Moto2: Vítězství na německém Sachsenringu vybojoval Aldeguer

Aktualizace: Aldeguer je vyšetřován kvůli tlaku v pneumatikách.

Závod třídy Moto2 na Sachsenringu byl vypsán na 25 kol. Tentokrát se bohužel musel obejít bez české účasti, protože Filip Salač nedostal od lékařů svolení k účasti. Kromě Salače chyběli na startu i Cardelus a Öncü. Joe Roberts navzdory zlomené klíční kosti do závodu nastoupil.

Z první pozice dnes startoval Vietti. Po startu se ovšem vedení na chvíli ujal Dixon. Vietti klesl na druhé místo. Aldeguer se zařadil na třetí pozici. Následovali Agius a Arbolino.

Do druhého kola už ovšem jako první najel Vietti, jemuž se podařilo dostat před Dixona. Aldeguer v úvodu druhého kola zůstával na třetí pozici. V hodně rychlém tempu však v tuto chvíli jezdil také Tony Arbolino. Ital se propracoval až na druhé místo za svého krajana Viettiho. Naopak Dixon, který v úvodu závodu vedl, se během relativně krátké chvíle stačil propadnout na čtvrté místo.

Ve čtvrtém kole závodu došlo k další změně na předních pozicích. Vedení se ujal Aldeguer. Jezdci stále jeli v dlouhém vláčku s relativně malými rozestupy, takže se dalo čekat, že bude docházet k dalším změnám.

Devatenáct kol před závěrem se na první pozici posunul Arbolino. Aldeguer z vedení klesl na třetí místo. Kromě Arbolina se před něj dostal i Vietti. Pole se zatím ani v tuto chvíli netrhalo.

O další tři kola později se do vedení vrátil Aldeguer. Následovali Arbolino, Vietti, Dixon a Agius. Garcia, který startoval až z dvanácté pozice, se propracoval na šesté místo.

Patnáct kol před koncem skončil na zemi Darryn Binder, který v té době jezdil na dvanáctém místě. Jezdec se zdál být v pořádku. O něco málo později upadl také Robert Garcia, jenž nastoupil místo zraněného Cardeluse.

V době, kdy do konce závodu zbývalo dvanáct kol, vedl Arbolino. Druhý byl Aldeguer. První trojku doplňoval Vietti. Následovali Dixon a Agius. Na šesté místo se posunul nováček Moreira, pro nějž by to bylo jeho dosavadní nejlepší umístění v Moto2, pokud by se závod takto dojel. Do konce závodu ale ještě zbývalo relativně hodně času a rozestupy byly stále těsné, takže stát se ještě mohlo cokoliv.

Sedm okruhů před koncem si mimo dráhu zajezdil Aron Canet, který nakonec musel ze závodu odstoupit. Tento jezdec ovšem nebyl v bojích o podium. Na první pozici byl aktuálně Aldeguer a už se mu i dařilo ujíždět soupeřům. Před druhým Viettim měl v tuto chvíli náskok zhruba 1,5 s. Za Viettim to ovšem zůstávalo těsné. V bojích o druhé místo byli také Dixon, Agius a další. Arbolino se v jednu chvíli dost zavlnil, poté začal ztrácet a do rychlého tempa už se nebyl schopen vrátit.

Aldeguerovi se v dalším průběhu závodu dařilo navyšovat náskok v čele. Dixon jezdil na druhém místě. Třetí byl Vietti. Na čtvrtou pozici se propracoval Ogura. Agius naopak ztrácel tempo. Během pár kol se propadl na desáté místo. Arbolino, který ještě nedávno bojoval o první příčku, byl nyní až osmý a za sebou už měl zraněného Robertse.

Do předposledního kola najel jako první Aldeguer s poměrně dost komfortním náskokem. Druhé místo držel Dixon, přičemž i on měl relativně bezpečný náskok před pronásledovateli. Třetí zůstával Vietti, ale těsně za sebou už měl nováčka Moreiru a zkušeného Oguru.

Na prvních dvou místech už se v posledním kole nic nezměnilo. Aldeguer dojel první. Dixon obsadil druhé místo. O třetí příčku ovšem až do posledního okamžiku bojovali Vietti, Moreira a Ogura. Z nejnižšího stupínku podia se nakonec radujeOgura. Moreira si z Německa veze „bramborovou“ medaili, což je jeho zatím nejlepší výsledek v Moto2. Vietti nakonec doplnil první pětku.

Vedoucím mužem šampionátu nadále zůstává Sergio Garcia, přestože se dnes nedostal ani do první pětky. Ogura na druhém místě už ovšem zaostává jen o sedm bodů za Garciou.

Joe Roberts se navzdory zranění dopravil do cíle jako osmý.

GP Německa - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Fermin Aldeguer Boscoscuro 35'07,384 2 Jake Dixon Kalex 2,159 3 Ai Ogura Boscoscuro 4,418 4 Diogo Moreira Kalex 4,533 5 Celestino Vietti Kalex 4,543 6 Somkiat Chantra Kalex 4,651 7 Sergio Garcia Boscoscuro 5,425 8 Joe Roberts Kalex 6,314 9 Tony Arbolino Kalex 7,018 10 Alonso Lopez Boscoscuro 8,255 11 Senna Agius Kalex 9,225 12 Manuel Gonzalez Kalex 9,703 13 Izan Guevara Kalex 10,69 14 Jeremy Alcoba Kalex 12,81 15 Jaume Masia Kalex 13,845 16 Dennis Foggia Kalex 14,285 17 Marcel Schrotter Kalex 14,483 18 Marcos Ramirez Kalex 15,028 19 Daniel Muńoz Kalex 16,496 20 Barry Baltus Kalex 17,24 21 Albert Arenas Kalex 21,557 22 Alex Escrig Forward 27,073 23 Xavier Artigas Forward 29,351 24 Ayumu Sasaki Kalex 38,512 25 Darryn Binder Kalex 73,462 Neklasifikováni Mario Aji Kalex 31'06,273 Aron Canet Kalex 25'50,951 Zonta Vd Goorbergh Kalex 21'31,333 Roberto Garcia Kalex 15'38,406 Bo Bendsneyder Kalex 09'55,606

Foto: Speed Up