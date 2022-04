Moto2: V závodě plném pádů si pro svou první výhru v prostřední třídě dojel Arbolino

Jezdci prostřední kubatury tentokrát netradičně absolvovali svůj závod jako první. Z pole position vyrážel domácí Cameron Beaubier, pro nějž to byl jeho úplně první start z nejvýhodnější startovní pozice. Závod byl vypsán na osmnáct kol. Hned po startu se vedení ujal Vietti. Na druhé místo se zařadil Canet a na třetí Arbolino. Beaubier, který vyrážel jako první, klesl na čtvrté místo.

Během prvního kola došlo k hromadnému pádu. Na zemi skončili Lowes, Aldeguer, Rodrigo, Chantra a van den Goorbergh. Nikomu se naštěstí nic vážného nestalo. Incident bude vyšetřován po závodě.

Šestnáct kol před koncem již vedl Canet. Vietti byl druhý. V první pětce dále byli také Arbolino, Dixon a Acosta. Na zemi skončil Corsi, který se následně ještě pokusil znovu rozjet. Krátce po něm upadl z páté pozice Acosta. I on zůstal v pořádku.

Během dnešního závodu si musel odpykat svou penalizaci Jorge Navarro. Španěl totiž při včerejším tréninku upadl při žlutých vlajkách a za nerespektování žlutých vlajek si vysloužil průjezd dlouhým kolem.

Třináct kol před závěrem nadále vedl Canet. Za sebou už ovšem neměl Viettiho, protože Ital z druhé pozice upadl. Pro jezdce, který do Austinu přijel v roli vedoucího muže šampionátu, naštěstí neměl pád žádné vážné následky na zdraví, nicméně body, o které přišel, mu můžou na konci roku hodně chybět.

A ani tím nebyl pádům konec. Jedenáct okruhů před koncem upadl z vedoucí pozice Aron Canet. Vedení se tím pádem ujal Arbolino. Na druhé místo se posunul Dixon a na třetí Ogura.

Arbolino udržoval první pozici i v době, kdy do konce zbývalo osm kol. Nic se neměnilo ani na druhé a třetí pozici, kde zůstávali Dixon a Ogura. Čtvrtý jezdil Schrötter a první pětku uzavíral Beaubier. O kolo později pak došlo ke změně na druhé pozici. Ogura se dostal před Dixona. Arbolino v čele mezitím navyšoval svůj náskok. Šest kol před koncem už Arbolino vedl o více než tři vteřiny. jediný český zástupce Filip Salač byl tou dobou šestnáctý.

V předposledním kole stále vedl Arbolino. Druhý byl Ogura, třetí Dixon a na čtvrtém místě už jezdil domácí Beaubier. Schrötter klesl na páté místo, ale byl těsně za Beaubierem.

Arbolino najel do posledního kola jako první, přičemž měl poměrně dost komfortní náskok před Ogurou. Arbolino tedy první místo udržel až do cíle a dojel si tak pro svou první výhru v Moto2. Ogura dorazil do cíle jako druhý. Na podium je doprovodil Dixon. Beaubier, který jel čtvrtý těsně před Schrötterem těsně před cílem upadl. Zůstal v pořádku, ale jistě je velmi zklamán. Čtvrté místo tím pádem získal Schrötter. Pátý skončil Navarro.

Filip Salač se dočkal svých prvních bodů v Moto2. Dojel čtrnáctý, za což si připisuje dva body.

GP Amerik - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 14TonyArbolino Kalex 152,2 39'06,5520 2 79AiOgura Kalex 152 3,439 3 96JakeDixon Kalex 151,9 4,787 4 23MarcelSchrotter Kalex 151,3 14,529 5 9JorgeNavarro Kalex 151,1 16,347 6 52JeremyAlcoba Kalex 151,1 17,388 7 64BoBendsneyder Kalex 151,1 17,631 8 16JoeRoberts Kalex 150,9 19,784 9 37AugustoFernandez Kalex 150,6 24,595 10 7BarryBaltus Kalex 150,3 30,291 11 75AlbertArenas Kalex 150,1 33,475 12 42MarcosRamirez MV Agusta 150 34,785 13 18ManuelGonzalez Kalex 150 34,988 14 12FilipSalac Kalex 149,8 37,786 15 5RomanoFenati Boscoscuro 149,7 38,408 16 19LorenzoDalla Porta Kalex 147,2 79,999 17 4Sean DylanKelly Kalex 146,9 84,437 Neklasifikováni 2GabrielRodrigo Kalex 0 0 kol 35SomkiatChantra Kalex 0 0 kol 22SamLowes Kalex 0 0 kol 54FermínAldeguer Boscoscuro 0 0 kol 84ZontaVan Den Goorbergh Kalex 0 0 kol 51PedroAcosta Kalex 151,5 3 kola 28NiccolòAntonelli Kalex 144,6 12 kol 40AronCanet Kalex 152,7 7 kol 6CameronBeaubier Kalex 151,3 17 kol 61AlessandroZaccone Kalex 145,8 3 kola 13CelestinoVietti Kalex 152,3 4 kola 24SimoneCorsi MV Agusta 146,9 2 kola

Foto: Václav Duška Jr.