.

Devět kol před závěrem se na chvíli na čtvrté místo vrátil Navarro, ale Roberts jej brzy předjel zpátky. Na prvních třech místech se nic neměnilo. Lowes byl sice velmi blízko vedoucího Mariniho, ale před něj se nedostal. Třetí pozici držel Di Giannatonio.

O kolo později zamířil do boxu Jorge Martin.

Sedm okruhů před závěrem se Lowes dokázal dostat před Mariniho a ujal se tak vedení. Třetí zůstával di Giannantonio. Roberts a Navarro pokračovali v boji o čtvrté místo.

Remy Gardner obdržel penalizaci v podobě tzv. „long lap“, což pro něj znamenalo pokles mimo bodované pozice.

Pět kol před koncem vedl Lowes. Marini byl těsně za ním. Poměrně osamoceně kroužil di Giannantonio na třetí pozici. V první pětce dále byli i Navarro a Roberts.

V nájezdu do předposledního kola se Marini vrátil na první pozici. Lowes během předposledního kola hodně ztratil na Mariniho. Ital tedy do posledního kola najel s náskokem zhruba jedné vteřiny. Di Giannatonio stále jezdil třetí. Rozestupy mezi jezdci na prvních pozicích už do konce posledního kola neslibovaly žádné velké boje, bojovalo se až o čtvrté místo mezi Robertsem a Navarrem, kterým se přiblížil i Bastianini.

Pro výhru si dojel Marini a navýšil tak vedení v šampionátu. Lowes dorazil do cíle jako druhý. Třetí místo si vyjel di Giannatonio. V boji o čtvrtou příčku uspěl Navarro. Roberts uzavřel první pětku. Následovali Bastianini, Bezzecchi a Canet. Desítku uzavřeli Ramirez a Schrötter.

GP Katalánska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Luca MARINI Kalex 159,9 38'11,103 2 Sam LOWES Kalex 159,8 0,981 3 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 159,6 4,399 4 Jorge NAVARRO Speed Up 159,5 5,608 5 Joe ROBERTS Kalex 159,5 5,797 6 Enea BASTIANINI Kalex 159,5 6,08 7 Marco BEZZECCHI Kalex 159,3 8,552 8 Aron CANET Speed Up 159,2 9,928 9 Marcos RAMIREZ Kalex 158,9 14,874 10 Marcel SCHROTTER Kalex 158,9 15,058 11 Thomas LUTHI Kalex 158,7 17,687 12 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 158,6 18,91 13 Hector GARZO Kalex 158,6 19,017 14 Edgar PONS Kalex 158,6 19,315 15 Simone CORSI MV Agusta 158,5 20,404 16 Remy GARDNER Kalex 158,2 24,358 17 Bo BENDSNEYDER NTS 158 27,561 18 Hafizh SYAHRIN Speed Up 157,4 36,014 19 Andi Farid IZDIHAR Kalex 157,4 36,101 20 Kasma DANIEL Kalex 157,3 37,659 21 Piotr BIESIEKIRSKI NTS 155,8 +1'00,256 Neklasifikováni Lorenzo BALDASSARRI Kalex 158,3 1 kolo Augusto FERNANDEZ Kalex 159,4 2 kola Somkiat CHANTRA Kalex 156,3 2 kola Jorge MARTIN Kalex 156,2 8 kol Xavi VIERGE Kalex 158,6 15 kol Jake DIXON Kalex 158,3 17 kol Nicolo BULEGA Kalex 147,5 19 kol Lorenzo DALLA PORTA Kalex 153,4 20 kol Stefano MANZI MV Agusta 153,1 20 kol

Foto: Václav Duška Jr.