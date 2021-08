Moto2: Z výhry ve Velké ceně Štýrska se raduje Bezzecchi

Do štýrského závodu prostřední kubatury, který byl vypsán na 25 kol, se z první pozice vydával Remy Gardner. Z první řady dále vyráželi i nováček Ai Ogura a Marco Bezzecchi. A byl to právě Bezzecchi, kdo se po startu ujal vedení. Daleko nedojel Simone Corsi, který hned v prvním kole upadl. O malou chvíli později skončil na zemi i Joe Roberts a pak také Barry Baltus. Corsi se pak ještě znovu vrátil do závodu.

Ve třetím kole závodu stále vedl Bezzecchi. Druhý byl Gardner, třetí Raul Fernandez a čtvrtý Aron Canet. Pak následovala menší mezera a za ní Ogura.

Dvacet kol před závěrem pokračoval na první pozici Bezzecchi. Druhé místo držel Gardner. Na třetí příčce už byl Canet. Raul Fernandez klesl na čtvrté místo. Lowes se naopak posunul na pátou příčku.

V dalším kole se do čela probojoval Canet. Gardner zůstal druhý. Bezzecchi klesl na třetí místo. Canet se ovšem v čele dlouho neohřál, protože jej brzy vystřídal Gardner. Raul Fernandez se během nepříliš dlouhé doby propadl až za Augusta Fernandeze na sedmé místo.

V dalším průběhu závodu se Gardner s Canetem v čele dokázali mírně odpoutat od pronásledovatelů. Bezzecchi jezdil osamocení třetí. Čtvrtý byl Ogura a první pětku uzavíral Lowes.

Patnáct kol před koncem havaroval Syahrin. Jezdec naštěstí odešel po svých.

Postupem času přestal Canet stíhat tempo vedoucího Gardnera, ale druhé místo si držel. Třetí zůstával Bezzecchi, nicméně čtvrtý Ogura byl v této fázi poměrně dost rychlý a byl těsně za Italem. První pětku uzavíral Augusto Fernandez.

Jedenáct kol před cílem zůstával první Gardner, na druhé pozici ovšem došlo ke změně. Bezzecchi se dostal před Caneta. Ogura zůstával čtvrtý, nicméně Japonec dostal varování týkající se překračování limitů dráhy, takže si musel dávat pozor, aby nedostal penalizaci long lap.

Bezzecchi v dalším průběhu závodu dokázal dohonit Gardnera a sedm kol před koncem jej předjel a ujal se tak vedení. Třetí Canet naopak ztrácel a musel o své místo bojovat s Ogurou, kterého nakonec za sebou nedokázal udržet.

Šest kol před šachovnicí pak Canet obdržel varování týkající se překračování limitů dráhy. Gardner si udělal výlet mimo trať, čímž se propadl na páté místo. Bezzecchi zůstal v čele. Ogura se posunul na druhé místo. Třetí byl Canet.

O kolo později pak Ogura dostal penalizaci tzv. „long lap penalty“. Gardner obdržel varování týkající se překračování limitů dráhy, takže si musel dát pozor na to, aby nedopadl stejně jako Ogura. Japponec se po odpykání trestu zařadil těsně za Gardnera na páté místo a jasně naznačoval, že by se rád dostal před něj.

Tři kola před cílem vedl Bezzecchi. Druhý byl Canet, který byl těsně za vedoucím mužem závodu. Za první dvojicí pak osamoceně jezdil třetí Augusto Fernandez. O něco dále pak spolu bojovali Garnder a Ogura.

Do posledního kola najel jako první Bezzecchi. Canet byl druhý, ale v tuto chvíli již nebyl v těsném kontaktu s Bezzecchim. Augusto Fernandez držel třetí místo. Mezi Ogurou a Gardnerem se o čtvrté místo bojovalo až do konce.

Pro výhru si dojel Bezzecchi. Druhé místo obsadil Canet. Na podium je doprovodil Augusto Fernandez. Čtvrté místo si vyjel Remy Gardner. První pětku uzavřel Ogura.

GP Štýrska - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marco BEZZECCHI Kalex 172,7 37'29,460 2 Aron CANET Boscoscuro 172,6 1,171 3 Augusto FERNANDEZ Kalex 172,5 3,26 4 Remy GARDNER Kalex 172,4 3,856 5 Ai OGURA Kalex 172,4 6,922 6 Celestino VIETTI Kalex 172 9,39 7 Raul FERNANDEZ Kalex 172 9,59 8 Somkiat CHANTRA Kalex 171,8 12,217 9 Xavi VIERGE Kalex 171,7 12,747 10 Marcel SCHROTTER Kalex 171,7 12,874 11 Jake DIXON Kalex 171,7 13,532 12 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 171,6 14,071 13 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex 171,6 14,197 14 Sam LOWES Kalex 171,6 14,536 15 Albert ARENAS Boscoscuro 171,3 18,616 16 Thomas LUTHI Kalex 171,2 19,378 17 Tony ARBOLINO Kalex 171,2 19,66 18 Stefano MANZI Kalex 171 22,467 19 Marcos RAMIREZ Kalex 171 22,762 20 Jorge NAVARRO Boscoscuro 170,8 25,267 21 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta 170,4 30,121 22 Nicolo BULEGA Kalex 169,9 37,544 23 Bo BENDSNEYDER Kalex 169,8 38,095 24 Yari MONTELLA Boscoscuro 169,8 39,007 25 Simone CORSI MV Agusta 157,2 2 kola Neklasifikováni Cameron BEAUBIER Kalex 170,9 6 kol Hector GARZO Kalex 171,3 8 kol Hafizh SYAHRIN NTS 168,4 16 kol Joe ROBERTS Kalex 157,1 16 kol Barry BALTUS NTS 151,3 24 kol

Foto: Lukasz Swiderek