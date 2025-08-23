Moto2: V posledním tréninku před kvalifikací se do čela posunul Aron Canet

Aron Canet zajel nejlepší čas posledního maďarského tréninku třídy Moto2. Na druhé místo se zařadil jeho krajan Manuel Gonzalez. První trojku zkompletoval David Alonso. Filip Salač skončil sedmý.
Včera se Aronu Canetovi na maďarském okruhu vůbec nedařilo. V pátečním odpoledním tréninku dokonce skončil až jednadvacátý. Nyní už se ale dostal do tempa. V sobotním dopoledním tréninku se mu podařilo zajet nejlepší čas, nicméně tento trénink už ovšem nemá vliv na zajištění postupu do druhé kvalifikace. Letos už i v nižších třídách rozhoduje pouze páteční odpolední trénink. Canet tedy bude muset zabojovat v první kvalifikaci. Spolu s ním tam budou například i Arbolino, Baltus, Arenas nebo Vietti.
Druhý nejlepší čas dnešního dopoledne má na svém kontě Manuel Gonzalez. Třetí místo obsadil David Alonso, který minulý týden v Rakousku bojoval o podium, ale nakonec své snahy ukončil pádem.
Dobře si dnes dopoledne vedl i Daniel Muñoz, jemuž se podařilo zajet čtvrtý nejlepší čas. První pětku zkompletoval nováček Collin Veijer. Dobré tempo ze včerejška si udržel i Adrian Huertas, jenž tentokrát skončil šestý. Český jezdec Filip Salač zahájil sobotní program sedmým místem.
GP Maďarska - Moto2, 2. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Aron Canet
|Kalex
|01'40,570
|
|2
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|01'40,713
|0,143
|3
|David Alonso
|Kalex
|01'40,728
|0,158
|4
|Daniel Muńoz
|Kalex
|01'40,775
|0,205
|5
|Collin Veijer
|Kalex
|01'40,782
|0,212
|6
|Adrian Huertas
|Kalex
|01'40,873
|0,303
|7
|Filip Salac
|Boscoscuro
|01'40,893
|0,323
|8
|Diogo Moreira
|Kalex
|01'40,958
|0,388
|9
|Barry Baltus
|Kalex
|01'40,989
|0,419
|10
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|01'41,046
|0,476
|11
|Daniel Holgado
|Kalex
|01'41,166
|0,596
|12
|Marcos Ramirez
|Kalex
|01'41,224
|0,654
|13
|Jorge Navarro
|Forward
|01'41,295
|0,725
|14
|Albert Arenas
|Kalex
|01'41,301
|0,731
|15
|Alex Escrig
|Forward
|01'41,317
|0,747
|16
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|01'41,326
|0,756
|17
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|01'41,359
|0,789
|18
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|01'41,471
|0,901
|19
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|01'41,479
|0,909
|20
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|01'41,548
|0,978
|21
|Sergio Garcia
|Kalex
|01'41,590
|1,02
|22
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|01'41,602
|1,032
|23
|Joe Roberts
|Kalex
|01'41,608
|1,038
|24
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|01'41,726
|1,156
|25
|Darryn Binder
|Kalex
|01'41,753
|1,183
|26
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|01'41,913
|1,343
|27
|Yuki Kunii
|Kalex
|01'42,241
|1,671
|28
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|01'42,864
|2,294
Zdroj: motogp.com, foto: Fantic Racing