Moto2: Německou pole position vybojoval Márquez

Bratři Márquezovi dnes měli úspěšný den. Oba budou ve svých třídách startovat z pole position. Alex dnes tedy musel do první kvalifikace, ale postoupil a zajistil si pole position. Luca Marini dnes také prošel první kvalifikací a bude to právě on, kdo do závodu vyrazí jako druhý. První trojici zkompletuje domácí Marcel Schrötter.

Jako čtvrtý se do německého závodu podívá Ital Fabio di Giannantonio. První pětku uzavírá Augusto Fernandez. Šestý nejlepší čas v kvalifikaci zaznamenal Iker Lecuona.

Do třetí řady se seřadí Jorge Martin, Xavi Vierge a Remy Gardner. Elitní desítku v kvalifikaci uzavřel Lorenzo Baldassarri. Jako jedenáctý se kvalifikoval Jorge Navarro, který to měl v kvalifikaci s pádem. Thomas Lüthi přijel do Německa jako nový vedoucí muž šampionátu. Vystartuje ale až z dvanácté pozice.

Mimo hru je nakonec Dimas Ekky Pratama. Jezdec měl minulý týden v Assenu těžký pád po kontaktu s Manzim. Závod v Assenu vynechal, do prvního tréninku v Německu sice zkusil nastoupit, ale nakonec ještě není v pořádku a musí vynechat i závod na Sachsenringu.

Závod prostřední třídy startuje v neděli ve 12:20.

GP Německa - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Alex MARQUEZ Kalex 254,2 1'23,585 2 Luca MARINI Kalex 254,1 1'23,664 0,079 3 Marcel SCHROTTER Kalex 254,2 1'23,667 0,082 4 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 250,4 1'23,781 0,196 5 Augusto FERNANDEZ Kalex 251,6 1'23,823 0,238 6 Iker LECUONA KTM 250 1'23,833 0,248 7 Jorge MARTIN KTM 251,8 1'23,868 0,283 8 Xavi VIERGE Kalex 255,4 1'23,881 0,296 9 Remy GARDNER Kalex 252,3 1'23,883 0,298 10 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 252,4 1'23,928 0,343 11 Jorge NAVARRO Speed Up 249,7 1'23,944 0,359 12 Thomas LUTHI Kalex 251,5 1'24,027 0,442 13 Sam LOWES Kalex 251,4 1'24,136 0,551 14 Andrea LOCATELLI Kalex 253,9 1'24,229 0,644 15 Bo BENDSNEYDER NTS 251,2 1'24,327 0,742 16 Nicolo BULEGA Kalex 253,4 1'24,329 0,744 17 Brad BINDER KTM 254,5 1'24,353 0,768 18 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 252,1 1'24,474 0,889

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Alex MARQUEZ Kalex 2 Luca MARINI Kalex 3 Marcel SCHROTTER Kalex 4 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 5 Augusto FERNANDEZ Kalex 6 Iker LECUONA KTM 7 Jorge MARTIN KTM 8 Xavi VIERGE Kalex 9 Remy GARDNER Kalex 10 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 11 Jorge NAVARRO Speed Up 12 Thomas LUTHI Kalex 13 Sam LOWES Kalex 14 Andrea LOCATELLI Kalex 15 Bo BENDSNEYDER NTS 16 Nicolo BULEGA Kalex 17 Brad BINDER KTM 18 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 19 Marco BEZZECCHI KTM 20 Jonas FOLGER Kalex 21 Dominique AEGERTER MV Agusta 22 Simone CORSI Kalex 23 Stefano MANZI MV Agusta 24 Enea BASTIANINI Kalex 25 Joe ROBERTS KTM 26 Jake DIXON KTM 27 Steven ODENDAAL NTS 28 Lukas TULOVIC KTM 29 Xavi CARDELUS KTM

Foto: Marc VDS