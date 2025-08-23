Moto2: V posledním tréninku před kvalifikací se do čela posunul Aron Canet | Foto: Fantic Racing

Michaela Neumannová
23. srpna 2025

Aron Canet zajel nejlepší čas posledního maďarského tréninku třídy Moto2. Na druhé místo se zařadil jeho krajan Manuel Gonzalez. První trojku zkompletoval David Alonso. Filip Salač skončil sedmý.

Včera se Aronu Canetovi na maďarském okruhu vůbec nedařilo. V pátečním odpoledním tréninku dokonce skončil až jednadvacátý. Nyní už se ale dostal do tempa. V sobotním dopoledním tréninku se mu podařilo zajet nejlepší čas, nicméně tento trénink už ovšem nemá vliv na zajištění postupu do druhé kvalifikace. Letos už i v nižších třídách rozhoduje pouze páteční odpolední trénink. Canet tedy bude muset zabojovat v první kvalifikaci. Spolu s ním tam budou například i Arbolino, Baltus, Arenas nebo Vietti.

Druhý nejlepší čas dnešního dopoledne má na svém kontě Manuel Gonzalez. Třetí místo obsadil David Alonso, který minulý týden v Rakousku bojoval o podium, ale nakonec své snahy ukončil pádem.

Dobře si dnes dopoledne vedl i Daniel Muñoz, jemuž se podařilo zajet čtvrtý nejlepší čas. První pětku zkompletoval nováček Collin Veijer. Dobré tempo ze včerejška si udržel i Adrian Huertas, jenž tentokrát skončil šestý. Český jezdec Filip Salač zahájil sobotní program sedmým místem.

GP Maďarska - Moto2, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Aron Canet Kalex 01'40,570  
2 Manuel Gonzalez Kalex 01'40,713 0,143
3 David Alonso Kalex 01'40,728 0,158
4 Daniel Muńoz Kalex 01'40,775 0,205
5 Collin Veijer Kalex 01'40,782 0,212
6 Adrian Huertas Kalex 01'40,873 0,303
7 Filip Salac Boscoscuro 01'40,893 0,323
8 Diogo Moreira Kalex 01'40,958 0,388
9 Barry Baltus Kalex 01'40,989 0,419
10 Jake Dixon Boscoscuro 01'41,046 0,476
11 Daniel Holgado Kalex 01'41,166 0,596
12 Marcos Ramirez Kalex 01'41,224 0,654
13 Jorge Navarro Forward 01'41,295 0,725
14 Albert Arenas Kalex 01'41,301 0,731
15 Alex Escrig Forward 01'41,317 0,747
16 Tony Arbolino Boscoscuro 01'41,326 0,756
17 Izan Guevara Boscoscuro 01'41,359 0,789
18 Alonso Lopez Boscoscuro 01'41,471 0,901
19 Ayumu Sasaki Kalex 01'41,479 0,909
20 Ivan Ortola Boscoscuro 01'41,548 0,978
21 Sergio Garcia Kalex 01'41,590 1,02
22 Celestino Vietti Boscoscuro 01'41,602 1,032
23 Joe Roberts Kalex 01'41,608 1,038
24 Zonta Vd Goorbergh Kalex 01'41,726 1,156
25 Darryn Binder Kalex 01'41,753 1,183
26 Unai Orradre Boscoscuro 01'41,913 1,343
27 Yuki Kunii Kalex 01'42,241 1,671
28 Nakarin Atiratphuvapat Kalex 01'42,864 2,294

