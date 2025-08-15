Moto2: V pátek odpoledne se do čela posunul Gonzalez | Foto: R. Lekl/Intact GP

Foto: R. Lekl/Intact GP

Moto2: V pátek odpoledne se do čela posunul Gonzalez

Michaela Neumannová
15. srpna 2025

V pátečním odpoledním tréninku zajel nejlépe Manuel Gonzalez. Dále se umístili Aron Canet a Ivan Ortola. Filip Salač skončil pátý.

Manuel Gonzalez obsadil první místo v odpoledním tréninku v Rakousku. Španěl navíc překonal Salačův rekordní čas z dopoledne. Na druhé místo se posunul Aron Canet. Na třetí pozici se zařadil Ivan Ortola. První pětku doplnili Vietti a Salač. Za Salače se zařadil Diogo Moreira, o němž se v poslední době hodně hovoří v souvislosti s jeho možným přestupem do MotoGP.

Kromě výše zmíněných jezdců si přímý postup do druhé kvalifikace zajistili i Ramirez, Arbolino, Holgado, Arenas, Lopez, Agius, Guevara a Baltus. Těsně mimo postup zůstává Joe Roberts, který vyhrál brněnský závod.

V úvodu tréninku došlo k incidentu mezi Gonzalezem a Arenasem. Gonzalez Arenasovi překážel, ale ke kolizi nedošlo. Incident je vyšetřován. O něco později se do potíží dostal Jake Dixon. Britský jezdec vyjel mimo dráhu a zastavil se až u ochranné bariéry. Trochu se tam zdržel, nedařilo se mu otočit, ale k pádu naštěstí nedošlo. Technické potíže během tréninku řešil David Alonso. Kolumbijec narozený v Madridu musel odstavit svůj stroj. S pádem to dnes měli Arenas a pak také Arbolino. Oba odešli po svých.

GP Rakouska - Moto2, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Manuel Gonzalez Kalex 01'33,290  
2 Aron Canet Kalex 01'33,303 0,013
3 Ivan Ortola Boscoscuro 01'33,367 0,077
4 Celestino Vietti Boscoscuro 01'33,373 0,083
5 Filip Salac Boscoscuro 01'33,439 0,149
6 Diogo Moreira Kalex 01'33,486 0,196
7 Marcos Ramirez Kalex 01'33,503 0,213
8 Tony Arbolino Boscoscuro 01'33,570 0,28
9 Daniel Holgado Kalex 01'33,595 0,305
10 Albert Arenas Kalex 01'33,615 0,325
11 Alonso Lopez Boscoscuro 01'33,683 0,393
12 Senna Agius Kalex 01'33,702 0,412
13 Izan Guevara Boscoscuro 01'33,716 0,426
14 Barry Baltus Kalex 01'33,745 0,455
15 Joe Roberts Kalex 01'33,750 0,46
16 Collin Veijer Kalex 01'33,775 0,485
17 Ayumu Sasaki Kalex 01'33,787 0,497
18 David Alonso Kalex 01'33,894 0,604
19 Alex Escrig Forward 01'33,907 0,617
20 Daniel Muñoz Kalex 01'33,910 0,62
21 Jake Dixon Boscoscuro 01'34,009 0,719
22 Jorge Navarro Forward 01'34,053 0,763
23 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'34,080 0,79
24 Darryn Binder Kalex 01'34,187 0,897
25 Adrian Huertas Kalex 01'34,286 0,996
26 Mattia Pasini Kalex 01'34,338 1,048
27 Yuki Kunii Kalex 01'34,869 1,579
28 Unai Orradre Boscoscuro 01'34,896 1,606
29 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'35,250 1,96

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/Intact GP

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud