Moto2: V Le Mans se dnes z výhry raduje Fernandez

Dnešní francouzský závod třídy Moto2 začal kvůli přerušení závodu třídy Moto3 o deset minut později, než bylo původně plánováno. Z prvního místa startoval Pedro Acosta. Pro úřadujícího šampiona nejslabší kubatury to byla jeho první pole position v prostřední třídě. Do závodu nakonec nenastoupil Sam Lowes, který měl původně startovat ze čtvrté pozice. Jezdec měl totiž včera v kvalifikaci nepříjemný pád. Do dnešního warm upu sice nastoupil, ale start do závodu mu nakonec lékaři nepovolili.

Po startu závodu, který byl vypsán na 25 kol, se vedení ujal Acosta. Daleko nedojel Niccolo Antonelli, který upadl.

Ve druhém kole pokračoval na prvním místě Acosta. Druhý byl Fernandez a na třetí místo už se posunul Alonso Lopez, který u týmu Speed Up nahradil Romana Fenatiho – Ital odešel kvůli neuspokojivým výsledkům.

Na zemi skončili Arbolino a Aldeguer. Oba upadli téměř současně v šesté zatáčce. O pár kol později upadl také Jake Dixon.

Acosta vedl i v době, kdy do konce zbývalo dvacet kol, ale Fernandez už byl těsně za jeho zády. Acosta se totiž o kolo dříve trochu rozvlnil, čehož Fernandez využil. Na třetí pozici byl v tuto chvíli Canet. Alonso Lopez upadl společně s Albertem Arenasem. Oba jsou v pořádku, ale vypadli z boje o podium. Jejich incident bude vyšetřován po závodě.

Acosta držel Fernandeze těsně za sebou i v dalším průběhu závodu. Třetí Canet na ně ztrácel přes pět vteřin. Čtvrtý byl Beaubier a první pětku uzavíral Chantra.

Patnáct kol před koncem už vedl Fernandez. Acosta totiž z vedení náhle upadl. Naštěstí odešel po svých, ale jistě byl velmi zklamán. Canet, který byl v tuto chvíli na druhé pozici, již na Fernandeze ztrácel přes šest vteřin. Na provizorní podium se na chvíli dostal Beaubier, ale následně jej překonal Chantra. Canet, Chantra a Beabier jeli v těsném sledu za sebou. Pátý Schrötter již měl relativně velkou ztrátu.

Jedenáct okruhů před šachovnicí držel první místo Fernandez. Druhý byl Chantra, třetí Beabier a čtvrtý Canet, přičemž trojice bojující o druhé místo ztrácela na vedoucího Fernandeze zhruba sedm vteřin a na pátého Schröttera měla náskok přibližně 7,5 vteřiny. Celestino Vietti, který do Le Mans přijel v roli vedoucího muže šampionátu, se aktuálně po svém výletu mimo trať pohyboval mimo bodované pozice. Mimo body byl i český jezdec Filip Salač.

Sedm kol před cílem vedl Fernandez o více než 7 sekund. O druhé místo bojovali Canet, Beaubier a Chantra.

Na první pozici se nic neměnilo ani čtyři kola před koncem. Fernandez si držel svůj poměrně dost komfortní náskok. Mezi Canetem, Beaubierem a Chantrou, kteří bojovali o druhé místo, to zůstávalo těsné. Pátý byl Ogura, ten ovšem na jezdce přes sebou ztrácel asi devět vteřin.

Do posledního kola najel jako první Fernandez. Druhý byl Canet, jemuž se podařilo trochu ujet Chantrovi s Beaubierem.

Fernandez si dojel pro výhru a stal se tak šestý jezdcem, co letos dokázal zvítězit. Druhý skončil Canet. Na podium se dostal i Chantra. Beaubier se musel smířit s nepopulární „bramborovou“ medailí. První pětku uzavřel Ogura. Vietti nakonec dojel osmý a nadále drží pozici vedoucího muže šampionátu.

Filip Salač si vyjel jeden bod.

GP Francie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 37AugustoFernandez Kalex 154,8 40'31,7260 2 40AronCanet Kalex 154,6 3,746 3 35SomkiatChantra Kalex 154,5 4,628 4 6CameronBeaubier Kalex 154,5 4,745 5 79AiOgura Kalex 153,9 15,376 6 23MarcelSchrotter Kalex 153,7 17,547 7 16JoeRoberts Kalex 153,6 19,035 8 13CelestinoVietti Kalex 153,6 19,854 9 9JorgeNavarro Kalex 153,5 20,766 10 StefanoManzi Kalex 153,5 20,879 11 18ManuelGonzalez Kalex 153,5 21,381 12 19LorenzoDalla Porta Kalex 153,3 23,892 13 52JeremyAlcoba Kalex 153,1 26,881 14 64BoBendsneyder Kalex 153,1 26,952 15 12FilipSalac Kalex 152,8 32,063 16 24SimoneCorsi MV Agusta 152,5 36,712 17 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 151,7 50,822 18 61AlessandroZaccone Kalex 151,1 59,691 19 75AlbertArenas Kalex 146,3 41'10,7310 20 4Sean DylanKelly Kalex 141,6 40'45,4510 21 96JakeDixon Kalex 139,9 41'15,7820 Neklasifikováni 2GabrielRodrigo Kalex 152,2 9 kol 51PedroAcosta Kalex 155,5 10 kol 42MarcosRamirez MV Agusta 153,9 12 kol 54FermínAldeguer Boscoscuro 144,4 1 kolo 14TonyArbolino Kalex 144,1 1 kolo 7BarryBaltus Kalex 153,4 19 kol AlonsoLopez Boscoscuro 106,5 6 kol 28NiccolòAntonelli Kalex 0 0 kol

Foto: Václav Duška Jr.