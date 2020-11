Moto2: Z výhry se dnes ve Valencii nakonec raduje Martin

Poprvé v kariéře dnes do závodu třídy Moto2 startoval z pole position Stefano Manzi. Sam Lowes, který měl včera těžký pád, navzdory bolavé ruce nastoupil do závodu. Brit startoval až z osmnácté pozice, což pro jezdce, který do dnešního závodu vstupoval jako druhý muž průběžného pořadí šampionátu, nebyla zrovna ideální situace. Nicméně vedoucí muž šampionátu Bastianini také startoval relativně vzadu – z dvanáctého místa.

Po startu do závodu, který byl vypsán na 25 kol, se vedení nakonec ujal Martin. Manzi klesl na druhé místo, di Giannantonio se dostal na třetí pozici. Bezzecchi sice v úvodu hodně útočil na první místo, ale nakonec se zařadil na čtvrtou příčku.

V dalším kole se pak di Giannantonio posunul na druhé místo před Manziho. Martin pokračoval v čele, ale nijak výrazný náskok neměl.

Ani v době, kdy do konce zbývalo dvaadvacet kol, se pole nijak výrazně netrhalo, rozestupy mezi jezdci byly malé, skoro jako v závodech Moto3. Martin pokračoval v čele. Di Giannantonio byl druhý. Na třetí místo se posunul Bezzecchi. V první pětce byli i Manzi a Schrötter.

O kolo později se Bezzecchi posunul na druhé místo před di Giannantonia, jehož stroj se před tím dost rozvlnil a právě Bezzecchi dobře využil potíže svého krajana. A netrvalo dlouho, Bezzecchi se dostal před Martina a ujal se vedení.

Dvacet kol před závěrem klesl Martin na třetí místo za di Giannantonia. Rozestupy mezi jezdci zůstávaly nadále malé.

Sedmnáct okruhů před cílem pokračovali na prvních třech místech Bezzecchi, di Giannantonio a Martin. Velmi rychle ovšem v této fázi jezdil Garzo na čtvrté pozici, který se hodně přiblížil Martinovi. Manzi na páté pozici vypadal, že přestává stačit tempu předních jezdců.

O dvě kola později skončil Manzi na zemi. Jezdec je naštěstí v pořádku.

Zhruba v téže době, kdy spadl Manzi, předjel Garzo Martina a posunul se na třetí místo. První zůstával Bezzecchi a druhý jezdil di Giannantonio. Bastianini jezdil sedmý, Marini šestý a Lowes pokračoval mimo bodované pozice.

Devět okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Bezzecchi. Di Giannantonio byl ovšem velmi těsně za ním. Třetí Garzo už nebyl v těsném kontaktu. Na zemi skončil Navarro, který se nějakou chvíli před tím dostal na sedmé místo před Bastianiniho, ale dlouho si pozici neužil. Jezdec je po nehodě v pořádku.

Šest kol před cílem se di Giannantonio stále lepil na Bezzecchiho a nakonec zaútočil a na chvíli se ujal vedení. Dlouho se ovšem v čele neohřál. Bezzecchi mu brzy předjetí vrátil. Martin se mezitím dostal před Garza na třetí pozici. Náskok, který měli Bezzecchi a di Giannantonio před dalšími jezdci, se zmenšil.

Čtyři okruhy před závěrem upadl Aron Canet, jezdec odešel po svých. Vlivem Canetova pádu se Lowes posunu na bod.

V předposledním kole se vedení ujal di Giannantonio a na Bezzecchiho se pokoušel útočit i Martin, přičemž ani další jezdci neměli nijak výraznou ztrátu.

Di Giannatonio si v čele utvořil menší náskok a upadl. Bezzechi převzal vedení, ale Martin a Garzo na něj hodně útočili.

Z výhry se nakonec raduje Martin. Druhý dojel Garzo a třetí Bezzecchi. Schrötter dokončil na čtvrtém místě. Marini dojel pátý. Bastianini si vyjel šesté místo a pokračuje ve vedení šampionátu, ale o titulu ještě zdaleka není rozhodnuto. Ve hře jsou ještě Lowes, Marini a Bezzecchi.

GP Valencie - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Jorge MARTIN Kalex 150 40'02,225 2 Hector GARZO Kalex 150 0,072 3 Marco BEZZECCHI Kalex 150 0,204 4 Marcel SCHROTTER Kalex 150 0,689 5 Luca MARINI Kalex 149,9 0,812 6 Enea BASTIANINI Kalex 149,9 2,329 7 Remy GARDNER Kalex 149,4 8,973 8 Bo BENDSNEYDER NTS 149,4 9,72 9 Nicolo BULEGA Kalex 149,3 11,596 10 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 149,3 11,836 11 Joe ROBERTS Kalex 149,2 12,369 12 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 149,2 13,041 13 Xavi VIERGE Kalex 149,2 13,495 14 Sam LOWES Kalex 149 15,345 15 Augusto FERNANDEZ Kalex 149 15,577 16 Thomas LUTHI Kalex 148,8 18,954 17 Simone CORSI MV Agusta 148,3 26,947 18 Somkiat CHANTRA Kalex 147,8 36,336 19 Hafizh SYAHRIN Speed Up 147,4 42,068 20 Kasma DANIEL Kalex 147,1 46,792 21 Piotr BIESIEKIRSKI NTS 146,9 50,162 Neklasifikováni Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 150 1 kolo Edgar PONS Kalex 148,3 2 kola Aron CANET Speed Up 149,3 4 kola Jorge NAVARRO Speed Up 149,7 8 kol Lorenzo DALLA PORTA Kalex 147,5 11 kol Stefano MANZI MV Agusta 149,2 15 kol Andi Farid IZDIHAR Kalex 146,3 17 kol Marcos RAMIREZ Kalex 147,9 19 kol

Foto: Václav Duška Jr.