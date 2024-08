Moto2: Vietti proměnil pole position ve vítězství v Rakousku

Rakouský závod třídy Moto2 byl vypsán na 23 kol. Z první pozice do něj startoval Vietti. Na startu závodu chyběl Ai Ogura, protože si zlomil ruku. Salač, jenž vyrážel ze šestnácté pozice, nastoupil do závodu se speciální helmou, která bude vydražena a výtěžek dražby půjde na pomoc postižené osmileté Petrušce, jež se podílela na tvorbě designu Salačovy přilby.

Po startu o první místo bojovali Canet a Vietti. Oba se sice při bojích dostali mimo dráhu, ale přední příčky udrželi. Canet šel do čela a Vietti na druhé místo. Garcia zůstal třetí, ale jen na chvíli, protože se před něj brzy dostal Lopez. Daleko dnes nedojeli Escrig a Aji, kteří v úvodu závodu skončili na zemi. Filip Salač se po startu ze šestnácté pozice posunul na dvanáctou pozici, ale brzy zase o tři místa klesl.

Jednadvacet kol před cílem vedl Vietti. Na druhou pozici se posunul Lopez. Canet klesl na třetí pozici. První pětku doplňovali Garcia a Dixon. Salač byl patnáctý.

Šestnáct okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Vietti. Druhé místo držel Lopez. Canet zůstával třetí. Na čtvrtou příčku se posunul Dixon a na pátou Arbolino. Garcia klesl na šestou pozici. Salač byl v tuto chvíli čtrnáctý. Aldeguerovi se letos v Rakousku nedaří. Včera musel projít první kvalifikaci a v aktuálním průběhu závodu se pohyboval mimo bodované pozice.

Čtrnáct kol před šachovnicí chyboval vedoucí Vietti a přišel tím o část svého náskoku. Lopez zůstával druhý a pořadí se neměnilo ani na třetí pozici, kde se držel Canet.

Alcoba dostal dlouhé kolo kvůli překračování limitů dráhy, nicméně Španěl stejně jezdil mimo bodované pozice. Navíc si pak ještě svůj trest neodpykal správně, takže dostal další dlouhé kolo. Dalším jezdcem, který dostal penalizaci za překračování limitů dráhy, byl Jaume Masiá.

Foggia skončil na zemi, ale zdál se být v pořádku. Baltus musel odstoupit kvůli technickým potížím.

Osm okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Vietti. O druhé místo bojovali Lopez a Canet. Boj dvou Španělů pomáhal vedoucímu Viettimu k tomu, aby opět navýšil svůj náskok v čele.

Penalizaci v podobě dlouhého kola dostal i na divokou kartu startující Mattia Pasini, který v té době bojoval s Aldeguerem na konci druhé desítky.

Vietti v další fázi závodu navyšoval vedení. Šest kol před cílem byl Lopez přes 1,6 sekundy za Viettim. Canet, který se ještě před chvílí snažil útočit na druhého Lopeze, si v této fázi musel spíše dávat pozor na čtvrtého Dixona.

Čtyři okruhy před koncem obdržel velmi nepříjemnou zprávu na šesté pozici jedoucí Garcia. Španěl si neohlídal překračování limitů dráhy, za což dostal penalizaci v podobě dlouhého kola. Po odpykání trestu se Garcia propadl na třinácté místo za Filipa Salače. O něco málo později si Salač ještě o jedno místo polepšil, protože před ním jedoucí Öncü chyboval.

Do posledního kola najel jako první Vietti s náskokem více než 2,5 sekundy. Lopez držel druhé místo. Na třetí pozici se posunul Dixon. Canet klesl na čtvrtou pozici. V tomto pořadí nakonec dojeli až do cíle. První pětku doplnil Arbolino. Salač se poprvé v letošním roce probojoval do první desítky. Garcia dorazil do cíle až na čtrnácté pozici, nicméně navzdory tomu zůstává v čele šampionátu.

Po závodě se ještě řešilo vyjíždění mimo dráhu, kterého se v posledním kole dopustili Dixon a Canet, ale nakonec bylo rozhodnuto, že žádný trest udělen nebude. Na podium se tedy skutečně vydali Vietti, Lopez a Dixon.

GP Rakouska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Celestino Vietti Kalex 36'22,427 2 Alonso Lopez Boscoscuro 1,85 3 Jake Dixon Kalex 1,974 4 Aron Canet Kalex 2,075 5 Tony Arbolino Kalex 6,814 6 Marcos Ramirez Kalex 12,392 7 Darryn Binder Kalex 12,514 8 Somkiat Chantra Kalex 12,604 9 Joe Roberts Kalex 13,398 10 Filip Salac Kalex 13,429 11 Deniz öncü Kalex 13,872 12 Izan Guevara Kalex 14,336 13 Manuel Gonzalez Kalex 14,403 14 Sergio Garcia Boscoscuro 15,99 15 Senna Agius Kalex 18,121 16 Diogo Moreira Kalex 23,198 17 Albert Arenas Kalex 23,378 18 Zonta Vd Goorbergh Kalex 26,128 19 Jaume Masia Kalex 26,963 20 Fermin Aldeguer Boscoscuro 27,138 21 Ayumu Sasaki Kalex 27,206 22 Bo Bendsneyder Kalex 27,439 23 Mattia Pasini Boscoscuro 28,424 24 Jeremy Alcoba Kalex 30,801 25 Xavier Artigas Forward 37,518 26 Xavi Cardelus Kalex 48,984 Neklasifikováni Jorge Navarro Forward 33'43,670 Dennis Foggia Kalex 17'36,770 Barry Baltus Kalex 08'06,781 Alex Escrig Forward Mario Aji Kalex

Foto: Ajo.fi