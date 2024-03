Moto2: V Portugalsku se ze zisku pole position raduje Gonzalez

Manuel Gonzalez je o tomto závodním víkendu v Portugalsku velmi rychlý. Ovládl dva ze tří tréninků a díky rekordnímu času v kvalifikaci se raduje ze zisku pole position. Jako druhý se do zítřejšího závodu vydá Fermin Aldeguer, jenž před pár dny oznámil, že příští rok pojede na motocyklu Ducati v MotoGP. Aldeguer je mnohými považován za jednoho z největších kandidátů na zisk titulu v letošním roce, nicméně začátek sezóny rozhodně neměl dle svých očekávání. V Kataru skončil mimo bodované pozice, což by jistě v Portugalsku nerad zopakoval. Spolu s Gonzalezem a Aldeguerem se do první řady postaví i jejich krajana Aron Canet, který stále čeká na své první vítězství v Moto2.

Vítěz prvního závodu letošní sezóny – Alonso Lopez – se do zítřejšího závodu vydá ze čtvrtého místa. Po jeho boku bude stát Joe Roberts a Albert Arenas. V prvních dvou řadách je tedy pět Španělů a mezi ně se vklínil jeden Američan.

Třetí řadu utvoří Ogura, Garcia a Chantra. Desítku uzavírá Jeremy Alcoba. Jako jedenáctý vystartuje Marcos Ramirez. Tony Arbolino, který před dvěma týdny v Kataru skončil mimo bodované pozice, zítra vyrazí z dvanácté pozice, což jistě také není pozice, z níž by měl loňský vicemistr radost.

Do Velké ceny Portugalska třídy Moto2 nenastoupí Salač, Dixon a ani Artigas. Jake Dixon měl před dvěma týdny v Kataru těžkou nehodu. Pátečního programu v Portugalsku se ještě zúčastnil. Dopoledne byl pátý a odpoledne sedmý. Nakonec se ale britský jezdec rozhodl, že ve zbytku závodního víkendu nebude pokračovat, protože se ještě necítí zcela dobře.

Dále nebude pokračovat ani Xavier Artigas, který má bolesti po nedávné operaci předloktí. Včera byl Artigas až poslední, přičemž na nejrychlejšího ztratil více než čtyři a půl sekundy.

Po operaci předloktí je i Filip Salač, jenž rovnou po zákroku oznámil, že do portugalského závodního víkendu nenastoupí.

Portugalský závod prostřední kubatury se jede v neděli ve 13.15 našeho času.

GP Portugalska - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Manuel Gonzalez Kalex 01'41,514 2 Fermin Aldeguer Boscoscuro 01'41,648 0,134 3 Aron Canet Kalex 01'41,713 0,199 4 Alonso Lopez Boscoscuro 01'41,929 0,415 5 Joe Roberts Kalex 01'42,031 0,517 6 Albert Arenas Kalex 01'42,070 0,556 7 Ai Ogura Boscoscuro 01'42,143 0,629 8 Sergio Garcia Boscoscuro 01'42,159 0,645 9 Somkiat Chantra Kalex 01'42,174 0,66 10 Jeremy Alcoba Kalex 01'42,180 0,666 11 Marcos Ramirez Kalex 01'42,188 0,674 12 Tony Arbolino Kalex 01'42,188 0,674 13 Senna Agius Kalex 01'42,191 0,677 14 Celestino Vietti Kalex 01'42,241 0,727 15 Dennis Foggia Kalex 01'42,320 0,806 16 Barry Baltus Kalex 01'42,363 0,849 17 Diogo Moreira Kalex 01'42,436 0,922 18 Bo Bendsneyder Kalex 01'42,508 0,994

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Manuel Gonzalez Kalex 2 Fermin Aldeguer Boscoscuro 3 Aron Canet Kalex 4 Alonso Lopez Boscoscuro 5 Joe Roberts Kalex 6 Albert Arenas Kalex 7 Ai Ogura Boscoscuro 8 Sergio Garcia Boscoscuro 9 Somkiat Chantra Kalex 10 Jeremy Alcoba Kalex 11 Marcos Ramirez Kalex 12 Tony Arbolino Kalex 13 Senna Agius Kalex 14 Celestino Vietti Kalex 15 Dennis Foggia Kalex 16 Barry Baltus Kalex 17 Diogo Moreira Kalex 18 Bo Bendsneyder Kalex 19 Zonta Vd Goorbergh Kalex 20 Darryn Binder Kalex 21 Ayumu Sasaki Kalex 22 Izan Guevara Kalex 23 Jaume Masia Kalex 24 Alex Escrig Forward 25 Deniz öncü Kalex 26 Xavi Cardelus Kalex 27 Mario Aji Kalex

Foto: Gresini Racing