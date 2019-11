Moto2: Ve Valencii si pole position zajistil Navarro

Jorge Navarro si dnes zajistil další pole position. Letos to bude už počtvrté, co tento jezdec vyrazí z prvního místa. Kromě toho už letos Navarro i několikrát vystoupil na podium, ale na své první vítězství v Moto2 stále čeká. Z druhé pozice se do zítřejšího závodu pustí Navarrův krajan a jmenovec – Jorge Martin. Pro Martina je to první sezóna v Moto2 a druhé místo je zatím jeho nejlepším kvalifikačním výsledkem v prostřední třídě. Na třetí místo se kvalifikoval Stefano Manzi. Pro dvacetiletého Itala to bude jeho první start z první řady a zároveň to bude i první start z první řady pro motocykl MV Agusta ve třídě Moto2.

Čtvrté místo si v dnešní kvalifikaci vyjel Luca Marini. První pětku uzavřel Thomas Lüthi. Fabio di Giannatonio delší dobu vedl, ale pak upadl. Nic se mu naštěstí nestalo, ale musí se smířit se šestým místem v kvalifikaci.

Brad Binder byl sice hodně rychlý v trénincích, ale v kvalifikaci stačil jen na sedmé místo. Ve třetí řadě mu budou dělat společnost Augusto Fernandez a Enea Bastianini.

Desítku zkompletoval Sam Lowes. Jako jedenáctý skončil Xavi Vierge. Čtvrtou řadu doplní Mattia Pasini.

Svou nejhorší kvalifikaci letošního roku zaznamenal již jistý šampion Alex Márquez. Kvalifikoval se až na patnácté místo, ale vzhledem k tomu, že už má titul jistý, tak nemusí příliš smutnit.

Poslední letošní závod třídy Moto2 začíná zítra ve 12:20.

GP Valencie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Jorge NAVARRO Speed Up 268,5 1'34,461 2 Jorge MARTIN KTM 268,5 1'34,478 0,017 3 Stefano MANZI MV Agusta 265,4 1'34,633 0,172 4 Luca MARINI Kalex 272,8 1'34,646 0,185 5 Thomas LUTHI Kalex 269,6 1'34,674 0,213 6 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 262,4 1'34,704 0,243 7 Brad BINDER KTM 272,8 1'34,727 0,266 8 Augusto FERNANDEZ Kalex 267,5 1'34,863 0,402 9 Enea BASTIANINI Kalex 270,7 1'34,866 0,405 10 Sam LOWES Kalex 268,5 1'34,887 0,426 11 Xavi VIERGE Kalex 273,9 1'34,899 0,438 12 Mattia PASINI Kalex 271,7 1'34,924 0,463 13 Andrea LOCATELLI Kalex 272,8 1'34,945 0,484 14 Remy GARDNER Kalex 269,6 1'34,946 0,485 15 Alex MARQUEZ Kalex 272,8 1'34,955 0,494 16 Marcel SCHROTTER Kalex 269,6 1'34,983 0,522 17 Jake DIXON KTM 270,7 1'35,085 0,624 18 Nicolo BULEGA Kalex 271,7 1'35,385 0,924

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jorge NAVARRO Speed Up 2 Jorge MARTIN KTM 3 Stefano MANZI MV Agusta 4 Luca MARINI Kalex 5 Thomas LUTHI Kalex 6 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 7 Brad BINDER KTM 8 Augusto FERNANDEZ Kalex 9 Enea BASTIANINI Kalex 10 Sam LOWES Kalex 11 Xavi VIERGE Kalex 12 Mattia PASINI Kalex 13 Andrea LOCATELLI Kalex 14 Remy GARDNER Kalex 15 Alex MARQUEZ Kalex 16 Marcel SCHROTTER Kalex 17 Jake DIXON KTM 18 Nicolo BULEGA Kalex 19 Dominique AEGERTER MV Agusta 20 Marco BEZZECCHI KTM 21 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 22 Bo BENDSNEYDER NTS 23 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 24 Somkiat CHANTRA Kalex 25 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 26 Philipp OETTL KTM 27 Sean Dylan KELLY KTM 28 Tommaso MARCON NTS 29 Adam NORRODIN Kalex 30 Xavi CARDELUS KTM 31 Lukas TULOVIC KTM 32 Joe ROBERTS KTM

Foto: Speed UP