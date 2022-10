Moto2: V Sepangu se z výhry těší Arbolino, Ogura upadl, Fernandez vede šampionát

Závod prostřední třídy v Sepangu byl vypsán na osmnáct kol a z prvního místa se do něj pouštěl Ogura. Po startu se ovšem do čela dostal Arbolino.

Hned v úvodu skončili na zemi Acosta, Chantra a Sanchis. Nejprve upadl Chantra. Acosta vrazil do padajícího jezdce a skončil na zemi také. Do nehody se zapletl i Canet – také on měl namále, ale ustál to. Do potíží se dostal i Zaccone. Incident bude vyšetřen po závodě.

Patnáct kol před koncem pokračoval na čele Arbolino. Druhý byl Ogura a třetí Lopez. Dále byli seřazeni Gonzalez, Dixon a Fernandez. Salač, který navzdory bolestivému zranění prstů dokázal nastoupit do závodu, byl v tuto chvíli desátý.

Dvanáct okruhů před závěrem se pořadí na prvních třech místech neměnilo. Arbolino vedl, Ogura byl druhý. Lopez držel třetí místo, ale na vedoucí dvojici ztrácel. Vietti opět skončil na zemi – jedná se o jeho pátý pád za posledních sedm závodů. Roberts si udělal výlet mimo trať.

O dvě kola později se na třetí místo před Lopeze posunul Gonzalez. Na čele se nic neměnilo – Ogura se stále držel těsně za vedoucím Arbolinem. Salač byl devátý.

Osm kol před závěrem znovu upadl Acosta, který byl účastníkem hromadné nehody v úvodu závodu. Po svém druhém dnešním pádu už Acosta své působení v závodě ukončil. O něco málo později málem skončil na zemi i Lopez, ale ustál to.

Šest kol před koncem se do čela posunul Ogura. Arbolino klesl na druhé místo. Třetí jezdil Gonzalez, ale ten už na vedoucí dvojici ztrácel přes sedm vteřin.

V dalším kole pak Ogura nezvládl ideálně jednu ze zatáček, takže se zase vrátil za Arbolina na druhé místo. A o malou chvíli později se Lopez vrátil na třetí místo před Gonzaleze. V těsném sledu za Gonzalezem jel Dixon a také Fernandez, který s Ogurou bojuje o titul. Dixon a Fernandez se dokonce dostali do kontaktu, ale naštěstí to neskončilo pádem.

Tři okruhy před šachovnicí vedl Arbolino. Ogura byl druhý se ztrátou kolem 0,4 s. Třetí Lopez byl poměrně dost daleko za nimi. Gonzalez jezdil na čtvrté pozici. Dixon a Fernandez nadále sváděli ostrý boj o páté místo.

Do posledního kola najel jako první Arbolino. Ogura jej následně předjel a hned poté upadl. Arbolino už si pak nikým neohrožen dojel pro výhru. Lopez obsadil druhé místo. Na třetí příčku se dostal Dixon. Fernandez se sice na podium nedostal – skončil čtvrtý, ale vzhledem k tomu, že Ogura upadl, je nyní v čele šampionátu právě Fernandez s náskokem 9,5 bodů před Ogurou. O titulu se tedy rozhodne až za dva týdny ve Valencii.

Filip Salač dojel jedenáctý – připsal si tedy pět bodů.

GP Malajsie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 14TonyArbolino Kalex 155,8 38'25,2330 2 21AlonsoLopez Boscoscuro 155 11,411 3 96JakeDixon Kalex 155 11,802 4 37AugustoFernandez Kalex 154,9 13,206 5 18ManuelGonzalez Kalex 154,8 14,77 6 23MarcelSchrotter Kalex 154,6 17,166 7 6CameronBeaubier Kalex 154,4 20,222 8 40AronCanet Kalex 154,1 24,279 9 52JeremyAlcoba Kalex 154,1 24,407 10 54FermínAldeguer Boscoscuro 154,1 24,482 11 12FilipSalac Kalex 153,7 30,636 12 19LorenzoDalla Porta Kalex 153,5 33,595 13 75AlbertArenas Kalex 153,5 34,448 14 64BoBendsneyder Kalex 153,4 34,927 15 29TaigaHada Kalex 152,9 43,757 16 81KeminthKubo Kalex 152,8 44,94 17 42MarcosRamirez MV Agusta 152,8 45,182 18 4Sean DylanKelly Kalex 152,5 48,818 19 99KasmaDaniel Kalex 152,3 53,121 20 72BorjaGomez Kalex 152,2 54,465 21 28NiccolòAntonelli Kalex 152,1 54,812 22 AzroyAnuar Kalex 152,1 55,685 Neklasifikováni 79AiOgura Kalex 155,9 1 kolo 61AlessandroZaccone Kalex 149,1 9 kol 51PedroAcosta Kalex 151,6 9 kol 16JoeRoberts Kalex 147,4 10 kol 13CelestinoVietti Kalex 152,7 13 kol 35SomkiatChantra Kalex 103,4 17 kol DavidSanchis MV Agusta 0

Foto: Václav Duška Jr.