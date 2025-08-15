Moto2: V pátek odpoledne se do čela posunul Gonzalez

V pátečním odpoledním tréninku zajel nejlépe Manuel Gonzalez. Dále se umístili Aron Canet a Ivan Ortola. Filip Salač skončil pátý.
Manuel Gonzalez obsadil první místo v odpoledním tréninku v Rakousku. Španěl navíc překonal Salačův rekordní čas z dopoledne. Na druhé místo se posunul Aron Canet. Na třetí pozici se zařadil Ivan Ortola. První pětku doplnili Vietti a Salač. Za Salače se zařadil Diogo Moreira, o němž se v poslední době hodně hovoří v souvislosti s jeho možným přestupem do MotoGP.
Kromě výše zmíněných jezdců si přímý postup do druhé kvalifikace zajistili i Ramirez, Arbolino, Holgado, Arenas, Lopez, Agius, Guevara a Baltus. Těsně mimo postup zůstává Joe Roberts, který vyhrál brněnský závod.
V úvodu tréninku došlo k incidentu mezi Gonzalezem a Arenasem. Gonzalez Arenasovi překážel, ale ke kolizi nedošlo. Incident je vyšetřován. O něco později se do potíží dostal Jake Dixon. Britský jezdec vyjel mimo dráhu a zastavil se až u ochranné bariéry. Trochu se tam zdržel, nedařilo se mu otočit, ale k pádu naštěstí nedošlo. Technické potíže během tréninku řešil David Alonso. Kolumbijec narozený v Madridu musel odstavit svůj stroj. S pádem to dnes měli Arenas a pak také Arbolino. Oba odešli po svých.
GP Rakouska - Moto2, trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|01'33,290
|
|2
|Aron Canet
|Kalex
|01'33,303
|0,013
|3
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|01'33,367
|0,077
|4
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|01'33,373
|0,083
|5
|Filip Salac
|Boscoscuro
|01'33,439
|0,149
|6
|Diogo Moreira
|Kalex
|01'33,486
|0,196
|7
|Marcos Ramirez
|Kalex
|01'33,503
|0,213
|8
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|01'33,570
|0,28
|9
|Daniel Holgado
|Kalex
|01'33,595
|0,305
|10
|Albert Arenas
|Kalex
|01'33,615
|0,325
|11
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|01'33,683
|0,393
|12
|Senna Agius
|Kalex
|01'33,702
|0,412
|13
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|01'33,716
|0,426
|14
|Barry Baltus
|Kalex
|01'33,745
|0,455
|15
|Joe Roberts
|Kalex
|01'33,750
|0,46
|16
|Collin Veijer
|Kalex
|01'33,775
|0,485
|17
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'33,787
|0,497
|18
|David Alonso
|Kalex
|01'33,894
|0,604
|19
|Alex Escrig
|Forward
|01'33,907
|0,617
|20
|Daniel Muñoz
|Kalex
|01'33,910
|0,62
|21
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|01'34,009
|0,719
|22
|Jorge Navarro
|Forward
|01'34,053
|0,763
|23
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'34,080
|0,79
|24
|Darryn Binder
|Kalex
|01'34,187
|0,897
|25
|Adrian Huertas
|Kalex
|01'34,286
|0,996
|26
|Mattia Pasini
|Kalex
|01'34,338
|1,048
|27
|Yuki Kunii
|Kalex
|01'34,869
|1,579
|28
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|01'34,896
|1,606
|29
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|01'35,250
|1,96
Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP