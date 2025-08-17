Moto2: V Rakousku se z výhry raduje Diogo Moreira

Diogo Moreira si připsal svou druhou výhru letošní sezóny. Na podium jej doprovodili Daniel Holgado a Celestino Vietti. David Alonso upadl pět kol před koncem z třetího místa. Filip Salač nakonec dojel na jedenácté pozici.
Rakouskou kvalifikaci třídy Moto2 sice vyhrál Manuel Gonzalez, nicméně z prvního místa do závodu nakonec vyrazil Daniel Holgado. Gonzalez byl totiž na roštu odsunut o tři místa vzad. Jednalo se o trest za prohřešek v jednom z tréninků, kdy jel Gonzalez příliš pomalu v blízkosti závodní stopy a ohrožoval tak své soupeře.
Český jezdec Filip Salač sice velmi dobře zahájil závodní víkend v Rakousku, nicméně v kvalifikaci měl potíž s prasklým výfukem, takže se nakonec kvalifikoval jen na osmnácté místo.
Závod byl vypsán na 23 kol. Holgadovi se start z pole position vydařil, na chvíli se dokonce ujal vedení, ale záhy jej překonal Moreira. Krátce po startu si výlet mimo dráhu udělali Dixon a Roberts. O něco málo později došlo i k hodně nepříjemnému pádu Senny Agiuse. Do nehody byl zapleten i Alonso Lopez, ten ale situaci ustál bez pádu. Agius naštěstí odešel po svých.
Devatenáct kol před závěrem náhle zpomalil Manuel Gonzalez. Pravděpodobně měl nějaký technický problém se svým motocyklem. Poměrně rychle klesl až na čtrnácté místo. Do boxů ovšem navzdory potíži nezajel a snažil se prodírat zpátky na vyšší pozice, nicméně o tři kola později přišel problém znovu. Tentokrát už ale evidentně rozzlobený Gonzalez zajel do boxů.
Na čele mezitím pokračoval Moreira. Druhý byl Holgado. Elitní trojku uzavíral Vietti. Velmi dobré tempo měl v tuto chvíli i David Alonso, jemuž se podařilo probojovat se na čtvrtou příčku. Mladý Kolumbijec se tedy rychle přibližoval k první trojici.
Třináct kol před cílem upadl Joe Roberts, který před letní přestávkou vyhrál závod v Brně. V Rakousku se ovšem Američanovi už od začátku příliš nedařilo. Dokonce ani nedokázal postoupit do druhé části kvalifikace. V samotném závodě také bojoval až na zadních pozicích.
Jedenáct okruhů před závěrem dostal Zonta vd Goorbergh penalizaci v podobě dlouhého kola. Jednalo se o trest za překračování limitů dráhy. Jeho trest ovšem neměl vliv na dění na nejvyšších pozicích. Nizozemský jezdec totiž před penalizací jezdil až na dvacáté pozici.
Deset kol před šachovnicí stále vedl Moreira. Druhé místo držel Holgado. Na třetí pozici zůstával Celestino Vietti, nicméně David Alonso pokračoval v rychlém tempu. V tuto chvíli už byl těsně za zády Viettiho. Pátý Arenas už ztrácel zhruba 2,5 sekundy na vedoucí čtveřici. Filip Salač se pohyboval kolem čtrnáctého místa.
Osm okruhů před koncem už se Alonso snažil útočit na třetího Viettiho. Na prvních dvou pozicích se pořadí neměnilo. První dvojice ovšem Viettimu a Alonsovi mírně poodjela. O kolo později ovšem bylo oznámeno, že Vietti dostal penalizaci za překračování limitů dráhy. Krátce po oznámení Viettiho trestu se Alonsovi podařilo Itala předjet. Po odpykání trestu pak Viettiho předjeli i Arenas a Arbolino. Vietti se tím pádem propadl na šesté místo. Alonso mezitím opět trochu dohnal Holgada a Moreiru.
Pět kol před koncem ovšem Alonso své snahy přehnal a ukončil svůj závod pádem. Jezdec naštěstí od nehody odešel po svých a vypadal, že by měl být po zdravotní stránce v pořádku, ale evidentně byl hodně zklamán. Na třetí místo se tím pádem vrátil Vietti, jemuž se krátce před Alonsovým pádem podařilo znovu dostat před Arenase a Arbolina.
Do předposledního kola najel jako první Moreira. Druhý Holgado za ním ztrácel 1,4 sekundy. Třetí Vietti měl ještě výraznější ztrátu, jednalo se zhruba o 4 vteřiny. Moreira si ovšem musel dávat pozor na porušování traťových limitů, protože už měl na svém kontě varování.
V závěrečných dvou kolech už k žádné dramatické změně na čele nedošlo. Moreira si dojel pro výhru. Holgado udržel druhé místo. Pro mladého Španěla to navíc bylo jeho první podium v Moto2. Třetí pozici si dnes vyjel Vietti. Do první pětky se dále vešli i Arenas a Arbolino. Filip Salač nakonec obsadil jedenácté místo. Gonzalez navzdory dnešnímu výpadku zůstává v čele šampionátu.
GP Rakouska - Moto2, závod
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas/Ztráta
|1
|Diogo Moreira
|Kalex
|36'05,205
|2
|Daniel Holgado
|Kalex
|2,375
|3
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|5,351
|4
|Albert Arenas
|Kalex
|5,817
|5
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|6,448
|6
|Ivan Ortola
|Boscoscuro
|7,449
|7
|Barry Baltus
|Kalex
|7,625
|8
|Collin Veijer
|Kalex
|7,729
|9
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|8,056
|10
|Aron Canet
|Kalex
|11,813
|11
|Filip Salac
|Boscoscuro
|13,463
|12
|Marcos Ramirez
|Kalex
|13,669
|13
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|15,987
|14
|Daniel Muńoz
|Kalex
|19,611
|15
|Darryn Binder
|Kalex
|20,513
|16
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|20,609
|17
|Jorge Navarro
|Forward
|20,953
|18
|Adrian Huertas
|Kalex
|21,498
|19
|Alex Escrig
|Forward
|24,345
|20
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|27,714
|21
|Zonta Vd Goorbergh
|Kalex
|31,08
|22
|Mattia Pasini
|Kalex
|33,042
|23
|Unai Orradre
|Boscoscuro
|40,374
|24
|Yuki Kunii
|Kalex
|41,656
|25
|Nakarin Atiratphuvapat
|Kalex
|49,544
|Neklasifikováni
|
|David Alonso
|Kalex
|28'14,289
|
|Joe Roberts
|Kalex
|14'18,801
|
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|11'29,894
|
|Senna Agius
|Kalex
|
Zdroj: motogp.com, foto: Italtrans