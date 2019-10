Moto2: Z thajské výhry se raduje Marini

Do thajského závodu třídy Moto2, který byl vypsán na 24 kol, se jako první vydával Alex Márquez. Nagashima sice v úvodu vypadal, že se dostane do vedení, ale nakonec Márquez dokázal udržet první místo a byl to on, kdo v prvním kole vedl závod. Nagashima a další jezdci ovšem byli těsně za ním. Během prvního kola se startovní pole nijak výrazně netrhalo.

Do tempa se dostal Marini, který se v druhém kole zařadil za Márqueze a pak společně trochu poodjeli pronásledovatelům. Posun vpřed zaznamenal také Lecuona, který se posunul na třetí místo. O něco později ovšem Lecuonu překonal Gardner.

Marini se ujal vedení. Márquez klesl na druhé místo. Za nimi pak byla menší mezera a pak Lecuona, který opět překonal Gadnera.

Marini měl opravdu hodně rychlé tempo a ujížděl Márquezovi. Z hlediska boje o titul ovšem tato situace pro Márqueze nebyla nijak zásadní, protože jeho největší soupeři byli docela daleko za ním.

Marini pak pokračoval ve velmi rychlém tempu i nadále. Márquez na něj stále ztrácel a navíc se Márquezovi přibližoval Lecuona. V první pětce byli i Binder a Martin.

Devatenáct kol před cílem upadl Stefano Manzi. Jezdec je v pořádku.

O pár kol později upadl Baldassarri. I on je v pořádku.

Marini pokračoval ve vedení i v dalším průběhu závodu. Lecuona už byl úplně těsně za Márquezem a šestnáct kol před koncem už se pokusil zaútočit, ale (zatím) neuspěl. Daleko nebyl ani čtvrtý Binder. Na páté místo se postupně propracoval Fernandez, který je jedním ze soupeřů Márqueze v boji o titul. Fernandez ovšem nebyl v těsném kontaktu s Márquezem, Lecuonou a Binderem.

Čtrnáct kol před cílem upadl Xavi Vierge. Jezdec je v pořádku.

Na čele se nic neměnilo, ale do bojů o podium se pomalu začínal připojovat i Fernandez a nijak zvlášť velkou ztrátu neměl ani Martin na šesté pozici.

Jedenáct kol před závěrem se Lecuona na chvíli ukázal před Márquezem. Málem došlo ke kontaktu. Márquez se rychle vrátil zpět na druhé místo. O chvíli později ovšem Márquez klesl za Lecuonu i Bindera. Ani toto pořadí ovšem nemělo dlouhého trvání, protože Márquez znovu předjel Bindera. Jezdci na druhém až pátém místě byli těsně za sebou, takže bylo pravděpodobné, že bude docházet k dalším změnám.

Sedm kol před koncem stále vedl Marini s relativně komfortním náskokem, za ním se ovšem bojovalo o druhé místo mezi čtyřmi jezdci. Lecuona byl druhý, Binder třetí, Márquez čtvrtý a první pětku uzavíral Fernandez.

O kolo později upadl Sam Lowes. Jezdec odešel po svých.

Pět kol před koncem se Fernandez pokusil zaútočit na Márqueze, ale Márquez tentokrát dokázal čtvrté místo udržet. O chvíli později už však Fernandez uspěl, ale jen na chvíli. Jak tato dvojice spolu bojovala, podařilo se Binderovi a Lecuonovi poodjet. Marini pokračoval osamoceně v čele.

Do posledního kola najel jako první Marini. Lecuona byl druhý a Binder třetí, ale nevypadalo to, že by se Binder chtěl smířit se třetím místem.

Marini si dojel pro výhru. Binder se nakonec dostal na druhé místo před Lecuonu. Lecuona poprvé vystoupil na podium, do cíle dojel jako třetí. Fernandez si z Thajska veze nepopulární bramborovou medaili. Márquez dorazil do cíle jako pátý. Navarro, který do Thajska přijel jako druhý muž průběžného pořadí, dnes nebodoval, takže o druhé místo v šampionátu přišel.

Následoval Martin, Luthi a Bulega. Domácí Chantra si dojel pro deváté místo. Desítku uzavřel Bezzecchi.

GP Thajska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Luca MARINI Kalex 169.5 38'40.882 2 Brad BINDER KTM 169.3 +2.296 3 Iker LECUONA KTM 169.3 +2.544 4 Augusto FERNANDEZ Kalex 169.3 +2.585 5 Alex MARQUEZ Kalex 169.3 +2.919 6 Jorge MARTIN KTM 169.0 +6.839 7 Thomas LUTHI Kalex 168.6 +12.500 8 Nicolo BULEGA Kalex 168.5 +13.669 9 Somkiat CHANTRA Kalex 168.4 +14.622 10 Marco BEZZECCHI KTM 168.4 +14.726 11 Enea BASTIANINI Kalex 168.4 +14.873 12 Remy GARDNER Kalex 168.3 +15.952 13 Andrea LOCATELLI Kalex 168.3 +16.095 14 Marcel SCHROTTER Kalex 168.3 +16.603 15 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 168.2 +17.147 16 Dominique AEGERTER MV Agusta 168.1 +18.707 17 Jorge NAVARRO Speed Up 168.0 +20.985 18 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 167.8 +23.103 19 Jake DIXON KTM 167.6 +25.393 20 Bo BENDSNEYDER NTS 167.5 +27.715 21 Jesko RAFFIN NTS 167.0 +34.863 22 Philipp OETTL KTM 167.0 +35.014 23 Adam NORRODIN Kalex 165.3 +58.666 24 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 163.9 +1'18.435 25 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 156.4 1 kolo Neklasifikováni Xavi CARDELUS KTM 162.9 1 kolo Sam LOWES Kalex 168.0 7 kol Mattia PASINI Kalex 162.6 11 kol Lukas TULOVIC KTM 164.1 12 kol Xavi VIERGE Kalex 168.7 14 kol Stefano MANZI MV Agusta 167.6 19 kol Joe ROBERTS KTM 164.0 22 kol

Foto: Sky Racing Team