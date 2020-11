Moto2: Z vítězství se dnes ve Valencii raduje Bezzecchi

Do závodu prostřední třídy se dnes z první pozice vydával Xavi Vierge. Na start nenastoupili Augusto Fernandez a Jake Dixon. Fernandez má zraněnou nohu a Dixon si v pátek zlomil pravé zápěstí. V případě Dixona je poměrně dost pravděpodobné, že se do konce letošní sezóny už nevrátí.

V úvodu závodu se o přední pozice přetahovali Bezzecchi, Vierge, Gardner a Roberts. Posledně jmenovaný ovšem moc daleko nedojel. Američan upadl čtyřiadvacet kol před koncem zrovna v době, kdy vedl.

Dvaadvacet kol před koncem vedl Bezzecchi, druhý byl Gardner a třetí Vierge. Těsně mimo provizorní pódiové místo byl v této fázi Lowes. První pětku uzavíral Martin. Lowes se ovšem s pozicí mimo první trojici nechtěl smířit a v dalším kole se dostal před Viergeho.

Bezzecchi pokračoval v čele i v době, kdy do konce zbývalo sedmnáct kol. Gardner držel druhé místo a Lowes zůstával třetí. Před Viergeho se na čtvrté místo dostal Martin. Vierge byl tedy v této chvíli pátý. Rozestupy mezi prvními pěti ovšem nebyly nijak velké a ani jezdci jedoucí na dalších pozicích nebyli nijak daleko.

V dalším kole se Lowes pokusit zaútočit na Gardnera, ale neuspěl. O malou chvíli později to zkusil znovu a tentokrát už se před Australana dostal. A o další kolo později se před Gardnera dostal i Martin. Gardner se tak během krátké chvíle dostal mimo provizorní podium.

Ani jedenáct kol před závěrem se nic neměnilo na první pozici. Bezzecchi pokračoval v čele. Lowes byl zhruba půl vteřiny za ním na druhé pozici. Martin jezdil na třetím místě, Gardner byl čtvrtý, na páté místo se posunul Bastianini. Vierge se naopak propadal – během chvíle klesl z pátého na osmé místo.

V dalším kole upadl z druhého místa Lowes, který do Valencie přijel jako vedoucí muž šampionátu. Jezdec je naštěstí v pořádku, ale z hlediska boje o titul to pro něj může být velká komplikace. Britský jezdec se sice ještě po nehodě vrátil na dráhu, ale hodně daleko za bodovanými místy.

Osm kol před cílem vedl Bezzecchi. Druhý byl Martin a třetí Gardner. Na čtvrté místo se posunul Baldassarri. První pětku uzavíral Bastianini.

Tři okruhy před závěrem stále pokračoval ve vedení Bezzecchi a nic se neměnilo ani na dalších místech v první pětce. Sedmý Marini ovšem jezdil v této fázi docela rychle a přibližoval Garzovi.

V předposledním kole se Bastianini dostal na čtvrté místo před Baldassarriho. Marini útočil na šestého Garza a následně se dostal před něj.

Do posledního kola najel jako první Bezzecchi neohrožován soupeři. Nic nepředvídatelného se v posledním kole nestalo a Bezzecchi si dojel pro výhru. Druhý skončil Jorge Martin. Na podium vystoupil i Remy Gardner. Enea Bastianini sice skončil mimo podium, přesto se díky tomu znovu vrátil do čela šampionátu. Jako pátý dojel do cíle Baldassarri. Marini neměl příliš dobrý průběh tohoto víkendu, ale nakonec skončil šestý. Sedmé místo si vyjel Hector Garzo. Dále se umístili Bulega, Vierge a Navarro.

GP Evropy - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marco BEZZECCHI Kalex 149,7 40'06,441 2 Jorge MARTIN Kalex 149,6 1,941 3 Remy GARDNER Kalex 149,5 3,553 4 Enea BASTIANINI Kalex 149,5 4,494 5 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 149,4 4,648 6 Luca MARINI Kalex 149,4 5,142 7 Hector GARZO Kalex 149,4 5,224 8 Nicolo BULEGA Kalex 149,2 8,104 9 Xavi VIERGE Kalex 149,2 8,746 10 Jorge NAVARRO Speed Up 149 11,93 11 Aron CANET Speed Up 149 12,451 12 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 148,9 13,209 13 Marcel SCHROTTER Kalex 148,9 13,585 14 Bo BENDSNEYDER NTS 148,8 15,528 15 Stefano MANZI MV Agusta 148,5 19,284 16 Marcos RAMIREZ Kalex 148,5 20,085 17 Edgar PONS Kalex 148,4 21,512 18 Andi Farid IZDIHAR Kalex 148,3 22,965 19 Thomas LUTHI Kalex 148,2 24,769 20 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 147,6 34,173 21 Kasma DANIEL Kalex 147 44,355 22 Piotr BIESIEKIRSKI NTS 146,1 59,45 Neklasifikováni Sam LOWES Kalex 136,9 7 kol Somkiat CHANTRA Kalex 147,1 16 kol Simone CORSI MV Agusta 146 20 kol Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 142,7 23 kol Joe ROBERTS Kalex 140,7 24 kol Hafizh SYAHRIN Speed Up 135,6 24 kol

Foto: Václav Duška Jr.