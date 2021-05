Moto2: Z pole position se v Le Mans raduje nováček Raul Fernandez

V Le Mans dnes několikrát pršelo a déšť ovlivnil i druhou kvalifikaci prostřední kubatury. Ze své první pole position v Moto2 se raduje Raul Fernandez. Vedle mladého Španěla se zítra na roštu postaví Ital Marco Bezzecchi. Joe Roberts dnes musel projít první kvalifikací, to úspěšně zvládl a nakonec se do zítřejšího závodu vydá ze třetí startovní pozice.

Na čtvrté místo se ve Francii kvalifikoval Aron Canet. První pětku dnes v kvalifikaci uzavírá Augusto Fernandez. Šestým nejrychlejším jezdcem dnešní kvalifikace je Bo Bendsneyder.

Třetí startovní řadu zítra utvoří Remy Gardner, Hector Garzo a Stefano Manzi, přičemž sedmý Gardner už na nejrychlejšího jezdce kvalifikace ztratil více než sekundu. První desítku uzavírá Sam Lowes.

Do závodu nenastoupí Yari Montella, který si v pátek zlomil zápěstí. Místo něj dnes a zítra jede Alonso Lopez, pro kterého to je jeho úplně první účast v prostřední kubatuře. Do svého prvního závodu v Moto2 se vydá z poslední pozice.

Chantra dostal penalizaci v podobě odsunu o šest míst vzad na roštu, protože upadl, když nerespektoval žluté vlajky.

Francouzský závod třídy Moto2 začíná v neděli ve 12:20.

GP Francie - Moto2, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Raul FERNANDEZ Kalex 258,3 1'50,135 2 Marco BEZZECCHI Kalex 259 1'50,375 0,24 3 Joe ROBERTS Kalex 257 1'50,514 0,379 4 Aron CANET Boscoscuro 255 1'50,782 0,647 5 Augusto FERNANDEZ Kalex 258,3 1'50,796 0,661 6 Bo BENDSNEYDER Kalex 257 1'51,132 0,997 7 Remy GARDNER Kalex 259 1'51,146 1,011 8 Hector GARZO Kalex 255 1'51,215 1,08 9 Stefano MANZI Kalex 256,3 1'51,360 1,225 10 Sam LOWES Kalex 259 1'52,031 1,896 11 Nicolo BULEGA Kalex 257,6 1'52,223 2,088 12 Xavi VIERGE Kalex 258,3 1'52,273 2,138 13 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 249,9 1'52,587 2,452 14 Marcel SCHROTTER Kalex 257 1'52,753 2,618 15 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 257 1'53,398 3,263 16 Ai OGURA Kalex 256,3 1'54,436 4,301 17 Simone CORSI MV Agusta 247,4 1'55,409 5,274 18 Jorge NAVARRO Boscoscuro 257,6 1'56,706 6,571

Postavení na roštu:

P. Jezdec Motocykl 1 Raul FERNANDEZ Kalex 2 Marco BEZZECCHI Kalex 3 Joe ROBERTS Kalex 4 Aron CANET Boscoscuro 5 Augusto FERNANDEZ Kalex 6 Bo BENDSNEYDER Kalex 7 Remy GARDNER Kalex 8 Hector GARZO Kalex 9 Stefano MANZI Kalex 10 Sam LOWES Kalex 11 Nicolo BULEGA Kalex 12 Xavi VIERGE Kalex 13 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 14 Marcel SCHROTTER Kalex 15 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 16 Ai OGURA Kalex 17 Simone CORSI MV Agusta 18 Jorge NAVARRO Boscoscuro 19 Tony ARBOLINO Kalex 20 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 21 Marcos RAMIREZ Kalex 22 Thomas LUTHI Kalex 23 Cameron BEAUBIER Kalex 24 Albert ARENAS Boscoscuro 25 Jake DIXON Kalex 26 Somkiat CHANTRA Kalex 27 Hafizh SYAHRIN NTS 28 Celestino VIETTI Kalex 29 Barry BALTUS NTS 30 Tommaso MARCON MV Agusta 31 Alonso LOPEZ Boscoscuro

Foto: Václav Duška Jr.